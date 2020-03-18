Как США и Саудовская Аравия играли против нас • 65 • Аналитика

Нынешний нефтяной кризис повторяет ситуацию 1985—1986 гг. когда США и Саудовская Аравия играли против СССР. Сильное падение цен на «чёрное золото» нанесло сильный удар по тогдашней России-СССР.



Правда, мнение о том, что нефтяная война развалила Советский Союз, ошибочно. СССР рухнул не из-за падения цен на нефть, а из-за комплекса причин, внутренних и внешних (как и Российская империя в 1917 году). Главной причиной был сознательный курс части советской верхушки на разрушение советской цивилизации и интеграции её обломков в капиталистический мир. Лицом этого курса был Горбачёв, будущий «лучший немец». Деградировавшая советская верхушка хотела стать частью глобальной элиты, получить реальную власть, приватизировать (украсть) народные богатства и «красиво жить».







Союз прошлого против Красной империи будущего

Советская (русская) цивилизация даже после гибели Сталина и «перестройки» Хрущёва оставалась миром и обществом будущего. В СССР подспудно происходили процессы, которые пугали западную элиту. СССР-Россия ещё могла рвануть к звёздам, обогнать всё человечество на поколения. Стать обществом мыслителей-философов, учителей, созидателей и воинов. Это пугало западное общество рабовладельцев и рабов (замаскированное под общество потребления). Хозяева Запада могли проиграть большую игру на планете.



При всех своих недостатках, загнивании номенклатуры и старой системы, которая перестала регулярно обновляться, как при Сталине, Советский Союз нёс в себе мощнейший заряд созидания. Ядро общества и цивилизации будущего. «Прекрасное далёко». Россия могла прорваться в новую эпоху, «золотой век», оставив Запад в далёком прошлом. Символом «золотого века» Союза был человек-творец, созидатель, человек, раскрывший свой духовный, интеллектуальный и физический потенциал. Человек, проникающий в тайны человеческой психики, познающий тайны атомного ядра, проектирующий поселения на Луне и Марсе, в глубинах океана и космолёты.



Однако это солнечное Завтра не состоялось. Его погубил союз тёмных сил прошлого, включая представителей советской верхушки, желающих «жить красиво», для которых бары и стрип-клубы оказались важнее дворцов культуры и космолётов. Против СССР пошли в атаку буквально все, кто был против русского «золотого века». Против СССР выступил капиталистический мир, по сути, продолжающий традиции древней рабовладельческой системы. Мир господства денег, «золотого тельца». Лидер западного мира. Соединенные Штаты, вступили в союз с другими обломками прошлого. С саудовскими мракобесами, пакистанскими фундаменталистами, Ватиканом и т. д.



Альянс США и Саудовской Аравии

Средневековое королевство, где построен «нефтяной коммунизм» для коренного населения и его шейхов (при рабовладельческой эксплуатации приезжих работников), было важным союзником Вашингтона и ключевой фигурой в последней схватке с СССР. Самая большая «нефтяная бочка» мира в руках религиозных мракобесов и рабовладельцев. Одновременно центр ислама: хранитель мусульманских святынь, Мекки и Медины. Одна из богатейших стран мира, где шейхи просто купались в долларах, когда «чёрное золото» стало основой энергетики человеческой цивилизации.



Саудовская Аравия стала мощным «тараном» США, направленным против СССР. С её помощью удалось обрушить цены на нефть с 35 долларов за баррель в 1980 году (с учётом инфляции в 2000-х годах это свыше 90 долларов) до 10 долларов за баррель и ниже в 1986 году (около 20 долларов по курсу 2000- х годов). Также благодаря саудитам и Пакистану Запад смог активизировать войну в Афганистане.



Американцы поставили под контроль саудитов в 1970-е годы. Сделали Саудовскую Аравию своим орудием. В наказание за поддержку Израиля в войне 1973 года арабские страны ввели эмбарго на поставку нефти на Запад. Оно продержалось недолго, но вызвало серьёзную панику. Западные столицы страдали от нехватки топлива, в магазинах начались давки за товары длительного пользования. Властям приходилось запрещать на время пользование личными автомобилями. Цены на чёрное золото» взлетели с 3 до 12 долларов за баррель за один год. Это сильно ударило по экономике США и Западной Европы. Кризис показал истинные масштабы зависимости развитых стран Запада от цен на нефть. Зато экспортёры нефть купались в деньгах. Особенно Саудовская Аравия. СССР также выиграл, нарастив поставки нефти в Европу. Однако была и обратная сторона, усилилась зависимость от т. н. нефтяной иглы. Казалось: зачем далее развивать производство, если можно процветать от продажи ресурсов?



