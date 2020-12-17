Как США будут "валить" Россию: Американист раскрыл план глобалистского центра

В настоящий момент США не могут победить Россию при помощи грубой силы, поэтому будут "душить" санкциями и устраивать провокации вблизи границ. Такое мнение высказал американист Владимир Можегов.

По его словам, на выборах президента США победил не Джо Байден, а глобалистский центр, перед которым сейчас стоит три задачи. Это зачистка пространства Европы от национальных сил популистских режимов, Иран и Россия.

При этом в случае с Ираном у США есть возможность решить вопрос грубой силой. Однако по отношению к России такой подход не применим. Поэтому Россию начнут "валить" санкциями и накалять обстановку на границах на юге страны и в Средней Азии, сказал эксперт в беседе с Nation News.