Как стать консерватором, если ты оппозиционер?

Автор:

Смолин Михаил

Истово верящие в западную демократию, в то, что они находятся на светлой стороне «потусторонней» антипутинской силы, люди, бескомпромиссно не приемлющие положение дел в стране. Большинство фанатов всех вариантов либерально-социалистической оппозиции, подписчиков телеканалов «Дождь» и «Медуза» и прочих ютубных людей, вряд ли когда-нибудь полюбят реальную Россию. Не ту, которая существует в их политических мечтах. Не ту Россию, в которой они хотят быть у власти. А вот ту, которая здесь и сейчас, в которой есть и Путин, и все мы с вами.

По какой-то замысловатой психологической причине российскому оппозиционеру кажется, что он то ли избранник Небес, то ли культуртрегер «прогрессивного» Запада, обязанный привести, вернуть «заблудшую» Россию в стан настоящей цивилизации. Эта «великая», как им кажется, цель разрешает оппозиционеру самые отвязные революционные действия в стиле «если власть не сдаётся — её свергают любыми способами».

Пользуясь случаем, предлагаю свою инструкцию для думающих оппозиционеров, как перейти на сторону реально существующей России и отказаться от любых революционных способов смены власти:

1. Пишу для тех оппозиционеров, которым поднадоели «общественные сборы» на нужды семьи Навального, поддержку Соболь, все эти интернет-гевалты по спасению демократии, но которых не устраивает и Путин.





2. Итак, у Вас зародилось робкое сомнение в том, что не все «светлые» помыслы оппозиции — домашнего производства. Почему-то Западу нравится оппозиция и не нравится Путин, и почему-то западные структуры открыто финансируют «развитие демократии» именно у нас в стране.

3. Вы не консерватор, Вы не получаете никаких средств от западных благодетелей, но Вам не нравится современное положение дел в стране. Чиновничья коррупция, жестокий капитализм, обеднение населения.

4. Всё это плохо и для консерватора. Но разве всевозможные «народные захребетники» — вороватые чиновники, жадные банкиры или космополитичные олигархи — родились на свет только при Путине? Ведь всё это было и раньше. И свободно развивалось ещё в либеральные 90-е годы. При Путине часть непуганых ранее «воров» стали нам известны только потому, что их поймали, судили и посадили за решётку. А часть тех олигархов, которые в прошлом владели нашей страной, были выдавлены из России, лишены финансов, приватизированных предприятий или были хотя бы отодвинуты от власти.

Фото: www.globallookpress.com

5. Далеко не все. Да. И это плохо и для консерватора. Вам не хватает «свободы» на выборах. Вам хочется, чтобы власть чаще ротировалась, сменялась? Но ведь главные, президентские выборы продолжает выигрывать именно Путин. И с огромным преимуществом. Разве не демократично уважать волю большинства, даже если она Вам и не нравится?

6. Верховной властью в демократии является вся сумма граждан данной страны. В связи с этим почему же пребывание на должности президента должно быть ограничено подряд лишь двумя сроками? А если большинство граждан голосует и в третий, и в четвёртый раз за этого кандидата, то почему это не демократично? Почему это плохо и Путина надо называть «царём»? Ведь это и есть воля народа, которая есть Верховная демократическая власть в нашей стране. Почему её надо ограничивать только в связи с тем, что либерально-социалистическая оппозиция тоже хочет порулить нашей страной? Откажитесь от революционных действий. Полюбите русское большинство. И тогда пробуйте заново идти в политику.

7. Я не демократ, и мне не близок тот «мистицизм», который придаётся демократическим выборам. Человек, избираемый в депутаты буквально «с улицы», получает вместе с властью какую-то презумпцию всеведения. Ставший депутатом Госдумы, никогда не учившийся на юриста и не имеющий опыта государственной службы вдруг становится — законодателем. А мы вскоре начинаем стенать от уровня противоречивости наших законов. Прошедший в городские депутаты, единственный опыт которого состоял в заведывании своей зарплатой и оплате квартиры, получает власть над огромным хозяйством. А мы через непродолжительное время начинаем ужасаться степенью коррупции и неадекватности расходования средств из бюджета.

