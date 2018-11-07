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Как США затонувшим танкером и давно закрывшимся банком ополчили против себя мир
07 ноября 2018, 01:09 • 32 • Политика
Президент США Дональд Трамп умудрился сплотить против себя весь остальной мир, введя новые санкции против Ирана.
Глава государства Владимир Путин во вторник провел встречу с членами Совета безопасности Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В рамках заседания участники диалога обсудили действия Соединенных Штатов Америки, которые ввели в действие 5 ноября новый пакет санкций в отношении Ирана.
«Участники совещания обменялись мнениями по положению дел, возникшему после введения Соединенными Штатами санкций против Ирана. Был акцентирован незаконный характер подобных действий», - подчеркнул Песков.
Как объяснил на прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео, новые антииранские ограничения должны затронуть деятельность более 600 физических и юридических лиц.
«Департамент Министерства финансов США внесет более 600 отдельных лиц и компаний в Иране в список санкций - это должно повлиять на поведение иранского режима», - пафосно пояснил он.
Впрочем, не обошлось и без оплошностей, ибо в черный список американцы умудрились включить затонувший в начале 2018 года танкер Sanchi и один закрывшийся банк.
Новый пакет санкций носит экстерриториальный характер, поэтому под ударом находится деятельность предпринимателей по всему миру. Это уже вызвало строго негативную реакцию во всем мире.
Не остался в стороне и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, указавший США на то, что политическое давление на Тегеран является неправильным шагом, который способен нарушить существующий хрупкий баланс в мире.
«Это шаг, направленный на нарушение мирового баланса. Он противоречит международному праву. Мы не хотим жить в империалистическом мире», - пояснил он.
Более того, Анкара четко дала понять, что она не готова отказываться от закупки у Ирана газа (речь идет о 10 миллиардах кубометров голубого топлива).
В стане оппонентов президента США Дональда Трампа находится и Евросоюз, приложивший большие усилия для нормализации диалога с Ираном и заключения соглашения по ядерной программе, из которого Белый дом вышел в одностороннем порядке. По словам министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля, Евросоюз не одобряет подобных ультиматумов.
«Испания выступает против выхода из соглашения. ЕС настаивал на том, чтобы этот договор оставался в силе», - подчеркнул политик на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Непосредственно президент Ирана Хасан Рухани уже пообещал нарушать американские санкции, которые противоречат нормам международного права.
«Мы заставим США пожалеть, мы будем привлекать иностранные инвестиции в страну», - резюмировал он.
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