Как спасти детей от вербовки на митинги в TikTok: Боярский назвал самый действенный способ

Назван главный способ уберечь молодёжь от митингов - судить подстрекателей и блокировать их аккаунты в TikTok. Потому что полностью контролировать соцсеть невозможно, считает депутат Сергей Боярский.

Депутат Госдумы Сергей Боярский предложил решение проблемы с вербовкой детей на несанкционированные митинги. Для этого необходимо особо пристально следить за соцсетью TikTok и оперативно принимать меры против провокаторов, считает парламентарий.

Он отметил, что призывы к участию в несанкционированных митингах в данной соцсети в начале этого года приобрели огромные масштабы. В этой связи в регулирующих органах власти стали задумываться над тем, как взять платформу под контроль. Однако полностью это сделать всё равно не получится, считает Сергей Боярский, но кое-что сделать всё же можно.

Что касается попыток вывести молодёжь на улицы, то за это надо судить и блокировать аккаунты,

- цитирует Nation News слова парламентария.

Напомним, что правоохранительные органы России уже вычислили ряд TikTok-блогеров, которые притворялись полицейскими и призывали к участию в несанкционированных акциях. Некоторые из них уже принесли официальные извинения.