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Как США превращают страны в своих "рабов": Признание о России прозвучало в Сенате

09 марта 2022, 07:45  •  214 • Политика
Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате начистоту призналась, как именно Соединённые Штаты давят "на каждую страну", чтобы заставить действовать в соответствии с санкциями против России. Если говорить словами премьера Пакистана, Нуланд чистосердечно призналась в том, как США превращают страны в своих "рабов".
Знаковое чистосердечное признание прозвучало из уст заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд вовремя слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. В частности, политик рассказала подробно о том, как американцы принуждают другие страны присоединиться к санкциям против России. Как выяснилось, работают по всем возможным направлениям и на самых разных уровнях.
"Мы оказываем давление на каждую страну, с которой мы разговариваем, не только на уровне президента, госсекретаря и на всех уровнях госдепартамента, - призналась Нуланд. - Каждый из наших послов проинструктирован, что он должен работать с принимающей страной, чтобы попытаться заставить её действовать в соответствии с санкциям США, ЕС и союзников в той степени, в какой она может и готова осудить Россию".
То есть фактически, выражаясь словами премьер-министра Пакистана Имрана Хана, Нуланд призналась в том, как США превращают другие страны в своих "рабов". Напомним, Хан, когда на представителей Пакистана стали давить, чтобы те проголосовали против России, весьма ёмко обнулил все усилия Запада: "Мы вам рабы, что ли, чтобы делать то, что вы скажете?".
Нуланд же в открытую заявила и о том, что Соединённые Штаты продолжают давить на те страны, которые до сих пор воздерживались от введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Среди них и Китай. Вашингтону очень не нравится то, что Пекин занят нейтральную позицию. Нуланд заявила, что этот нейтралитет, якобы является "нарушением международного гуманитарного права, нарушением суверенитета".

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