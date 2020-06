Как США будут громить Россию. Война в представлении будущего врага • 109 • В мире Как будет выглядеть война в исполнении армии США в 2040 году? На этот вопрос попытался ответить автор американского аналитического издания The National Interest. Автор:

Цыганов Александр Конечно, если быть скрупулёзными, то США если и враг, то пока не военный, а экзистенциальный. Тем не менее представление даже потенциального врага о том, каким он видит войну будущего, не лишено интереса. Тем более что автор The National Interest Крис Осборн показал в своей статье действительно любопытную концепцию тотального участия в боевых действиях тех технических и информационных средств, разработкой которых уже сегодня интенсивно занимается военная наука. И к нам, России, эта концепция неизбежно должна будет оказаться применённой в первую очередь... Соединение будущих технологий с будущими концепциями войны Итак, "танки, управляющие воздушно-наземными роботами, прицеливание и разведка с поддержкой искусственного интеллекта, атака в миллисекундах, лазеры для стрельбы из транспортных и авиационных средств, самонаводящиеся боеприпасы, трансформирующиеся рои автономных дронов и быстрые, в реальном времени, многодоменные сети – всё это ожидаемые элементы ведения войны в 2040 году". И это не досужая игра ума обозревателя, проецирующего на 20 лет вперёд тенденции современного военного дела. Этими перспективами, сразу же оговаривается автор материала, в настоящее время занимаются в Форт-Юстисе, штат Вирджиния, специальная группа экспертов по "концепциям будущего" и так называемое Армейское фьючерсное командование Соединённых Штатов (Army Futures Command/AFC). Генерал Джон Майкл Мюррей, командующий Army Futures Command, построил весьма внушительную военную карьеру. Фото: Bob Daemmrich/ Globallookpress via ZUMA Press Перевод, кажется, не слишком ловкий – у нас больше привыкли к тому значению слова "фьючерс", которое применяется к биржевым операциям, – но по смыслу всё вполне укладывается. Тоже речь идёт о будущих операциях – только не на биржах, а в войнах. Если точнее, данное командование нацелено на отработку представлений о грядущих военных и технических вызовах – с соответствующими выводами, направленными на модернизацию Вооружённых сил. Создано AFC/АФК с задачей выработки доктрин будущей войны и соответствующих требований к материально-техническому обеспечению боевых действий будущего. И, судя по выделенному финансированию – 30 миллиардов долларов на пять лет – эти дядьки в погонах под командованием не более и не менее как полного важного генерала занимаются отнюдь не играми на песочке и написанием сценариев для фантастических боевиков. Да и командующий ими генерал (выше звания которого, ещё раз подчеркнём, в американской армии есть только звание фельдмаршала) Джон Майкл Мюррей (John Michael Murray) построил весьма внушительную военную карьеру. Так что более 30 разрабатываемых в АФК проектов самым прямым образом нацелены на формирование материальной базы Вооружённых сил США для военных конфликтов по меньшей мере на ближайшие 10 лет. И, как видим, эти ребята заглядывают и ещё дальше. Сами себя они называют "командой зажигания", состоящей из учёных, экспертов по оружейным технологиям и разработчиков военных стратегий и концепций. "Это кросс-функциональная команда из моих технологов, моих учёных и моих авторов, функционирующая в одном Центре фьючерсов и концептов, – пояснил автору статьи в National Interest сам генерал Мюррей. – Это принуждает людей, которые думают о будущих концепциях, принимать во внимание технологию, потому что технологи находятся рядом с ними". Таким образом, основная цель такого центра – не только в исследовании того, как будут появляться новые технологии, но и того, как новые технологии будут пересекаться с новыми концепциями войны. В общем, серьёзно всё. Машина вместо пилота Идея состоит в том, пишет NI, чтобы совершить скачок в понимании способов ведения войны через десятилетия, обработав и переработав тщательно выверенную смесь разведывательной информации, сведений о появляющихся в ближайшем будущем вооружениях, фундаментальных исследований, заглядывающих на двадцать лет вперёд, и новых технических тенденций, обещающих массово изменить природу войны. Ну, вот, например, из простенького. Атакующие формирования бронетанковых колонн могли бы в будущем маневрировать при помощи более широкого и потенциально более смертоносного способа дезагрегации. То есть технологии, противоположной привычному массированному способу применения бронетехники, которая в будущем сможет благодаря усовершенствованным сенсорам, автономности, сетевым системам и системам искусственного интеллекта вести боевые действия разукрупнёнными, разделёнными, а то и единичными подразделениями. Как нынешний спецназ, добавим от себя понимающе... Информационное доминирование станет ключевым элементом будущего общевойскового манёвра, жизненно важным элементом войны. Фото: US Navy/ Globallookpress Но это – именно из простенького и, в общем, очевидного. Не менее очевидным, но уже гораздо более сложным представляется сегодня то, что будущая война будет вестись при жёстком информационном доминировании. Уже ведётся, скажет понимающий реалии нынешнего цивилизационного противостояния читатель Царьграда. Да, конечно. Но пока информация не стала именно летальным средством вооружения. А вот в будущем, по