Вашингтон умело использовал эту ситуацию. Несметные богатства достались средневековым варварам. Отлично! Американцы предложили свой вариант дальнейшего процветания саудитов. При этом без развития и изменения стиля жизни (паразитирования на ресурсах). Саудиты переводили свои нефтяные миллиарды в США, покупали ценные бумаги американского государства и корпораций. Сами жили на проценты от вложений, купались в роскоши. Могли строить (не сами, с помощью западных конструкторов, инженеров и бедняков-рабочих из бедных стран Азии) новые города в пустыне, небоскребы, первоклассные дороги, мосты, аэродромы, порты, покупать шикарные яхты, самолеты и пр.



Таким образом, чем больше саудиты получали нефтедолларов, тем больше их возвращалось в США. Королевство становилось финансово зависимым от США, их военной мощи, и стабильно снабжало Америку «чёрным золотом», больше не задирая цены. Взамен западники построили рабовладельцам-мракобесам современную цивилизацию, города с самой совершенной инфраструктурой, нефтеперерабатывающую отрасль, нефтеналивные терминалы, порты, водопроводы, опреснительные установки и станции очистки воды, электростанции, сеть отличных дорог, аэропортов и т. д. В городах появилась вся современная индустрия потребления и роскоши. Арабы были завалены лучшими товарами со всего мира: европейскими, американскими и японскими автомобилями, японской электроникой, товарами роскоши из Европы и пр. Шейхи и прочие арабские богатеи могли коллекционировать красавиц со всего мира в своих гаремах. При этом сами саудиты не работали! Они ничего сами не производили! За них работали тысячи высококвалифицированных специалистов из США и Западной Европы и десятки тысяч работников-рабов из Пакистана, Индии, Бангладеш, Египта и др. стран.



Также США обеспечили вооруженную «крышу» нефтяной монархии, лопающейся от жира. На богатое королевство зарились более сильные духом и хорошо вооруженные соседи: Ирак, Иран и Сирия. Шиитский Тегеран считал Эр-Рияд предателем исламского мира, перекинувшимся под власть заокеанского «золото тельца». Иранцы хотели учинить в Аравии исламскую революцию на свой лад, оттяпать часть территорий и посадить в Эр-Рияде дружественный режим. Йеменские племена также были не прочь нарушить спокойный сон богатых соседей. Оторвать часть богатых нефтью территорий у саудитов (ранее они были частью Йемена). Кроме того, Вашингтон заставил саудитов примириться с Израилем.



Саудиты против СССР

Всего за несколько лет Саудовская Аравия преобразилась. Стала современным государством. Внешне. Но сохранила свою рабовладельческую сущность. Все финансы саудитов оказались под контролем США. Теперь арабские монархии были материально заинтересованы в усилении США. В сохранении на планете прежнего порядка.



Весной 1981 года глава ЦРУ Билл Кейси посетил саудовскую столицу Эр-Рияд. Он провёл встречу с главой королевской разведки, принцем Турки ибн Фейсалом (глава разведки в 1977–2001 гг.). Саудовский принц был в хороших отношениях с Д. Бушем-старшим, вице-президентом при Рейгане. Американский нефтяной магнат и бывший глава ЦРУ Буш завязал отношения с Турки ещё в 70-е годы. Связь клана Бушей и саудитов стала одной из мощных нитей, связавших Вашингтон и Эр-Рияд. Всемирная девальвация, но не для доллара и евро...







