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Как США убедили Европу в плане России "захватить" Украину: FT узнала детали

06 декабря 2021, 10:15  •  32 • Политика
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Американцам пришлось пойти на неожиданный шаг
Журналисты газеты Financial Times выяснили, что сначала американцам не удалось убедить европейцев в том, что Москва планирует "вторжение" в Киев. Однако позже Европа поменяла свое мнение. Авторам стало известно, как это произошло.
Источники газеты рассказали, что некоторые в ЕС не поверили, что ситуация "настолько серьезная". Политиков поражало то, что информация разведки Европы и США слишком сильно различалась. Европейцы задавались вопросами, как и почему американцы обнаружили то, что не видят они.
Однако Вашингтон решил в этой ситуации раскрыть необычайно много разведывательных данных. США начали распространять информацию в начале последнего месяца осени. В итоге, когда прошла встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО 1 и 2 декабря, то чиновники обсуждали не предупреждение США России, а то, как сдержать РФ, если она действительно намерена "напасть". 
Также журналисты выяснили, что 7 декабря во время онлайн-встречи глава Белого дома Джо Байден собирается вынести российскому коллеге Владимиру Путину предостережение о любом "нападении" на Украину. 
В начале ноября западные СМИ начали публиковать статьи о том, что Россия стянула армию к границам Украины. Немецкая газета Bild даже "раздобыла" план "вторжения" в Незалежную, что насмешило экспертов. В Москве не раз говорили о том, что никакого нападения никто не планирует.

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