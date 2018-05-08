Как стать комендантом Рейхстага

История сибирского украинца

Свои мемуары с простым названием «Герои штурма рейхстага» Фёдор Зинченко заканчивал словами: «Мы знаем немало и других попыток… принизить значимость подвига советского народа, его победы в прошлой войне. Но всё это напрасные потуги. Наше знамя было водружено на куполе рейхстага, и, сколько бы ни прошло лет, какие бы перемены ни происходили в мире, оно всё так же гордо будет реять над ним в веках, как и тогда, в громе битвы, в канун Победы».

Книга увидела свет в 1983-м, тогда это было уже актуально – твёрдо держать древко Знамени Победы.

Полковник Зинченко

Полковник Фёдор Матвеевич Зинченко командовал тем самым полком, бойцы которого – Михаил Егоров, Мелитон Кантария и Алексей Берест – водрузили легендарное Знамя Победы на куполе поверженного Рейхстага.

«Поверженный» – не будничное слово. В одном ряду: поверженный кумир, поверженный демон… поверженный Рейхстаг. Слово принято писать с прописной буквы – если речь о здании; с маленькой – если о парламенте, заседавшем в нём и передавшем 24 марта 1933 года чрезвычайные полномочия правительству во главе с рейхсканцлером Адольфом Гитлером, приняв Закон о преодолении бедственного положения народа и государства…

Купол Рейхстага был энергетической линзой, притягивавшей устремления огромного числа людей, вовлечённых в войну. Оглядываясь назад, можно понять и увидеть, как это могучее притяжение буквально формировало военные судьбы, понять, что никакие другие люди, не прошедшие то, что прошли они, не смогли бы разгромить Третий рейх, взять Берлин, штурмуя дом за домом, овладеть Рейхстагом – комната за комнатой, лестница за лестницей…

Перед штурмом Рейхстага Командир 756-го полка полковник Ф.М. Зинченко (слева) и офицер полковой разведки Кондрашов В.И.

На Знамени Победы, после того как оно уже было заменено на куполе другим, большего размера, появился текст, непонятный многим. Надпись сделана, чтобы историческое Знамя не затерялось в буре тех дней: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 С.К. 3 У.А. 1 Б.Ф. (150-я стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта), на обратной стороне полотнища в нижнем углу у древка – надпись «№ 5». Благодаря этой самодеятельной надписи Знамя узнаваемо во всём мире – хоть на малом значке, хоть на гигантском полотнище.

Если имя командующего 1-м Белорусским фронтом всемирно известно, его можно и не произносить, сказав «маршал Победы», то имена других военачальников, чьи имена скрываются в надписи на Знамени Победы, известны немногим. Тем более имена командиров девяти полков, входивших в состав 150-й стрелковой дивизии, которой командовал полковник (позже генерал-майор, в отставке генерал-полковник) Василий Митрофанович Шатилов (1902-1995), награждённый за штурм Берлина звездой Героя … Его дивизии и было вручено знамя под № 5 Военного совета фронта. Такие же штурмовые знамёна ещё в двадцатых числах апреля были переданы – под соответствующими номерами – остальным 8 дивизиям. Тогда, конечно, ещё не было известно, кому выпадет военное счастье. 756-м полком командовал полковник Фёдор Матвеевич Зинченко…

Памятник Зинченко в Томске

Героя Советского Союза полковника Зинченко по праву считают «своим» в Томске и в украинских Черкассах. Родился Фёдор Матвеевич в украинской семье в сибирской деревне, к северу от Томска, в 1902 году. После ухода в отставку в 1950-м Фёдор Матвеевич жил на родине своей жены Зинаиды Сергеевны (в девичестве Хоруженко, поженились на фронте, двадцать лет разницы, она была в полку снайпером и медицинским работником) в городе Золотоноша, затем, с 1967-го, в обласном центре – в Черкассах. Так совпало, что Золотоношский уезд (с. Богодуховка) был родиной и его предков. Дед Прокоп Зинченко в 1860-х угодил в сибирскую ссылку, по преданию, за поджог местного помещика. Было у Фёдора Зинченко 5 братьев и 6 сестёр. Он один, пройдя огонь войны, освободив Отечество и Европу, остался жив и невредим. Братья погибли, один изувечен, все сёстры получили похоронки на своих мужей. Умер Ф.М. Зинченко в 1991 году, не дожив до развала Союза. Перипетии того времени родные от него скрывали, он сильно болел; похоронен 15 октября 1991 г. на Почётной аллее первого городского кладбища в городе Черкассы.