Кейси обещал саудитам «крышу» США. Гарантию военной защиты со стороны США и перевооружение арабской армии по стандартам НАТО. Взамен Эр-Рияд присоединялся к «священной войне» против СССР и наращивал добычу нейти, сбивая цены на «чёрное золото» и нанося экономический удар по России. А поскольку природный газ на мировом рынке дешевеет вслед за нефтью, то экономический удар был двойным. Газовые планы Москвы несли урон. Также саудиты вместе с американцами должны были через сеть «неправительственных фондов» профинансировать афганских моджахедов, которые боролись с русскими войсками. Кроме того, западные и исламские спецслужбы хотели организовать и поддержать антирусское подполье в «южном подбрюшье» России – в Туркестане, а далее на Кавказе и в Поволжье. США планировали перенести войну из Афганистана на север, в советские республики Средней Азии.



Уже осенью 1981 года Сенат США одобрил перевооружение Саудовской Аравии, в частности, продажу ей новых самолетов-радаров («Боинг E-3 Сентри»). Ещё раньше Вашингтон дал гарантии Эр-Рияду, что американские силы быстрого реагирования защитят королевство в случае необходимости (атаки Ирана). В 1982 году саудитов посетил глава Пентагона Каспар Уайнбергер. Он согласовал план по обороне королевства от возможных посягательств Тегерана. Затем администрация Рейгана закрыла информацию о вложениях арабских шейхов в экономику США.



Кейси снова посетил Эр-Рияд, где провёл встречу с принцем Фахдом (пятый король Саудовской Аравии в 1982—2005 годах). Мол, мы вас защитили, пора отрабатывать. Пора сбить цены на «чёрное золото». Стоит отметить, что снижение цен на нефть не было сильным ударом для самого королевства. От падения цен на ресурсы начинала расти экономика США, то есть и их ценные бумаги, в которые вложились шейхи. С другой стороны, чем ниже цены на нефть, тем меньше мотивов у Европы покупать природный газ у русских и тянуть газопроводы из России. То есть Саудовская Аравия сохраняла свой рынок в Европе. Фахд дал принципиальное согласие. Летом 1982 года он стал королем и стал вести нужную Вашингтону политику. Саудовская Аравия вместе с Пакистаном помогла США вести войну против русских в Афганистане. Организовать проект: «Святой джихад против русских». Так Саудовская Аравия вступила в единый с Западом фронт войны против коммунизма и русского мира.



Именно в 70-80-е годы союз британских, американских спецслужб с саудитами и пакистанцами породил чудовище – кровавый «чёрный халифат». Нефтедоллары и специалисты по террору и диверсиям создали т. н. международный терроризм. Программа «Ислам против коммунизма» (де-факто – русских) должна была привести к поражению СССР-России в Афганистане, взорвать Среднюю Азию, Кавказ и Поволжье. Стоит отметить, что частью этой программы стала будущая гражданская бойня в Таджикистане и война в Чечне. В Средней Азии формируется альянс исламистов-радикалов, националистов и наркоторговцев.



В союз саудитов и США вошёл и Пакистан, который стал тыловой базой для войны в Афганистане, которая была ещё одним ударом по СССР. Пакистан стал тыловой базой и плацдармом для афганских бандформирований. Там они отдыхали, лечились, пополняли ряды, тренировались и вооружались. Взамен Пакистан стал получать большие кредиты от Запада (МВФ и МБРР), помог местному режиму удержаться у власти, списывал долги. На деньги саудитов покупалось оружие и перебрасывалось в Пакистан для вооружения бандитов. Пакистанская разведка и ЦРУ контролировали этот процесс. Американцы обеспечивали оружием, развединформацией, помогали с организацией, деньгами и пропагандой «святой борьбы»; саудиты – финансировали войну; Исламабад предоставлял афганским боевикам место для отдыха, пополнения, обучал, вооружал и перебрасывал их в Афганистан. Сами афганские «духи» выполняли роль «пушечного мяса». "Обиду не забудем". Европа готовится сводить счеты после карантина



В итоге вроде бы США, Саудовская Аравия и Пакистан с СССР не воевали. Но смогли втравить СССР в афганскую военную трясину, в большие расходы. Получили возможность дестабилизировать южные регионы советской империи. Афганская война стала серьёзным испытанием для уже больного советского общества, избалованного брежневским «золотым застоем».



