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Как США саботировали переговоры по ДСНВ: Посол России раскрыл правду
13 января 2021, 00:50 • 21 • Политика
США навязывали России неприемлемые условия по ДСНВ, из-за чего переговоры оказались сорваны, рассказал российский посол.
США сорвали переговоры о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) попытками навязать России неприемлемые условия. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов.
В частности, американцы настаивали на возврате к верификационным процедурам времен холодной войны, отметил посол. Он подчеркнул, что позиция Россия заключается в том, что механизм верификации "должен полностью соответствовать предмету и охвату соответствующего соглашения по контролю над вооружениями".
- сказал Анатолий Антонов на телесеминаре Академии переговоров по контролю над вооружениями.
Напомним, что СНВ-3 истекает уже в феврале этого года. То есть у США и России лишь месяц на то, чтобы его продлить. В качестве компромисса Москва предлагала Вашингтону продлить договор ещё на год в той форме, в какой он существует сейчас, чтобы потом без спешки согласовать новый текст документа. Однако в Белом доме отклонили предложение Кремля.
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