Барельеф на памятнике в Томске

Имя Фёдора Матвеевича Зинченко – на Памятной стеле томичей, Героев Советского Союза в мемориальном комплексе Лагерного сада; во Владивостоке на памятной доске Героев Советского Союза – выпускников Военной пехотной школы (ВПШ); в Черкассах на стеле Героев мемориального комплекса Холм Славы…. Памятника в Черкассах (пока) нет, но есть в Томске. На Привокзальной площади полковнику Зинченко в 2015 -м, в год семидесятилетия Победы, установлен памятник – на высоком постаменте, в полный рост… В том же году писатель и тележурналист Игорь Крамаренко на ГТРК «Томск» сделал о Зинченко фильм.

Рассекреченные архивы на сайте «Память народа» приоткрывают реальные подробности военных судеб. В наградных листах, в разделе «Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг» в представление майора Зинченко в марте 1943 г. к первой награде – ордену Красной звезды (в ту пору майор Зинченко – командир 380-го полка; события на Псковщине), читаем: «15 марта с/г полк под командование тов. Зинченко первым ворвался на сев. вост. часть укрепленного узла сопротивления «Луиза №1» дер. Липовицы, уничтожил находящийся там гарнизон неприятеля, захватил 12 пленных и трофеи – 5 пулеметов, 2 пушки, танк, до 60 винтовок и склад с вещевым имуществом…»

Понятно, что наградные листы – это лишь небольшая часть военной судьбы. Вот рассказ из книги томских писателей Тамары Калёновой и Игоря Краморенко «Сибирское поле памяти» (2010): «Бой на озере Неведро. …Полк только что разгромил мощный узел сопротивления «Луиза», оборонявшийся батальоном немецких штрафников, бывших офицеров вермахта, и вышел на окраину Старой Руссы. И тут же получил новое задание: по узкому коридору, пробитому накануне в обороне противника, пройти в партизанский район неподалёку от озера Неведро в Псковской области и помочь окружённым партизанам. Погода была «из дождя да в воду», грязь непролазная… Бойцы тащили на себе станковые пулемёты, миномёты… А утром 1 января 1944 года гитлеровцы двинулись на партизанский район. Шли двумя цепями по 500-600 человек в каждой, без миномётно-артиллерийской подготовки. Стало ясно: противник не знает, что перед ним регулярная часть Красной Армии, и рассчитывает на лёгкий успех. Оценив обстановку, Зинченко принял решение: подпустить противника на 20—30 метров, забросать гранатами, прочесать кинжальным пулемётным огнём и ударить в штыки… Это было настолько неожиданно для противника, что поднялась паника, немцы стали сбиваться в кучу, откатываться назад, но их встретил засадный батальон. Гитлеровцы в смятении бросились к озеру. Неокрепший лед под ними проломился. Оказавшись в ледяной воде, они просто обезумели, побросали свои шмайссеры (автоматы). Над озером понеслись дикие крики, вопли «Гитлер капут!»… Почти фантастическая картина, новое Ледовое побоище с очередными «псами-рыцарями»!

Невероятного на войне так много, что мало уже что удивляет. Но вот есть такие совпадения, о которых так и хочется сказать: «Так не бывает!» Эти странные рифмы войны.

В 1920-е годы был у Зинченко командир Николай Эрастович Берзарин, благодаря которому Зинченко и стал кадровым военным. И вот через много лет, в мае 1945 г., Герой Советского Союза генерал-полковник Н.Э. Берзарин (1904 – 16 июня 1945) стал военным комендантом Берлина. Полковник Ф.М. Зинченко – комендантом Рейхстага. Вновь свела судьба. «И вот теперь такая встреча, – восклицает Зинчеко, заканчивая рассказ об удивительном совпадении: комендант Берлина и комендант рейхстага!..»

