|
Как США превращают страны в своих "рабов": Признание о России прозвучало в Сенате
09 марта 2022, 07:45 • 214 • Политика
Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате начистоту призналась, как именно Соединённые Штаты давят "на каждую страну", чтобы заставить действовать в соответствии с санкциями против России. Если говорить словами премьера Пакистана, Нуланд чистосердечно призналась в том, как США превращают страны в своих "рабов".
Знаковое чистосердечное признание прозвучало из уст заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд вовремя слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. В частности, политик рассказала подробно о том, как американцы принуждают другие страны присоединиться к санкциям против России. Как выяснилось, работают по всем возможным направлениям и на самых разных уровнях.
"Мы оказываем давление на каждую страну, с которой мы разговариваем, не только на уровне президента, госсекретаря и на всех уровнях госдепартамента, - призналась Нуланд. - Каждый из наших послов проинструктирован, что он должен работать с принимающей страной, чтобы попытаться заставить её действовать в соответствии с санкциям США, ЕС и союзников в той степени, в какой она может и готова осудить Россию".
То есть фактически, выражаясь словами премьер-министра Пакистана Имрана Хана, Нуланд призналась в том, как США превращают другие страны в своих "рабов". Напомним, Хан, когда на представителей Пакистана стали давить, чтобы те проголосовали против России, весьма ёмко обнулил все усилия Запада: "Мы вам рабы, что ли, чтобы делать то, что вы скажете?".
Нуланд же в открытую заявила и о том, что Соединённые Штаты продолжают давить на те страны, которые до сих пор воздерживались от введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Среди них и Китай. Вашингтону очень не нравится то, что Пекин занят нейтральную позицию. Нуланд заявила, что этот нейтралитет, якобы является "нарушением международного гуманитарного права, нарушением суверенитета".
Подпишитесь на нас
214
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 марта 2022, 01:45
|
08 марта 2022, 14:50
|
03 марта 2022, 08:20
|
05 марта 2022, 02:15
|
03 марта 2022, 05:05
|
03 марта 2022, 06:30
|
03 марта 2022, 17:50