Нефтяной шок

В 1985 году США обесценили доллар на четверть. Обесценили свой госдолг. «Кинули» своих кредиторов – самих американцев, европейцев и японцев. При этом американские товары стали дешевле, вырос экспорт, оживлялась экономика. Одновременно удар наносили по СССР. Контракты на поставки нефти и газа за рубеж рассчитывались в долларах. То есть фактические доходы СССР от продажи ресурсов падали на четверть. Но этого было мало. Американцы хотели обвалить цены на нефть.



Пришёл час саудитов отрабатывать долги. Вашингтон надавил на короля Фахда и его клан. Также саудитам заранее сообщили о будущей девальвации доллара. Они смогли вовремя перевести личные капиталы в другую валюту. В августе 1985 года Эр-Рияд резко увеличивает добычу «чёрного золота» с 2 млн. баррелей в день до 6 млн., затем и до 9 млн. Цены на нефть обрушиваются. Также пошли вниз и цены на природный газ. Экономика СССР, со времен Брежнева подсаженная на «нефтяную иглу», испытала сильное потрясение. Было утрачено положительное сальдо во внешней торговле: теперь СССР больше тратил, чем зарабатывал. Москве пришлось распродавать золото. Удар был тем больнее, что в это время произошла смена власти. Команда Горбачёва принимала страну и начала «перестройку». Вскоре банда Горбачёва сдала СССР Западу.



Удар саудитов застал Москву врасплох. Там не ожидали, что шейхи подрубят сук, на котором сами сидят. Ведь сырьевая война больно ударила по нефтяным монархиям. «Великий нефтяной крах» ополовинил ежегодные доходы самих саудитов, других арабских монархий, нанёс мощный удар по всем мировым «бензоколонкам»: Ираку, Ирану, Ливии, Нигерии, Алжиру, Мексике и т. д. Ведь все привыкли к долларовому изобилию, жизни не по средствам. Саудовская Аравия после 85-го года угодила в затяжной социально-экономический кризис. Саудитам пришлось залезать в долги. Только новый нефтяной бум 2000-х годов выправил её положение. Но золотые времена 70-х годов так и не вернулись.



