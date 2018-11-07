Как США затонувшим танкером и давно закрывшимся банком ополчили против себя мир

Президент США Дональд Трамп умудрился сплотить против себя весь остальной мир, введя новые санкции против Ирана.

Глава государства Владимир Путин во вторник провел встречу с членами Совета безопасности Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В рамках заседания участники диалога обсудили действия Соединенных Штатов Америки, которые ввели в действие 5 ноября новый пакет санкций в отношении Ирана.

«Участники совещания обменялись мнениями по положению дел, возникшему после введения Соединенными Штатами санкций против Ирана. Был акцентирован незаконный характер подобных действий», - подчеркнул Песков.

Как объяснил на прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео, новые антииранские ограничения должны затронуть деятельность более 600 физических и юридических лиц.

«Департамент Министерства финансов США внесет более 600 отдельных лиц и компаний в Иране в список санкций - это должно повлиять на поведение иранского режима», - пафосно пояснил он.

Впрочем, не обошлось и без оплошностей, ибо в черный список американцы умудрились включить затонувший в начале 2018 года танкер Sanchi и один закрывшийся банк.

Новый пакет санкций носит экстерриториальный характер, поэтому под ударом находится деятельность предпринимателей по всему миру. Это уже вызвало строго негативную реакцию во всем мире.

Не остался в стороне и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, указавший США на то, что политическое давление на Тегеран является неправильным шагом, который способен нарушить существующий хрупкий баланс в мире.

«Это шаг, направленный на нарушение мирового баланса. Он противоречит международному праву. Мы не хотим жить в империалистическом мире», - пояснил он.

Более того, Анкара четко дала понять, что она не готова отказываться от закупки у Ирана газа (речь идет о 10 миллиардах кубометров голубого топлива).

В стане оппонентов президента США Дональда Трампа находится и Евросоюз, приложивший большие усилия для нормализации диалога с Ираном и заключения соглашения по ядерной программе, из которого Белый дом вышел в одностороннем порядке. По словам министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля, Евросоюз не одобряет подобных ультиматумов.

«Испания выступает против выхода из соглашения. ЕС настаивал на том, чтобы этот договор оставался в силе», - подчеркнул политик на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Непосредственно президент Ирана Хасан Рухани уже пообещал нарушать американские санкции, которые противоречат нормам международного права.

«Мы заставим США пожалеть, мы будем привлекать иностранные инвестиции в страну», - резюмировал он.