В культе народовластия мне видится приписывание выборам какого-то чрезмерного чудодейственного превращения довольно малопочтенных и не слишком удачливых в своих профессиях обывателей — в стоящих выше всяких упрёков вершителей судеб городов и государств. Крышу от такого превращения сносит почти у каждого, попадающего таким образом во власть.

8. Но правоверные либералы скажут нам, что на то и есть выборы, чтобы менять плохих на хороших депутатов. Но это всё в теории. В реальности в политику не идут высочайшие профессионалы своего дела. Они заняты каждый в своих профессиях. В депутаты идут лишь крикливые политиканы, ленивые неудачники из других профессий и ветераны спорта. А партии их руками узурпируют власть. В теории вроде бы как общую для всех.

Президент Владимир Путин. Фото:BABAROGA/ Shutterstock.com

9. Либерально-социалистическая оппозиция старается нас убедить, что все проблемы в стране — от несменяемости Путина. Что при либерализме государство будет подчиняться обществу, то есть тебе лично, мой дорогой оппозиционер. И ты, ходя на выборы, будешь реально влиять на судьбы города или государства.

10. Нас убеждают, что при «настоящем» либерализме никто бы не рискнул, например, поднять пенсионный возраст. Но ведь это ложь. Любой оппозиционер может легко убедиться, что европейские реалии говорят об обратном. В старейшей республике Европы, во Франции, повышение возраста выхода на заслуженный отдых до 67 лет было принято в парламенте. Всенародного голосования не было. То же и в Дании, там хотят к 2035 году довести пенсионный возраст до 72 лет. В Германии подобное решение также принимал парламент: с 2012 года там выход на пенсию с 67 лет. Где же этот «настоящий» либерализм, который нам вновь хотят продать за столь дешёвое враньё?

11. Оппозиционеры говорят, что отказ в регистрации на выборах означает, что Вы не можете «угрожать людям», «угрожать власти». Мол, нет рычагов воздействия. Ведь «наличие оппозиции означает возможность угрожать». Получается, что оппозиция, да и сама демократия — это всегда угроза большинству? Меньшинство оппозиции, если может, перманентно ведёт холодную войну с большинством, проголосовавшим за власть. А зачем нашему обществу нужна постоянная война, постоянная внутренняя угроза? Нужна ли вообще демократия, которая несёт постоянную угрозу войны меньшинства с большинством, власти с оппозицией, всех против всех? Зачем всё это нужно? Устойчиво ли такое общество и государство?

12. Если Вы, мой дорогой оппозиционер, не стремитесь к власти, не мечтаете о распиле городских или государственных бюджетов, то зачем Вам депутаты вообще? Им надо платить деньги из наших налогов. Им надо строить парламенты, оплачивать помощников, все эти перелёты, автомобили, дебаты... Нужно тратить налоги на все эти политические партии, участвующие в дорогостоящих выборах, получающие по факту избрания миллиарды из бюджета. Из нашего же кармана.

Фото: www.globallookpress.com

Партии — это политические олигархи при демократии. Все эти демократические институты, партии и выборы — страшно дорогая вещь, не приносящая простому человеку никаких дивидендов. Для нашего кармана, не сильно отвисшего за последние сто лет республики, демократия — слишком дорогая безделица.



13. Нам, консерваторам, скажут: а как же свобода, честные суды, права собраний, права человека? А мы, консерваторы, ответим Вам: а какое отношение всё это имеет к демократии и тем более к выборам? Что, при демократии всегда честные суды? Да нет. В Империи суды, назначаемые Императором, были и более профессиональны, и более справедливы, чем при любой демократии. Приведу лишь один пример. Как-то великий князь Михаил Николаевич решил поднять высоту своей плотины и не договорился с соседними крестьянами. Те опротестовали действия великого князя в Императорском суде и засудили в его лице, на минуточку, дядю Императора. Кто когда-нибудь слышал о том, чтобы простые люди выиграли в наших демократических судах дела у олигархов?