Таким образом, Вашингтон заставил саудитов действовать вопреки национальным интересам. Шкурные интересы короля и его клана были поставлены выше интересов всего народа. Американцы использовали личные связи и коррупционный, кланово-мафиозный характер власти в королевстве в своих интересах. Саудовская семья предпочла обвалить нефтяной рынок, но спасла личные капиталы (вложенные в финансовую пирамиду США) и свои задницы. Нынешний нефтяной кризис повторяет ситуацию 1985—1986 гг. когда США и Саудовская Аравия играли против СССР. Сильное падение цен на «чёрное золото» нанесло сильный удар по тогдашней России-СССР.Правда, мнение о том, что нефтяная война развалила Советский Союз, ошибочно. СССР рухнул не из-за падения цен на нефть, а из-за комплекса причин, внутренних и внешних (как и Российская империя в 1917 году). Главной причиной был сознательный курс части советской верхушки на разрушение советской цивилизации и интеграции её обломков в капиталистический мир. Лицом этого курса был Горбачёв, будущий «лучший немец». Деградировавшая советская верхушка хотела стать частью глобальной элиты, получить реальную власть, приватизировать (украсть) народные богатства и «красиво жить».Советская (русская) цивилизация даже после гибели Сталина и «перестройки» Хрущёва оставалась миром и обществом будущего. В СССР подспудно происходили процессы, которые пугали западную элиту. СССР-Россия ещё могла рвануть к звёздам, обогнать всё человечество на поколения. Стать обществом мыслителей-философов, учителей, созидателей и воинов. Это пугало западное общество рабовладельцев и рабов (замаскированное под общество потребления). Хозяева Запада могли проиграть большую игру на планете.При всех своих недостатках, загнивании номенклатуры и старой системы, которая перестала регулярно обновляться, как при Сталине, Советский Союз нёс в себе мощнейший заряд созидания. Ядро общества и цивилизации будущего. «Прекрасное далёко». Россия могла прорваться в новую эпоху, «золотой век», оставив Запад в далёком прошлом. Символом «золотого века» Союза был человек-творец, созидатель, человек, раскрывший свой духовный, интеллектуальный и физический потенциал. Человек, проникающий в тайны человеческой психики, познающий тайны атомного ядра, проектирующий поселения на Луне и Марсе, в глубинах океана и космолёты.Однако это солнечное Завтра не состоялось. Его погубил союз тёмных сил прошлого, включая представителей советской верхушки, желающих «жить красиво», для которых бары и стрип-клубы оказались важнее дворцов культуры и космолётов. Против СССР пошли в атаку буквально все, кто был против русского «золотого века». Против СССР выступил капиталистический мир, по сути, продолжающий традиции древней рабовладельческой системы. Мир господства денег, «золотого тельца». Лидер западного мира. Соединенные Штаты, вступили в союз с другими обломками прошлого. С саудовскими мракобесами, пакистанскими фундаменталистами, Ватиканом и т. д.Средневековое королевство, где построен «нефтяной коммунизм» для коренного населения и его шейхов (при рабовладельческой эксплуатации приезжих работников), было важным союзником Вашингтона и ключевой фигурой в последней схватке с СССР. Самая большая «нефтяная бочка» мира в руках религиозных мракобесов и рабовладельцев. Одновременно центр ислама: хранитель мусульманских святынь, Мекки и Медины. Одна из богатейших стран мира, где шейхи просто купались в долларах, когда «чёрное золото» стало основой энергетики человеческой цивилизации.Саудовская Аравия стала мощным «тараном» США, направленным против СССР. С её помощью удалось обрушить цены на нефть с 35 долларов за баррель в 1980 году (с учётом инфляции в 2000-х годах это свыше 90 долларов) до 10 долларов за баррель и ниже в 1986 году (около 20 долларов по курсу 2000- х годов). Также благодаря саудитам и Пакистану Запад смог активизировать войну в Афганистане.Американцы поставили под контроль саудитов в 1970-е годы. Сделали Саудовскую Аравию своим орудием. В наказание за поддержку Израиля в войне 1973 года арабские страны ввели эмбарго на поставку нефти на Запад. Оно продержалось недолго, но вызвало серьёзную панику. Западные столицы страдали от нехватки топлива, в магазинах начались давки за товары длительного пользования. Властям приходилось запрещать на время пользование личными автомобилями. Цены на чёрное золото» взлетели с 3 до 12 долларов за баррель за один год. Это сильно ударило по экономике США и Западной Европы. Кризис показал истинные масштабы зависимости развитых стран Запада от цен на нефть. Зато экспортёры нефть купались в деньгах. Особенно Саудовская Аравия. СССР также выиграл, нарастив поставки нефти в Европу. Однако была и обратная сторона, усилилась зависимость от т. н. нефтяной иглы. Казалось: зачем далее развивать производство, если можно процветать от продажи ресурсов?