представлению американских военных футурологов, информационное доминирование станет ключевым элементом будущего общевойскового манёвра, жизненно важным элементом войны. И это, конечно, будет не просто информация, а единая сеть использующих её платформ, работающих на многодоменных принципах в условиях конвергенции. Таким образом, достигается сетевая синергия, в которой платформы действуют и как машины атаки, и как собственно информационные узлы в составе более крупной, многодоменной сети. Например, – пересказывает такую концепцию Крис Осборн, – программа армейских самолётов с вертикальным взлётом предусматривает не только гораздо более высокие скорости, более дальний боевой радиус и применение оружия следующего поколения, – но и датчики наведения с поддержкой искусственного интеллекта, а также будущие сенсорные технологии, способные собирать, организовывать и передавать критически важную разведывательную информацию в реальном времени по суше, морю и воздуху одновременно. Разведка, наблюдение, рекогносцировка и обмен информацией, обеспечиваемые компьютерными и сенсорными сетями, созданными искусственным интеллектом, будут организовывать данные о целях, местности и угрозах в считаные секунды, чтобы предоставить людям, принимающим решения, немедленные варианты действий. Благодаря этому, считают "разработчики будущего", будет облегчаться когнитивная нагрузка на экипажи, так как система будет использовать передовые алгоритмы для выполнения некоторых необходимых процедурных функций быстрее и эффективнее, чем люди. На долю которых останется принятие "важных динамических решений". А быстрое принятие решений, по мнению американцев, и обеспечит основу для побед в будущих войнах. "Это начало происходить": Пушков показал "самосбывающееся пророчество" Америки Разрабатываются технологии и так называемого "управляемого полёта на местности", где самолёт сам будет через свои бортовые датчики собирать, агрегировать и анализировать информацию об окружающей обстановке в случае, если пилот ранен или выведен из строя. И при этом гарантированно не столкнуться с горой или другим опасным объектом. А в дальнейшем, добавим от себя, явно напрашивается технология, когда машина будет точно так же самостоятельно активно реагировать на угрозу со стороны противника – облучение радаром, пуск ракеты и тому подобное. Уже сегодня, например, использование вертолётов вкупе с управляемыми беспилотниками позволяет пилотам Apache идентифицировать цели ещё до того, как они взлетят на задание. Роботы летят, роботы… Очень большую ставку армейские футурологи возлагают на искусственный интеллект. Предполагается, что он позволит бронетехнике управлять небольшими парками воздушных и наземных роботов. Уже создаются конфигурации кабин командования и управления боевыми машинами нового поколения с использованием приложений искусственного интеллекта для координации операций беспилотных летательных аппаратов. Изучаются перспективы гораздо более высоких уровней автономии подобных интеллектуально-технических систем. Таких, например, как интерактивные беспилотные системы, выполняющие важные процедурные и тактические функции без необходимости вмешательства человека. Это будет включать в себя, как сказали мне учёные, – пишет автор материала, – например, рои маленьких роботов, действующих как колонии муравьёв и автономно формирующих мосты и формации, анализирующих данные о цели, агрегирующих разведывательную информацию, работающих с оружием или даже организующих снабжение. То есть, если интегрировать уже эту информацию, то важное подразделение американской армии, управляемое нашим аналогом генерал-полковника и бывшим заместителем начальника штаба армии Соединённых Штатов, предполагает – а фактически уже и начинает планировать – будущую войну как войну... Ну, во-первых, войну роботов. Во-вторых, войну самостоятельных роботов. В-третьих, войну роботов, собранных в сетевые информационные структуры. В-четвёртых, войну роботов, способных применять оружие самостоятельно. И, наконец, в-пятых, это будет война, где роботами, способными применять оружие самостоятельно, люди будут управлять не напрямую, а путём выдачи им только принципиальных, концептуальных задач. Да, и всё это – при возможности дезагрегационного применения. То есть чуть ли не в единичном составе. Что это больше всего напоминает? Как хотите, а приходит на ум одна грубая, но близкая аналогия. Партизанские отряды в войне с Наполеоном в 1812 году. Фельдмаршал Кутузов, который сидит в штабе в Тарутино, отдаёт им только самые общие приказания, куда продвинуться и где постараться навредить противнику. А уж там, на месте, самостоятельные Денисы Давыдовы сами принимают решение, как и когда атаковать врага. Или – когда и как. А командованию отсылают только рапорты, разведданные и пленных. Что же, тогда помогло. Судьбу войны, правда, не партизаны решили, а линейные подразделения и всё-таки – своими массами бойцов. Но и без ежедневного партизанского изматывающего террора Наполеон мог бы выдраться из России с меньшей кровью своей армии. Вот только там всё же действовали люди. И интеллект их был живой. То есть – предсказуемый. А на что будет способен искусственный интеллект? Особенно когда с течением времени люди передоверят ему контроль над всё большим количеством доменов, а отрезать один, оставленный ими для себя центр "важных динамических решений" он сможет без особого труда? Например, благодаря рою маленьких роботов, работающих с оружием...