Да и сами выборы разве изобретены лишь при демократии или либерализме? Да нет, неправда, они существовали при совершенно разных режимах, и монархических, и аристократических. Выборы, кстати, бывают совершенно разные, не обязательно партийные и не обязательно построенные на политических страстях.

14. Либеральная демократия не является идеально-универсальной системой, при копировании которой в любую страну непременно приходило бы всенародное счастье. Ничего подобного. А раз эта форма — только одна из изобретённых на Западе политических форм власти, то надо ли русским людям так уж убиваться на улицах из-за её будущего? Тем более, как показывают выборы, либеральные убеждения разделяет ускользающе малая доля нашего населения. Хочется пожелать нашему агрессивному меньшинству большей скромности. Ведь власть при демократии должно формировать большинство.

Фото: globallookpress.com

15. В инструкции, которая стала поводом для этого текста, её автор в нескольких пунктах рассуждает о всевозможной гей-тематике (браки, парады и т. д.). Мол, все эти тревожные вещи не специально либеральная повестка. Автор пытается спихнуть гей-тематику на левых. Дескать, всё это относится к борьбе за социальные права, а либерализм — это про другое, это про политические права. Проголосуют за — будут браки и парады, проголосуют против — будут считаться грехом. Конечно, приятно слышать, что не все либералы извращённо социально безответственны, но именно при либеральных режимах активно продвигается эта тематика.

16. Как консерватор, мой дорогой оппозиционер, я утверждаю, что чем дольше существует в каком-то обществе демократия, тем меньше граждане влияют на формирование решений в этом обществе. Власть узурпируется «слугами народа» — бюрократами и «народными избранниками» — партийцами. Постепенно они совместно с финансовыми воротилами вырабатывают удобные для них правила (законы), которые минимизируют влияние голосов простых граждан на результаты формирования властных структур. И нация окончательно теряет свой национальный суверенитет над страной.





17. Я считаю, что у нас весьма свободный режим в стране. Но при радикальных формах демократии, о которых мечтает наша оппозиция, свобода часто приобретает черты вседозволенности, произвола и насилия.

Надо сказать, что идейно демократия постоянно бросается из одной крайности попыток введения диктатуры закона в другую крайность — абсолютной свободы от всех возможных ограничений законными рамками. И эти политические качели часто приводят к тирании. Чего бы крайне не хотелось.

18. При абсолютизации свободы любой властный порядок объявляется либерал-социалистами невыносимым. Любая регламентация клеймится репрессией, подавлением, несвободой в либеральном или анархистском контексте. В социалистической же демократической крайности свобода личности вообще отрицается во имя диктатуры классового государства и партийного общества.

19. По мне, так демократия — самая безумная идея, которой когда-либо увлекалось человечество. И нет ничего глупее, чем класть свою голову за не существовавшее никогда в реальности устройство общества. Непосредственной власти народа нигде, ни в какой стране, нет и никогда не было.

20. И последнее. Нужно ли, как призывают нас непримиримые оппозиционеры, «объединяться против Путина» независимо от своих взглядов? Консерваторам это не нужно. Мы отрицаем за революциями хоть какой-нибудь положительный смысл. Сохранится ли после этой гражданской революционной бойни вообще что-нибудь? Само государство и выборы в нём? Никто вам, мой дорогой оппозиционер, этого доподлинно не сможет гарантировать.

Если мои тезисы подтолкнут хотя бы одного оппозиционера, умеющего думать над прочитанным, к углублению своих политических взглядов, то можно считать, что игра стоила свеч. Помоги нам всем, Господи, поумнеть наконец. Пора бы уже.