Как создаётся инфооружие против России: Эксперт объяснил на примере генсека НАТО

Столтенберг обвинил Москву в срыве заседания Совета Россия-НАТО. "Альянс любое явление, а в данном случае диалог в формате Россия-НАТО, превращает в оружие против нас", - прокомментировал ситуацию военный эксперт Андрей Кошкин.

Заседание Совета Россия-НАТО в 2020 году не состоялось по вине российской стороны, заявил в докладе генсек военного блока Йенс Столтенберг. Его слова прокомментировал военный эксперт и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, от США исходит заказ на обвинения и притеснения России в информационном пространстве. А генсек НАТО просто честно этот заказ выполняет, генерируя заявления, в которых НАТО предстаёт белым и пушистым, а Россия - агрессором.

Также эксперт напомнил, что Россия уже неоднократно предлагала НАТО наладить общение через совместные мероприятия. Однако все инициативы упирались в глухую стену военного блока.

Андрей Кошкин отметил, что мир сейчас переживает эпоху постправды, когда любое социально-политическое явление по заказу превращают в информационное оружие. И данный случай не является исключением.

Альянс любое явление, а в данном случае диалог в формате Россия-НАТО, превращает в оружие против нас,

- подчеркнул эксперт в беседе с Nation News.