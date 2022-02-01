Как США "выкручивали руки": Русский дипломат рассекретил неприглядное закулисье Совбеза ООН

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил подробности, как США ради того, чтобы протолкнуть свою украинскую повестку в СБ ООН, "выкручивали руки" представителям других стран. Русский дипломат рассекретил неприглядное закулисье СБ ООН и рассказал о тех, кто "сломался" под прессингом США, а кто выдержал натиск американцев.

В своём авторском Telegram-канале "ООН и не только: взгляд из Нью-Йорка" заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский без прикрас описал неприглядное закулисье Совбеза ООН, когда американцы в очередной раз прибегли к "мегафонной дипломатии".

Речь идёт о заседа нии СБ ООН от 31 января, когда, как выразился русский дипломат, "американский представитель Линда Томас-Гринфилд грозно сыпала обвинениями в наш адрес, не удосужившись привести в подтверждение ни одного факта".

Кроме того, Полянский сообщил и подробности, как США ради того, чтобы протолкнуть свою украинскую повестку, "выкручивали руки" представителям других стран.

"Не могу не упомянуть и о жесточайшем, как нам признавались коллеги, выкручивании рук членам СБ, чтобы они при процедурном голосовании не вздумали проголосовать против американской идеи провести заседание или даже воздержаться", - отметил дипломат.

Полянский пояснил суть ситуации. В частности, он заметил, что инициатору заседания необходимо набрать девять голосов и "право вето здесь не работает".

"Поскольку американцев и их сателлитов в СБ шестеро, им нужно было ещё три голоса. В итоге они "сломали" ганцев, эмиратцев и бразильцев", - поделился информацией с подписчиками Полянский.

Впрочем, "прогнуть" под себя американцам удалось далеко не всех.

"Выдержали этот прессинг и воздержались индийцы, габонцы и кенийцы, - перечислил русский дипломат, добавив, что "китайцы вместе с нами проголосовали против". - Честь им всем и хвала! Спасибо за поддержку и выступившим белорусам".