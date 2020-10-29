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Как Советский Союз: США распадется к концу 2020 года - ученый

29 октября 2020, 21:35  •  65 • Политика
Фото: Sean Kilpatrick/STRSKP/www.globallookpress.com
Внешнеполитический курс Вашингтона и пандемия приведут страну к краху
Соединенные Штаты Америки распадутся уже в текущем году. Такой неутешительный прогноз судьбе мирового гегемона предсказал ученый из Норвегии Йохан Галтунг. Причем ранее профессор давал форы США до 2025-го. Но вот скорректировал дату развала заокеанского жандарма.
"Еще большая агрессия лишь ускоряет развитие и развязку негативного сценария", – цитирует "ЦарьГрад" норвежского эксперта.
Издание напоминает, что именно Галтунг в свое время с точностью предсказал крах СССР.
По мнению профессора, развал Штатов произойдет из-за внешнеполитических шагов, которые осуществляет Вашингтон страны. Американские власти уже давно используют экономические санкции в качестве инструмента давления на другие государства. Обращает на себя внимание и политическое противостояние США с Европой и Азией. Все эти факторы могут привести к распаду гегемона.
Свой прогноз норвежец скорректировал, исходя из событий нынешнего года. На судьбу единой Америки могут повлиять такие события, как эпидемия коронавируса, к которой изначально в Белом доме отнеслись пренебрежительно и до сих пор не могут с ней справиться. Также страна переживает экономический кризис, больно ударивший по рядовым гражданам.
Вершиной айсберга станут предстоящие 3 ноября президентские выборы, результаты которых уже сейчас не готовы признать оба кандидата – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
Все это ослабляет США, которые распадутся на 50 государств, констатировал Галтунг.

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