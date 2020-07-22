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Как спасти свои сбережения: Делягин предсказал обвал доллара
22 июля 2020, 20:05 • 165 • Политика
Названы лучшие валюты для хранения сбережений при возможном обвале доллара. "Лучше перекладываться в евро и швейцарские франки. Если на три года и больше, то это монетарное золото", - подсказал экономист Михаил Делягин.
В связи с событиями в США политолог, экономист Михаил Делягин не исключил возможный обвал доллара. В этой связи эксперт рекомендовал перевести свои сбережения из американской валюты в более надёжные платёжные средства.
Делягин отмечает, что если политическое и расовое противостояние в США на фоне грядущих выборов перерастёт в открытую гражданскую войну, то доллар может упасть в цене более чем на треть. Поэтому в краткосрочной перспективе желательно перевести сбережения в евро или швейцарские франки. Если речь идёт о долгосрочной перспективе, то лучше перевести всё в золото.
Напомним, что в США не утихают протесты, связанные с убийством чернокожего подозреваемого белыми полицейскими. Также масла в огонь подливают надвигающиеся выборы и новое обострение ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
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