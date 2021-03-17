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Как создаётся инфооружие против России: Эксперт объяснил на примере генсека НАТО

17 марта 2021, 02:05  •  66 • Политика
Столтенберг обвинил Москву в срыве заседания Совета Россия-НАТО. "Альянс любое явление, а в данном случае диалог в формате Россия-НАТО, превращает в оружие против нас", - прокомментировал ситуацию военный эксперт Андрей Кошкин.
Заседание Совета Россия-НАТО в 2020 году не состоялось по вине российской стороны, заявил в докладе генсек военного блока Йенс Столтенберг. Его слова прокомментировал военный эксперт и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
По его словам, от США исходит заказ на обвинения и притеснения России в информационном пространстве. А генсек НАТО просто честно этот заказ выполняет, генерируя заявления, в которых НАТО предстаёт белым и пушистым, а Россия - агрессором.
Также эксперт напомнил, что Россия уже неоднократно предлагала НАТО наладить общение через совместные мероприятия. Однако все инициативы упирались в глухую стену военного блока.
Андрей Кошкин отметил, что мир сейчас переживает эпоху постправды, когда любое социально-политическое явление по заказу превращают в информационное оружие. И данный случай не является исключением.
Альянс любое явление, а в данном случае диалог в формате Россия-НАТО, превращает в оружие против нас,
- подчеркнул эксперт в беседе с Nation News.

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