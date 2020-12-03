Как спецслужбы Украины формируют русофобскую повестку в сирийском Идлибе

1 декабря русскоязычные аккаунты сирийских боевиков опубликовали инфографики с личными данными военных летчиков, принимавших участие в операции российских ВКС в Сирии. Инфографика создана авторами «Международного волонтерского сообщества InformNapalm», целью которого заявлено «информирование мирового сообщества о реальной роли России в гибридных конфликтах и ​​спецоперациях».

«Независимый» ресурс ведут граждане Украины и Грузии, продвигающие антироссийскую повестку и якобы развенчивающие «ложь российской пропаганды». Подобные, словно под копирку написанные, тезисы озвучиваются и русскоязычными боевиками в Сирии.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» в своем расследовании рассказывает, как украинская антироссийская повестка переплетается с пропагандой запрещенных террористических организаций, а инфоборы ВСУ задают тон русофобии в Идлибе через Telegram.

Первоначально сделанная «украинскими добровольцами» инфографика была опубликована известным русскоязычным пропагандистом Фаруком аш-Шами. Медиа-активист уже на протяжении четырех лет вещает с просторов сирийского Идлиба, не скрывает своей аффилированности с «Хайят Тахрир аш-Шам»1 и обеляет образ террористической организации.

В одном из своих видео 24-летний гражданин Республики Таджикистан Файзиматов Фаррух Фуркатович (настоящее имя Фарука аш-Шами) рассказывал, что в Сирию он попал через территорию Турции, поддавшись на уговоры «своих братьев». По словам медиа-активиста, он находится в Сирии, чтобы «освещать преступления Башара Асада и Путина», а террористом его называют «пропагандисты» и «лживые российские СМИ».

Сперва Фарук работал диктором на местном радио «Голос Шама» — медиаплощадке, предлагающей слушателям как радикальное толкование ислама, так и местные политические нарративы. В 2016 году Фарук аш-Шами начал путь «военного корреспондента», освещавшего «эвакуацию муджахидов из блокадного восточного Алеппо», «химическую атаку на Хан Шейхун» и бои в Идлибе.

Пик известности и популярности Фаруку аш-Шами принесла информационная кампания по освещению боевых действий на фронтах в Хаме и Идлибе осенью 2019 и зимой 2020 годов, а также организованная им краудфандинговая кампания «Снаряди воина» по сбору денег на мотоциклы для «Хайят Тахрир аш-Шам».

И если доказательств поддержки, снаряжения и оправдания деятельности бывшей «Джебхат ан-Нусры»1 для обвинения Фарука аш-Шами мало, в «копилку» преступлений «мирного активиста» в сентябре добавились призывы к совершению терактов. 14 сентября 2020 года гражданин Файзиматов записал видеообращение, в котором потребовал напасть на редакцию французского издания Charlie Hebdo, опубликовавшей карикатуру на Пророка Мухаммада, а также заявил о личной готовности устроить теракт.

В этом же видеообращении Фарук аш-Шами потребовал от лидера Чечни Рамзана Кадырова отправить своих людей убить сотрудников издания, дав тому месяц на исполнение приговора, после чего оскорбил главу республики. Это последнее на данный момент записанное видео Файзиматова — все остальные являются архивными.

Последнее сообщение за авторством самого Фарука аш-Шами на его канале было сделано 3 октября, а затем 34 дня размещались одни репосты. Событиям, которые не должны были остаться без комментария, — убийству французского учителя Самюэля Пати, противостоянию Франции и исламского мира — были посвящены строки других авторов. Фарук хранил молчание, что породило версию о смерти медиа-активиста.

8 ноября вещание канала возобновилось — в первых сообщениях были опубликованы архивные кадры аш-Шами, пространные рассуждения о «защите кровью ислама» и о том, что «лучшие ушли».

Видео появляться перестали, фотографии публикуются старые, а в ответ на вопрос «жив ли Фарук?» администратор канала в Telegram отвечает, что «пока болеет». В качестве контента публикуются безграмотные комментарии к сообщениям русскоязычных сирийских обозревателей, размещаются репосты как «коллег по цеху», так и русофобских каналов, не имеющих отношения к сирийской повестке — например, литовского Vitauskas NEWS POST. От имени Фарука аш-Шами публикуются архивные видео со ссылкой на созданный 21 ноября YouTube-канал «Абдуллах Абдуллах».

Исчезновение Фарука аш-Шами из медиапространства даже породило версию о том, что он на самом деле был «министром печати и информации Исламского государства»1 и занимался вопросами примирения между боевиками ИГ1 и ХТШ, что не соответствует действительности.

В целом, не имеет большого значения, жив Фарук аш-Шами или нет — медиаконтента за несколько лет снято достаточно, а за полуграмотной речью выходца из СНГ тяжело прослеживать какой-то особый стиль, по которому можно было бы установить, кто точно ведет канал.

