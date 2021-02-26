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Как спасти детей от вербовки на митинги в TikTok: Боярский назвал самый действенный способ
26 февраля 2021, 02:00 • 22 • Политика
Назван главный способ уберечь молодёжь от митингов - судить подстрекателей и блокировать их аккаунты в TikTok. Потому что полностью контролировать соцсеть невозможно, считает депутат Сергей Боярский.
Депутат Госдумы Сергей Боярский предложил решение проблемы с вербовкой детей на несанкционированные митинги. Для этого необходимо особо пристально следить за соцсетью TikTok и оперативно принимать меры против провокаторов, считает парламентарий.
Он отметил, что призывы к участию в несанкционированных митингах в данной соцсети в начале этого года приобрели огромные масштабы. В этой связи в регулирующих органах власти стали задумываться над тем, как взять платформу под контроль. Однако полностью это сделать всё равно не получится, считает Сергей Боярский, но кое-что сделать всё же можно.
- цитирует Nation News слова парламентария.
Напомним, что правоохранительные органы России уже вычислили ряд TikTok-блогеров, которые притворялись полицейскими и призывали к участию в несанкционированных акциях. Некоторые из них уже принесли официальные извинения.
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