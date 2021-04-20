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Как США подставили Украину в деле MH17: "Обман идёт колоссальный"

20 апреля 2021, 16:35  •  341 • Политика
США должны были поделиться спутниковыми снимками, чтобы подтвердить проукраинскую версию крушения MH17, но так и не сделали этого. Тем не менее в отсутствие доказательств нас вынуждают жить в мире постправды. "Обман идёт колоссальный", - подчеркнул Юрий Кнутов в беседе с Царьградом.
Окружной суд в Гааге, занимающийся рассмотрением дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, не получил спутниковые снимки от США с места трагедии, сообщила судья Мария Кнайф в беседе с РИА Новости. Это означает, что на протяжении семи лет США отказываются исполнять свои обязательства, данные ранее. О чём это говорит? Или у Штатов никогда не было подобных снимков, или они говорят не в пользу версии так называемого официального следствия. Царьград вместе с экспертами проверял эти тезисы.
Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что США блефовали с самого начала:
Действительно, американцы пообещали предоставить трибуналу фотографии, где зафиксировано место пуска ракеты. Якобы они должны были доказать, что пусковая установка находилась на территории, подконтрольной ДНР и ЛНР. Украина делала ставку на эти фотографии, однако семь лет прошло, а кадров всё нет, - отметил Кнутов. - Это о чём говорит? О том, что американцы, скорее всего, блефуют. Вероятность очень велика. Потому что рассекретить, в данном случае, одну-две фотографии вполне возможно. Да, это может, с военной точки зрения, выдать технические возможности оптических приборов на американском спутнике. Такой секрет и правда есть. Но в данном случае, учитывая, что значительная часть материалов для трибунала проходит в закрытом режиме, американцы могли бы эти кадры предоставить, например, под подписку о неразглашении. Но даже с такой подпиской трибунал мог бы ими оперировать, но этого не произошло.
Кнутов считает, что американцы и в этом случае, и в ряде других просто пытались давить, пользуясь собственным авторитетом:
Обман идёт колоссальный. И поэтому американцы считают, что их авторитета и веса достаточно, чтобы продавить любую ложь. Мы же помним, как в Совете Безопасности в своё время Колин Пауэлл размахивал пробиркой. Они продавили заявления о наличии оружия массового поражения у Ирака и начали войну. Примерно такой же принцип действует и здесь. Необязательно доказывать правду, достаточно произнести какую-то ложь и выдать её за действительность. И это сработает. Американцы к этому привыкли и поэтому так действуют.
Кстати, сегодня же стало известно, что голландский суд не готов вынести решение по делу о крушении MH17 в 2021 году, таким образом, слушания продолжают растягивать до бесконечности.

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