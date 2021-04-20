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Как США подставили Украину в деле MH17: "Обман идёт колоссальный"
20 апреля 2021, 16:35 • 341 • Политика
США должны были поделиться спутниковыми снимками, чтобы подтвердить проукраинскую версию крушения MH17, но так и не сделали этого. Тем не менее в отсутствие доказательств нас вынуждают жить в мире постправды. "Обман идёт колоссальный", - подчеркнул Юрий Кнутов в беседе с Царьградом.
Окружной суд в Гааге, занимающийся рассмотрением дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, не получил спутниковые снимки от США с места трагедии, сообщила судья Мария Кнайф в беседе с РИА Новости. Это означает, что на протяжении семи лет США отказываются исполнять свои обязательства, данные ранее. О чём это говорит? Или у Штатов никогда не было подобных снимков, или они говорят не в пользу версии так называемого официального следствия. Царьград вместе с экспертами проверял эти тезисы.
Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что США блефовали с самого начала:
Кнутов считает, что американцы и в этом случае, и в ряде других просто пытались давить, пользуясь собственным авторитетом:
Кстати, сегодня же стало известно, что голландский суд не готов вынести решение по делу о крушении MH17 в 2021 году, таким образом, слушания продолжают растягивать до бесконечности.
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