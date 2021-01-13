Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой м...
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, треб...
Главная / Политика

Как США саботировали переговоры по ДСНВ: Посол России раскрыл правду

13 января 2021, 00:50  •  21 • Политика
США навязывали России неприемлемые условия по ДСНВ, из-за чего переговоры оказались сорваны, рассказал российский посол.
США сорвали переговоры о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) попытками навязать России неприемлемые условия. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов.
В частности, американцы настаивали на возврате к верификационным процедурам времен холодной войны, отметил посол. Он подчеркнул, что позиция Россия заключается в том, что механизм верификации "должен полностью соответствовать предмету и охвату соответствующего соглашения по контролю над вооружениями".
Именно об этом нам так и не удалось договориться с уходящей администрацией США,
- сказал Анатолий Антонов на телесеминаре Академии переговоров по контролю над вооружениями.
Напомним, что СНВ-3 истекает уже в феврале этого года. То есть у США и России лишь месяц на то, чтобы его продлить. В качестве компромисса Москва предлагала Вашингтону продлить договор ещё на год в той форме, в какой он существует сейчас, чтобы потом без спешки согласовать новый текст документа. Однако в Белом доме отклонили предложение Кремля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
12 января 2021, 22:05
"Рыночные интересы важны, но...": Разбита теория Запада о неуязвимости израильских F-35 для С-400
12 января 2021, 23:00
Журналистка оборвала речь Трампа после слов о протестах
12 января 2021, 23:00
Украинцам представили методичку по доносам на русскоговорящих продавцов
12 января 2021, 22:05
Навальный за "Единую Россию": Победители "Умного голосования" выбирают партию власти
12 января 2021, 22:05
Набиуллина пытается загнать Грефа "в стойло". Но Сбер вышел на войну за комиссии граждан
12 января 2021, 23:00
Уважительная динамика: почему не стоит ждать скорого снятия ограничений
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2021, 18:10
Как беспорядки в США скажутся на Украине: заявление депутата Рады
10 января 2021, 12:20
«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий
07 января 2021, 19:15
"А ты, москалык, вже прыихав": Гордон обошёл сам себя после мема о "бараке" Ходорковского
07 января 2021, 08:15
Генерал СБУ: Дело «вагнеровцев» оборачивается для Украины катастрофой
09 января 2021, 10:40
С-300 уничтожил израильский беспилотник - сначала радар, затем и систему: Написанному верить?
09 января 2021, 09:45
На Украину под видом вакцины Pfizer ввезли яд, — СБУ
06 января 2021, 08:25
Политики Украины «тайно» сделали прививку от COVID-19 за 2500 евро
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.