С 28 февраля 2020 года по 14 марта 2020 года Фарук аш-Шами публиковался на ресурсе Iнфорпост — расположенном в украинской столице «независимом, некоммерческом, аполитическом журналистском проекте». На «аполитическом проекте», запущенном 19 января 2015 года и пришедшем на смену «Дебальцево онлайн». Рассказывавший «правду об оккупированном Дебальцево» ресурс связан с другим проектом, организованным при поддержке посольства Великобритании на Украине, — stopfake.org.

Международный волонтерский проект InformNapalm, чья инфографика о российских военных летчиках была опубликована на аккаунте Фарука аш-Шами 1 декабря 2020 года, ведется сотрудниками 72 центра информационно-психологических операций Сил специальных операций Украины. Главным редактором проекта является полковник ВСУ Раевский Вячеслав Николаевич, скрывающийся под псевдонимом «Роман Попов». Ресурс предположительно связан с российским оппозиционным олигархом Михаилом Ходорковским и его Центром «Досье».

В рамках освещения «агрессии России в Сирии» из-под пера Фарука аш-Шами вышло девять статей, в том числе:

«1700 наемников Асада-Путина убиты. О Турции и успехах сирийского сопротивления»;

«Кто ответит за химатаки против мирных жителей Сирии?»;

«Сирийский "Майдан": протестующие жгут шины против российских патрулей».

Во всех материалах рассказывается о «деструктивной роли России и Сирии», «массовых убийствах мирных жителей» и прочих тезисах, ставших обычными для антироссийского дискурса.

Правоохранительные органы Донецкой Народной Республики отмечают аффилированность Iнфорпоста со спецслужбами Украины, указывая на то, что за псевдонимом другого автора ресурса, «Романа Мирою», скрывается выданный по обмену украинской стороне дончанин-русофоб Станислав Авсеев.

Предположительно, Фарук аш-Шами попал в поле деятельности украинских инфоборов на рубеже 2015-2016 годов. Перед отправкой в Идлиб на территорию Турции медиа-активист прибыл, как он сам свидетельствует, из России.

Однако в ответ на запрос редакции Telegram-канала «Рыбарь» спецслужбы Таджикистана не сумели подтвердить информацию о пересечении гражданином Файзиматовым госграницы с Россией. Есть основания полагать, что после возвращения Крыма в состав РФ Фарук аш-Шами попал на территорию полуострова со стороны Украины под предлогом посещения проживающих в России родителей.

Если Фарук аш-Шами начал свою деятельность в Сирии на рубеже 2016-2017 годов и изначально занимался исключительно вопросами религии и жизни в «освобожденных землях», то сеть других каналов, действующих в Большом Идлибе, появилась в 2017-2018 годах.

Одним из самых активных, филологически грамотных и активных русскоязычных Telegram-каналов антироссийской направленности является Inspire. Ресурс неоднократно удалялся за активную поддержку «Хайят Тахрир аш-Шам» и на данный момент является закрытым — с доступом через приватную ссылку. Максимальная аудитория на пике превышала три тысячи человек, но сейчас составляет чуть более 700 подписчиков.

Религиозная и внутрисирийская повестка Inspire изначально перемежалась антироссийскими лозунгами и высказываниями. Так, уже на следующий день после создания «сирийский ресурс» рассказывал о митингах против пенсионной реформы в России. Большая часть сообщений, касающихся российского правительства или народа, содержит слова «рабы», «ОПГ», «режим», «преступления» и их вариации.

Лексика на Telegram-канале, в основном, используется базарная и пригодная для людей с расшатанной — в той или иной степени — психикой, что само по себе полностью исключает возможность хоть какой-то дискуссии с авторами. Цель таких сообщений — формирование психологических «триггеров» у аудитории, информационное давление на которые приводит человека в состояние слабо контролируемой агрессии. Это позволяет делать людей управляемыми.

Большая часть постов построена по принципу взаимных обвинений: если в русскоязычной среде появляются замечания в адрес «Белых касок», осуждение происходящего в Идлибе и любых других событий, за которые можно зацепиться, то ответ дается в духе «а у вас не лучше» и «сам дурак» с присовокуплением оторванного от действительности медиаконтента.

На ресурсе Iнфорпост авторы Telegram-канала Inspire публикуются под именем «Сергея Ледова», «историка, учителя, обозревателя военного конфликта в Сирии», живущего там 10 лет.

Первая публикация «Сергея Ледова» от 27 февраля 2020 года была посвящена деятельности Фарука аш-Шами и называлась «Помогите распространить правду о нас — сириец обратился к мировому сообществу». Колонка аш-Шами на Iнфорпосте появилась на следующий день. Общая направленность публикаций Inspire на русофобском ресурсе не отличается от тематик Фарука и постов в Telegram-канале:

«Вы убивали народ Сирии, лгали россиянам, что боретесь с терроризмом — думали, никто не узнает?»;

«Некрофилы и российские "миротворцы": общее дело»;

«Русские оккупанты — вон! Население Сирии встречает россиян булыжниками (видео)».

