Как США унижают страны Европы в НАТО: "Поставили на колени и душат" - Баранец

Российский атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" представляет опасность для ВМС стран НАТО, пишет американское аналитическое издание The National Interest. Такие статьи необходимы США, чтобы держать в страхе перед Россией всю Европу, считает военный обозреватель КП полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.

Разбирая материалы американского издания, он отмечает, что по большей части - это всё пропаганда США, направленная на поддержание образа "российской угрозы" в Европе. Без этого европейские страны НАТО могут выйти из-под контроля Вашингтона.

Эта пропаганда работает 24 часа в сутки. Европейские страны НАТО живут в страхе лишь с одной целью - оправдать существование самого блока,

- цитирует слова эксперта Nation News.

Виктор Баранец добавил, что пропагандистская машина США также занимается тем, что вышвыривает из армии НАТО офицеров, которые начинают задавать себе и другим неудобные вопросы. Например, почему европейские военные должны погибать за американцев в Афганистане.

НАТО - американская дубина в Европе. США поставили на колени эти страны и душат их,

- подытожил военный обозреватель.