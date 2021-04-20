Как США лишили Европу суверенитета: Эксперт объяснил на примере Украины и "нормандской четвёрки"

Аналитик Кимаковский рассказал, как Европа теряет свой суверенитет из-за козней США. "Европейские страны считаются с позицией Америки при работе в формате "нормандской четвёрки", - объясняет он.

Под давлением США страны Европы теряют суверенитет и вынуждены поддерживать американцев по вопросу войны на Украине и другим темам. Такое мнение высказал публицист и эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский.

Он считает, что Германия и Франция поддерживают Украину лишь потому, что давно перестали быть полностью самостоятельными субъектами политики. Поэтому и сорвались переговоры в "нормандском формате". Европа полностью зависима от США.

Это все козни США. Европейские страны считаются с позицией Америки при работе в формате "нормандской четвёрки",

- цитирует Nation News слова Игоря Кимаковского.

В качестве наглядного примера эксперт приводит ситуацию с "Северным потоком - 2". Этот газопровод нужен Германии как глоток свежего воздуха. Тем не менее Берлин вынужден считаться с мнением и интересами Вашингтона.