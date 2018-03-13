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Как США используют украинское марионеточное СБУ для провокаций против Ирана?

13 марта 2018, 09:54  •  166 • Аналитика
За несколько дней до наступления 2018 года и в течение нескольких первых дней этого года Иран, как известно, сотрясали протесты. Со столкновениями с полицией, с жертвами, с воплями о том, что «кто-то должен уйти» и всем прочим в этом духе.

В западных СМИ сразу же стали выходить материалы, в которых протесты были названы «стихийными» и связанными якобы с «ухудшением экономической ситуации в Иране». Интересно, каким же образом «стихийные» протесты могли возникнуть сразу в нескольких крупных городах Ирана, включая Мешхед, Тегеран, Тебриз и Шираз, которые явно не являются городами-соседями.

Да и не только ведь в городах крупных... Так называемая оппозиция бурлила и в провинции, пусть менее активно, чем в иранских мегаполисах, но всё же. Координация шла, как и в целой череде иных случаев с «недовольным гражданским обществом», через социальные сети, мессенджеры и прочие виды сетевой связи.



Примечательно, что как только иранские власти, мягко говоря, подкорректировали работу упомянутых мессенджеров, активность «стихийных» протестов «недовольства экономическими показателями» пошла на спад.

Что ещё обратило тогда внимание: рьяные оппозиционеры на улицах объявили о «провальной экономической политике действующих властей Ирана». Каковы же экономические показатели этой страны в последние годы? Оказалось, что росту ВВП Ирана в 2016-2017 годах вполне могли бы позавидовать экономики большинства стран мира. Так, в 2016 году экономика Ирана выросла на 4%, в 2017 – прибавила уже более 4,2%. Это рост выше среднемировых показателей.

Понятно, что и протесты стихийными не были, и озвученные «невразумительные показатели экономики» уж точно к основным причинах выхода «несогласных» на иранские улицы отнести как к первопричине нельзя. Зато интересный факт: в то же самое время, когда по Ирану гуляли местные «майданирующие» с призывами отправить действующие власти как минимум в отставку (а то и на виселицу), в США Трамп открыто объявлял, что так называемая ядерная сделка с Тегераном «крайне плоха». Этот же тезис повторяли и в Израиле, столицей которого Трамп признал Иерусалим. Мол, отменой антииранских санкций, Тегерану дали возможность на «сверхсекретных объектах» продолжать работу над ядерной программой, которая «принесёт на Ближний Восток хаос». А до заключения «ядерной сделки» с властями Ирана на Ближнем Востоке было всё тихо, мирно, и воду баламутил, конечно же, Иран, кто же ещё?..

В Тегеране отвечали на это тем, что если Трамп действительно выйдет из сделки, к которой стороны шли годами, то Иран возобновит все ранее свёрнутые программы и уже ни на какие предложения «партнёров» обращать внимания не станет.

В то же время Штаты прилагали новые усилия, чтобы выставить Иран не иначе как «империей зла». Весьма неожиданно звёздно-полосатые уши показали себя в этом направлении на Украине. Никто не ослышался... Именно на Украине. Речь идёт о весьма странном эпизоде, когда на фоне протестов в Иране сотрудники департамента контрразведки СБУ задержали двух иранских дипломатов на выходе одного из кафе Киева. Оба задержанных являлись представителями иранского посольства на Украине и имели соответствующий дипломатический иммунитет.
О задержании дипломатов, осуществлённом в весьма жёсткой форме вооружёнными сотрудниками СБУ, сообщила украинский журналист Мария Дубровская на сайте «Корреспондент».

В материале было рассказано, что на сотрудников дипломатической миссии были надеты наручники, после чего их доставили в здание СБУ, где изъяли личные вещи, включая средства связи. В здание СБУ был вызван иранский консул, которому представители украинских спецслужб, работающих «от имени и по поручению» Центрального разведывательного управления США, объявили об обнаружении в автомобиле дипломатов якобы деталей, имеющих отношение к военной технике. Также было объявлено, что эти детали запрещены к вывозу с территории Украины.
Вотчина гамельнского крысолова


Изюминка в том, что эти «запрещённые к вывозу детали» иранским дипломатам ранее передал сотрудник украинских (читай – американских) спецслужб в Киеве. В СБУ назвали эту операцию «контролируемым снабжением», которая, по сути, являлась откровенной провокацией.

Примечательно, что ранее «эсбэушники» заявили о предотвращении вывоза через аэропорт Киева комплектующих ПТРК «Фагот» в Исламскую Республику Иран. При этом в СМИ Украины отмечено, что и в этом случае комплектующие к вооружению оказались у иранских дипломатов с помощью всё того же «контролируемого снабжения» украинскими спецслужбами.

В итоге иранские дипломаты были объявлены разведчиками, желавшими получить информацию об «украинских вооружениях». Судя по всему, провокация должна была вылиться в нечто ещё более масштабное, включая заявления о «контролируемой передаче» деталей, например, ракет. Для чего? Да всё для того же – Иран, дескать, переходит красную линию и активно развивает «ракетные технологии», а также пытается обходить оружейное эмбарго. А значит – санкции, значит, выход из сделки.

Ну, а дальше – всё по типичной американской накатанной: на фоне протестов заявить о том, что теперь-то точно «есть доказательства милитаристских планов Тегерана на Ближнем Востоке» со всеми вытекающими. Ещё немного и, думается, созреют до очередной версии «пробирки Пауэлла», чтобы в очередной раз легитимизировать попытки повлиять на политические процессы, происходящие в другой стране если не силовым, то хотя бы дезинформационно-провокационным путём.
Автор: Володин Алексей

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