Как справиться с чувством тревоги из–за коронавируса?

"Люди вокруг постоянно обсуждают эпидемию, ограничения. Я тоже стала читать новости, теперь думаю об этом, стала хуже спать, нервничаю. Что можно сделать с этой тревогой?" Людмила, 50 лет, Москва.

Отвечает ректор Института христианской психологии, психолог и священник протоиерей Андрей Лоргус.

Церковных рецептов от тревоги кроме самой веры – нет. Вера сама по себе приносит успокоение от тревог и беспокойств мира. В ком вера укрепилась - тем легче: понимают, что живут под защитой Господа и ангела – хранителя. Однако, если у человека "магическое" сознание, тревога, конечно, выше.

Есть и психологические методы для тревожных людей, но во время паники они плохо действуют: паника лишает людей здравого смысла. Многие сейчас закупают продукты "впрок", но настоящего спокойствия это не принесет. Если человек запасается на случай изоляции и войны, он начинает беспокоиться о том, как сохранить запасы, купить их дешевле. А еще люди приходят в магазин и снова видят полные полки. Думают: "Что делать со всем, что я купил - может, все зря?"… Нет покоя паникерам.

Поэтому для начала нужно успокоиться: первым делом - поесть, попить чаю, выспаться. Только на свежую голову можно разбираться с тревогой, при этом человек должен сам этого захотеть.

Средства по борьбе с тревогой разные: кому-то помогают простые дыхательные упражнения, другим этого мало – тогда нужны психологические треннинги, встречи, на которых можно высказаться, поделиться тревогами, послушать, как делятся ими другие. Это специально организованная групповая работа. Но поскольку "живые" встречи из-за вируса не актуальны, можно проводить их онлайн.

Общие же рекомендации такие: во-первых, к информации, источникам нужно относиться разборчиво: что читать, что нет. Во-вторых, стоит полагаться на свой опыт, чтобы не подвергаться паническим настроениям. В-третьих, можно просто подумать о близких и сделать все для их защиты: любое действие, которое человек предпринимает в защиту ближних, приносит ему успокоение.

Однако, бывает, что тревога проявляется иначе. Человеку "море по колено", он игнорирует ограничения медиков. Вариантов много: одни отрицают информацию, другие защищаются от нее, кто-то от нее зависим. Есть тревожные люди, которые борются с тревогой, получая знания – это имитация контроля ситуации. Кто-то прячется от информации: "ничего не знаю, не боюсь, не вижу". Это такой вариант отношения к действительности.