Вашингтон умело использовал эту ситуацию. Несметные богатства достались средневековым варварам. Отлично! Американцы предложили свой вариант дальнейшего процветания саудитов. При этом без развития и изменения стиля жизни (паразитирования на ресурсах). Саудиты переводили свои нефтяные миллиарды в США, покупали ценные бумаги американского государства и корпораций. Сами жили на проценты от вложений, купались в роскоши. Могли строить (не сами, с помощью западных конструкторов, инженеров и бедняков-рабочих из бедных стран Азии) новые города в пустыне, небоскребы, первоклассные дороги, мосты, аэродромы, порты, покупать шикарные яхты, самолеты и пр.Таким образом, чем больше саудиты получали нефтедолларов, тем больше их возвращалось в США. Королевство становилось финансово зависимым от США, их военной мощи, и стабильно снабжало Америку «чёрным золотом», больше не задирая цены. Взамен западники построили рабовладельцам-мракобесам современную цивилизацию, города с самой совершенной инфраструктурой, нефтеперерабатывающую отрасль, нефтеналивные терминалы, порты, водопроводы, опреснительные установки и станции очистки воды, электростанции, сеть отличных дорог, аэропортов и т. д. В городах появилась вся современная индустрия потребления и роскоши. Арабы были завалены лучшими товарами со всего мира: европейскими, американскими и японскими автомобилями, японской электроникой, товарами роскоши из Европы и пр. Шейхи и прочие арабские богатеи могли коллекционировать красавиц со всего мира в своих гаремах. При этом сами саудиты не работали! Они ничего сами не производили! За них работали тысячи высококвалифицированных специалистов из США и Западной Европы и десятки тысяч работников-рабов из Пакистана, Индии, Бангладеш, Египта и др. стран.Также США обеспечили вооруженную «крышу» нефтяной монархии, лопающейся от жира. На богатое королевство зарились более сильные духом и хорошо вооруженные соседи: Ирак, Иран и Сирия. Шиитский Тегеран считал Эр-Рияд предателем исламского мира, перекинувшимся под власть заокеанского «золото тельца». Иранцы хотели учинить в Аравии исламскую революцию на свой лад, оттяпать часть территорий и посадить в Эр-Рияде дружественный режим. Йеменские племена также были не прочь нарушить спокойный сон богатых соседей. Оторвать часть богатых нефтью территорий у саудитов (ранее они были частью Йемена). Кроме того, Вашингтон заставил саудитов примириться с Израилем.Всего за несколько лет Саудовская Аравия преобразилась. Стала современным государством. Внешне. Но сохранила свою рабовладельческую сущность. Все финансы саудитов оказались под контролем США. Теперь арабские монархии были материально заинтересованы в усилении США. В сохранении на планете прежнего порядка.Весной 1981 года глава ЦРУ Билл Кейси посетил саудовскую столицу Эр-Рияд. Он провёл встречу с главой королевской разведки, принцем Турки ибн Фейсалом (глава разведки в 1977–2001 гг.). Саудовский принц был в хороших отношениях с Д. Бушем-старшим, вице-президентом при Рейгане. Американский нефтяной магнат и бывший глава ЦРУ Буш завязал отношения с Турки ещё в 70-е годы. Связь клана Бушей и саудитов стала одной из мощных нитей, связавших Вашингтон и Эр-Рияд.Кейси обещал саудитам «крышу» США. Гарантию военной защиты со стороны США и перевооружение арабской армии по стандартам НАТО. Взамен Эр-Рияд присоединялся к «священной войне» против СССР и наращивал добычу нейти, сбивая цены на «чёрное золото» и нанося экономический удар по России. А поскольку природный газ на мировом рынке дешевеет вслед за нефтью, то экономический удар был двойным. Газовые планы Москвы несли урон. Также саудиты вместе с американцами должны были через сеть «неправительственных фондов» профинансировать афганских моджахедов, которые боролись с русскими войсками. Кроме того, западные и исламские спецслужбы хотели организовать и поддержать антирусское подполье в «южном подбрюшье» России – в Туркестане, а далее на Кавказе и в Поволжье. США планировали перенести войну из Афганистана на север, в советские республики Средней Азии.Уже осенью 1981 года Сенат США одобрил перевооружение Саудовской Аравии, в частности, продажу ей новых самолетов-радаров («Боинг E-3 Сентри»). Ещё раньше Вашингтон дал гарантии Эр-Рияду, что американские силы быстрого реагирования защитят королевство в случае необходимости (атаки Ирана). В 1982 году саудитов посетил глава Пентагона Каспар Уайнбергер. Он согласовал план по обороне королевства от возможных посягательств Тегерана. Затем администрация Рейгана закрыла информацию о вложениях арабских шейхов в экономику США.