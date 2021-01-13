Как США саботировали переговоры по ДСНВ: Посол России раскрыл правду

США сорвали переговоры о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) попытками навязать России неприемлемые условия. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

В частности, американцы настаивали на возврате к верификационным процедурам времен холодной войны, отметил посол. Он подчеркнул, что позиция Россия заключается в том, что механизм верификации "должен полностью соответствовать предмету и охвату соответствующего соглашения по контролю над вооружениями".

Именно об этом нам так и не удалось договориться с уходящей администрацией США,

- сказал Анатолий Антонов на телесеминаре Академии переговоров по контролю над вооружениями.

Напомним, что СНВ-3 истекает уже в феврале этого года. То есть у США и России лишь месяц на то, чтобы его продлить. В качестве компромисса Москва предлагала Вашингтону продлить договор ещё на год в той форме, в какой он существует сейчас, чтобы потом без спешки согласовать новый текст документа. Однако в Белом доме отклонили предложение Кремля.