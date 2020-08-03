Как США закрывали глаза на геноцид: "Вот они, ваши конвенции о правах человека"

Крымский блогер Игорь Торгованов напомнил о брифинге, который состоялся в Госдепартаменте США 10 июня 1994 года. Журналисты спросили официального представителя Госдепа Кристин Шелли о ситуации в Руанде, где на тот момент уже два месяца продолжались массовые убийства.

Шелли же, комментируя события в африканском государстве, старательно избегала слова "геноцид", поскольку, согласно конвенции ООН от 1948 года, США обязаны вмешаться в конфликт, если речь идёт о геноциде. А останавливать насилие в Руанде Вашингтону было невыгодно, поэтому Шелли ограничилась словосочетанием "акт геноцида".

Когда журналист её спрашивает, сколько нужно "актов геноцида", чтобы признать происходящее просто геноцидом, представительница Сияющего Морального Града На Холме запинается и не знает, что ответить, - пишет Торгованов на своей странице "ВКонтакте".

Скриншот/Игорь Торгованов

Блогер подчеркнул, что, пока весь "цивилизованный" мир праздновал инаугурацию первого президента ЮАР Нельсона Манделы, в соседней стране убивали миллион людей, но никто на это внимания на обращал.