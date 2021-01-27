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Как США унижают страны Европы в НАТО: "Поставили на колени и душат" - Баранец
27 января 2021, 08:35 • 90 • Политика
Военный обозреватель рассказал об унизительном положении Европы в НАТО. "Альянс - это американская дубина в Европе. США поставили на колени эти страны и душат их", - отметил Виктор Баранец.
Российский атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" представляет опасность для ВМС стран НАТО, пишет американское аналитическое издание The National Interest. Такие статьи необходимы США, чтобы держать в страхе перед Россией всю Европу, считает военный обозреватель КП полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
Разбирая материалы американского издания, он отмечает, что по большей части - это всё пропаганда США, направленная на поддержание образа "российской угрозы" в Европе. Без этого европейские страны НАТО могут выйти из-под контроля Вашингтона.
- цитирует слова эксперта Nation News.
Виктор Баранец добавил, что пропагандистская машина США также занимается тем, что вышвыривает из армии НАТО офицеров, которые начинают задавать себе и другим неудобные вопросы. Например, почему европейские военные должны погибать за американцев в Афганистане.
- подытожил военный обозреватель.
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