Кейси снова посетил Эр-Рияд, где провёл встречу с принцем Фахдом (пятый король Саудовской Аравии в 1982—2005 годах). Мол, мы вас защитили, пора отрабатывать. Пора сбить цены на «чёрное золото». Стоит отметить, что снижение цен на нефть не было сильным ударом для самого королевства. От падения цен на ресурсы начинала расти экономика США, то есть и их ценные бумаги, в которые вложились шейхи. С другой стороны, чем ниже цены на нефть, тем меньше мотивов у Европы покупать природный газ у русских и тянуть газопроводы из России. То есть Саудовская Аравия сохраняла свой рынок в Европе. Фахд дал принципиальное согласие. Летом 1982 года он стал королем и стал вести нужную Вашингтону политику. Саудовская Аравия вместе с Пакистаном помогла США вести войну против русских в Афганистане. Организовать проект: «Святой джихад против русских». Так Саудовская Аравия вступила в единый с Западом фронт войны против коммунизма и русского мира.Именно в 70-80-е годы союз британских, американских спецслужб с саудитами и пакистанцами породил чудовище – кровавый «чёрный халифат». Нефтедоллары и специалисты по террору и диверсиям создали т. н. международный терроризм. Программа «Ислам против коммунизма» (де-факто – русских) должна была привести к поражению СССР-России в Афганистане, взорвать Среднюю Азию, Кавказ и Поволжье. Стоит отметить, что частью этой программы стала будущая гражданская бойня в Таджикистане и война в Чечне. В Средней Азии формируется альянс исламистов-радикалов, националистов и наркоторговцев.В союз саудитов и США вошёл и Пакистан, который стал тыловой базой для войны в Афганистане, которая была ещё одним ударом по СССР. Пакистан стал тыловой базой и плацдармом для афганских бандформирований. Там они отдыхали, лечились, пополняли ряды, тренировались и вооружались. Взамен Пакистан стал получать большие кредиты от Запада (МВФ и МБРР), помог местному режиму удержаться у власти, списывал долги. На деньги саудитов покупалось оружие и перебрасывалось в Пакистан для вооружения бандитов. Пакистанская разведка и ЦРУ контролировали этот процесс. Американцы обеспечивали оружием, развединформацией, помогали с организацией, деньгами и пропагандой «святой борьбы»; саудиты – финансировали войну; Исламабад предоставлял афганским боевикам место для отдыха, пополнения, обучал, вооружал и перебрасывал их в Афганистан. Сами афганские «духи» выполняли роль «пушечного мяса».В итоге вроде бы США, Саудовская Аравия и Пакистан с СССР не воевали. Но смогли втравить СССР в афганскую военную трясину, в большие расходы. Получили возможность дестабилизировать южные регионы советской империи. Афганская война стала серьёзным испытанием для уже больного советского общества, избалованного брежневским «золотым застоем».В 1985 году США обесценили доллар на четверть. Обесценили свой госдолг. «Кинули» своих кредиторов – самих американцев, европейцев и японцев. При этом американские товары стали дешевле, вырос экспорт, оживлялась экономика. Одновременно удар наносили по СССР. Контракты на поставки нефти и газа за рубеж рассчитывались в долларах. То есть фактические доходы СССР от продажи ресурсов падали на четверть. Но этого было мало. Американцы хотели обвалить цены на нефть.Пришёл час саудитов отрабатывать долги. Вашингтон надавил на короля Фахда и его клан. Также саудитам заранее сообщили о будущей девальвации доллара. Они смогли вовремя перевести личные капиталы в другую валюту. В августе 1985 года Эр-Рияд резко увеличивает добычу «чёрного золота» с 2 млн. баррелей в день до 6 млн., затем и до 9 млн. Цены на нефть обрушиваются. Также пошли вниз и цены на природный газ. Экономика СССР, со времен Брежнева подсаженная на «нефтяную иглу», испытала сильное потрясение. Было утрачено положительное сальдо во внешней торговле: теперь СССР больше тратил, чем зарабатывал. Москве пришлось распродавать золото. Удар был тем больнее, что в это время произошла смена власти. Команда Горбачёва принимала страну и начала «перестройку». Вскоре банда Горбачёва сдала СССР Западу.Удар саудитов застал Москву врасплох. Там не ожидали, что шейхи подрубят сук, на котором сами сидят. Ведь сырьевая война больно ударила по нефтяным монархиям. «Великий нефтяной крах» ополовинил ежегодные доходы самих саудитов, других арабских монархий, нанёс мощный удар по всем мировым «бензоколонкам»: Ираку, Ирану, Ливии, Нигерии, Алжиру, Мексике и т. д. Ведь все привыкли к долларовому изобилию, жизни не по средствам. Саудовская Аравия после 85-го года угодила в затяжной социально-экономический кризис. Саудитам пришлось залезать в долги. Только новый нефтяной бум 2000-х годов выправил её положение. Но золотые времена 70-х годов так и не вернулись.Таким образом, Вашингтон заставил саудитов действовать вопреки национальным интересам. Шкурные интересы короля и его клана были поставлены выше интересов всего народа. Американцы использовали личные связи и коррупционный, кланово-мафиозный характер власти в королевстве в своих интересах. Саудовская семья предпочла обвалить нефтяной рынок, но спасла личные капиталы (вложенные в финансовую пирамиду США) и свои задницы. Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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