Распространено мнение, что Зинченко был первым комендантом Рейхстага. Об этом написано всюду, в том числе на пьедестале памятника. Однако несколько часов 30 апреля 1945-го комендантом Рейхстага, если судить по донесению генерала Шатилова от 2 мая, был подчинённый Зинченко, талантливый командир первого батальона (в 22 года командир батальона!) капитан Степан Неустроев. В донесении командиру 79-го стрелкового корпуса о ходе боев за Рейхстаг от 2 мая 1945 г. читаем: «...группа смельчаков 756 сп водрузила знамя на первом этаже в юго-западной части рейхстага в 13.45 30.04.45 г. (флаг армии № 5). 674 сп — в 14.25 30.04.45 г. в северной части западного фасада здания (флаг полка). Очистка рейхстага от противника в основном была закончена к 22.00 30.04.45 г. Комендантом рейхстага был назначен в 15.00 30.04.45 г. капитан Неустроев, а в 22.00 30.4.45 г. – полковник Зинченко, который до сих пор выполняет эту должность… Командир 150 сд генерал-майор Шатилов…»

Путаница в лавине донесений – неизбежна. Не случайно начальник политуправления 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Галаджев в одном из донесений сообщал: «Корреспонденты центральных газет строго предупреждены о необходимости тщательной перепроверки получаемых в войсках информации и материалов».

Капитан Степан Андреевич Неустроев (1922-1998) и капитан Василий Иннокентьевич Давыдов (1919-1968), чьи батальоны брали Рейхстаг и установили знамёна, получили золотые звёзды Героя. Таких людей называют – хоть и не в нашей традиции – суперменами, крутыми бойцами. А можно и богатырями, хоть было им лишь за двадцать. Они поднимали батальоны личным примером под шквальным огнём, лично вступали в ближний гранатный бой. Так они взяли штурмом мост, зачистили МВД («дом Гиммлера») и Рейхстаг.

В боях Великой Отечественной войны Степан Неустроев был тяжело ранен пять раз! Из-за хромоты не смог участвовать (как намечалось) с бойцами своего батальона Егоровым и Кантария в группе знаменосцев на Параде Победы. Егоров и Кантария, впрочем, тоже лучше воевали, чем ходили строем. И их участие было отменено. Кто захочет, может лично без труда взглянуть на наградные листы названных здесь и неназванных героев, взглянуть на пути-дороги, которые привели их в Рейхстаг. Сайт «Память народа» дорогого стоит.

То, что генерал Шатилов, подписывая донесение 2 мая, допустил неточность, вытекает из мемуаров Зинченко. В книге «Герои штурма рейхстага» он подчёркивает, что попал в Рейхстаг 30 апреля, когда «солнце клонилось к закату, однако стояло еще высоко». То есть задолго до 22 часов. И тогда же произошёл разговор с Шатиловым:

« — Говорит полковник Зинченко! Я в рейхстаге!..

— Что, что? — переспрашивает генерал. — Повторите.

Закрываю трубку рукой, кричу громче:

— Докладываю, товарищ генерал, я в рейхстаге!

В трубке послышался звук, похожий на покашливание. Комдив, очевидно, разволновался. Слышу, как он кому-то сказал: «Зинченко в рейхстаге...» <…>

Глубоко вздохнув, генерал приказал:

— Докладывайте обстановку.

Стараясь не волноваться, я громко и четко доложил:

— Захвачено несколько комнат и зал заседаний. Батальон нашего полка и батальон 674-го полка полностью в рейхстаге. Вошел через северный вход и батальон 380-го полка. Он ведет бой в северо-восточном крыле здания.

— Так, так, хорошо, — сказал генерал. — А где знамя?

— Вот оно, рядышком со мной, у разведчиков Егорова и Кантария.

Генерал немного помолчал, а затем тепло и торжественно произнес:

— Назначаю вас, товарищ Зинченко, комендантом рейхстага. Письменное подтверждение получите позже. Ставлю задачу: очистить от противника рейхстаг, немедленно установить на его куполе Знамя Военного совета армии и организовать охрану ценностей, имеющихся в здании. Передайте всем участникам штурма рейхстага благодарность маршала Жукова…»

В космосе