В период операции «Идлибский рассвет-2» и зимней кампании Сирийской Арабской Армии в 2020 году активно тиражировались фейки и вбросы о неудачах правительственных сил со ссылками на подтасованные факты. Для этих целей использовались фейковые аккаунты Сирийской Арабской Армии и военных корреспондентов с искусственно раздутой за счет ботов аудиторией.

В условиях сирийского конфликта невозможно существование аккредитованных корреспондентов или СМИ, которые бы публиковали информацию, расходящуюся с официальной позицией военно-политического управления МО Сирии и подконтрольного ему Министерства информации. Представить, что какой-нибудь журналист размещает раньше официальных источников данные о потерях правительственных войск, утрате опорных пунктов на передовой или потере целого города, попросту невозможно — у сирийских спецслужб возникнут закономерные вопросы. Однако намеренное замалчивание таких случаев с целью недопущения паники среди населения порождает информационный вакуум, которым пользуются пропагандисты.

Канал Inspire в своем аккаунте в социальных сетях ссылается на «официальные» данные Сирийской Арабской Армии и военкоров Абдул Гани аль-Джаруха и Шади Халю. То информация о потерях сирийцев на фронте подтвердится устами военкора, то о гибели бригадного генерала Сухейля аль-Хасана так узнают — удобно, ссылается-то русскоязычный Inspire на ресурс на арабском языке, подлинность которого проверить неспециалисту сложно.

Подобного рода медиакампании реализовывались и без участия Inspire. Например, во время виртуального наступления ИГ на Пальмиру в апреле 2020 года.

Тогда источники боевиков распространили заявления о боях в провинциях Хама и Хомс, а имеющаяся «сетка» фейковых аккаунтов растиражировала якобы подтвержденные сообщения о потерях сирийских правительственных сил. Тот факт, что имеющийся ресурс задействуется для «подсвечивания» любых неудач правительственных сил, идет вразрез с декларируемыми «активистами Идлиба» «общесирийскими ценностями» и сводит на нет мнимую «борьбу с хариджитами», как называют администраторы Inspire боевиков «Исламского государства».

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» приводит данные четырех фейковых Telegram-каналов, на которые ссылаются русскоязычные пропагандисты.

Позиционируется как официальный канал Сирийской Арабской Армии. В его описании предупреждают о возможных фейках. Во время боевых действий в феврале 2020 года публиковались панические сообщения в духе «деревня N под врагооооооом», в марте — слухи о ранении «десятков российских союзников», а в мае — новости о внезапном инфаркте Сухейля аль-Хасан.

Канал, который якобы ведут инфоборы Сирийской Арабской Армии. Выполняет ту же самую функцию, что и «официальный» Telegram-канал САА, тиражируя однотипные сообщения.

Позиционируется как официальный канал военного корреспондента сирийского телеканала SAMA Абдула Гани аль-Джаруха. В одном из первых сообщений, размещенных в Telegram-канале, опубликован список погибших в боях к востоку от Идлиба.

Полностью дублируется новостная лента, посты и заявления корреспондента из его официального блога в Facebook. На своей реальной странице Абдул Гани аль-Джарух неоднократно опровергал свою причастность к этому каналу. Однако пропагандисты использовали видео одного их таких опровержений в своих целях, вырезав фрагмент с упоминанием Telegram.

Фейковый канал другого сирийской корреспондента «Ас-Сурия» Шади Халю был создан в тот же самый день, что и аккаунт Абдула Гани аль-Джаруха. В нем также полностью дублируется вся новостная лента журналиста, а между реальных постов вкрапляются вбросы.

Кроме того, в Telegram-канале размещаются ссылки на фишинговые ресурсы, куда предлагается перейти, чтобы «ознакомиться со списками объявленных в розыск уклонистов».

Рейхсляйтер немецкой пропаганды Иозеф Геббельс сформулировал ту самую азбуку воздействия на людские массы, к которой инфоборы всех мастей прибегают и по сей день. Он считал, что нужно не просто «говорить на языке, понятном народу»: этот язык должен быть «один для столицы, другой — для провинции, один — для рабочих, другой — для служащих».

В ситуации с поддерживаемой украинскими спецслужбами русофобией все обстоит в точности с озвученными принципами. Кто-то вещает об исламе, делая упор на высказывания либо опальных, либо осужденных богословов, кто-то — давит на психологические «триггеры», а кто-то — формирует псевдодоказательную базу на иностранном языке.

Преподносят это все «эмиссары правды», умеющие искажать и подтасовывать факты. Картинка получается на диво складная — до тех пор, пока не начинаешь в нее вникать.

Facundus est error, cum simplex sit veritas (лат. Ложь — красноречива, правда — проста).

1 Организация запрещена на территории РФ.