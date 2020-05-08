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Как советских воинов-освободителей превратили в «насильников»

08 мая 2020, 07:10  •  107 • Аналитика

Командир пулеметного расчета 902-го стрелкового полка 248-й стрелковой дивизии 9-го стрелкового корпуса старшина 1-го Белорусского фронта старшина Виктор Николаевич Левин (1923 г.р.) с ручным пулеметом ДП у Рейхстага



На Западе так переписали историю мировой войны, что Россия стала главным виновником военных преступлений против европейских народов. Русских превратили из освободителей Европы в «оккупантов, мародеров и насильников».

Историю пишут победители


«Мы отомстим русским за Хиросиму!» — так говорят японские школьники. Значительная часть нынешней молодежи Страны восходящего солнца не знает, что японские города уничтожали не русские, а американцы. В XXI веке средства массовой информации могут сделать чёрное белым и наоборот. На Западе и практически во всем мире, может быть, только кроме России (да и то активные попытки сделать героями Власова и Краснова делаются) и Белоруссии, историю Второй мировой войны уже переписали так, как это угодно западным правителям.

Западные СМИ уже давно уверяют весь мир, что Германия была побеждена стратегической авиацией США и Британии, разгромом Роммеля при Эль-Аламейне в Африке и высадкой союзников в Нормандии. К сожалению, в этот миф верит подавляющее большинство жителей США и Европы. Никого не интересует факт того, что Красная Армия разгромила большинство немецких дивизий; что русские освободили от гитлеровцев почти все столицы Европы; что русские взяли германскую столицу — Берлин. Факты и анализ — это удел немногих, потребители верят красивой картинке.

Более того, на Западе уже так переписали историю мировой войны, что Россия стала главным виновником военных преступлений против европейских народов. СССР и Третий рейх, Сталин и Гитлер, коммунизм и нацизм поставлены в один ряд. Кроме того, уже прослеживается и перспективное развитие темы «Гитлер — защитник Европы от русской коммунистической угрозы». Русских превратили из освободителей Европы в «оккупантов, мародеров и насильников».

Как освободителей превратили в «насильников»


Так было не всегда. В мае 1945 года и в первые десятилетия после Великой Отечественной войны русские в сознании европейцев, да и американцев, были освободителями Европы, великими воинами-победителями. Так, в преддверии 75-летия Великой Победы специалисты МИА «Россия сегодня» изучили, что писали в мае 1945 года о Красной Армии и СССР ведущие газеты Британии, США и Франции: Тhe Times, The New York Times и Le Monde.

Неудивительно, что тогда Россию и русских солдат оценивали как минимум умеренно-положительно либо восторженно. На Западе царил почёт, всеобщее уважение и благодарность перед Красной Армией и русским солдатом.

Le Monde:

«Вклад великого русского союзника неоценим: именно российская сторона на протяжении трех лет выносила практически все давление со стороны вермахта».

9 мая 1945 года, Times, Уинстон Черчилль:

«Завтра мы будем отдавать особую дань уважения нашим русским товарищам, чье мастерство на поле боя стало одним из главных вкладов в общую победу, …в этот день западные народы с гордостью выразят свое почтение непобедимому союзнику, России, которая, жертвуя жизнями и терпя материальные разрушения, взяла на себя самое тяжелое бремя всех объединенных наций».

В других статьях этих изданий и в других газетах в этот период выражали восхищение «великим русским союзником», говорили о «неоценимом» вкладе в победу СССР и советского народа, «немыслимых жертвах», на которые пошли русские, чтобы победить, о «храбрости и проницательности», которые привели Россию к победе и т. д.

Понятно, что после начала «холодной войны» (гибридная третья мировая война) тон западной прессы изменился. Лидеры Запада стали переформатировать образ СССР из «державы-освободительницы» в «империю зла», которая желает поработить свободную Европу и уничтожить «демократию и свободу». Правда, быстро это сделать было нельзя. Годами русских показывали как героев-освободителей, которые сломали хребет нацизму и фашизму в Европе. Во-первых, возможности средств массовой информации тогда значительно уступали современным. Процесс был затяжным.

Во-вторых, все жители Европы были свидетелями, участниками и жертвами войны. Они были свидетелями того, как русские солдаты освобождали Бухарест, Софию, Варшаву, Будапешт, Братиславу, Вену и Прагу. Поляки, голландцы и французы помнили ужасы немецкой оккупации. Англичане помнили вражеские авиационные налёты, борьбу на море, Арктические конвои и рассказы об боевых успехах русских по радио. Для сотен тысяч евреев по всему миру, включая американских, русские воины были подлинными освободителями и спасителями. Американские ветераны помнили о советских союзниках, о встрече на Эльбе.

То есть сразу переписать историю было нельзя. Объективная реальность была в памяти подавляющей части населения планеты в 1950—1960 годы. В 1970—1980 годы ситуация стала меняться, но до радикального поворота было ещё далеко. «Неправильного героя» в мире — русского солдата, пришлось терпеть долгие десятилетия, пока не уйдут старые поколения, которые видели всё своими глазами, пока не перепишут учебники истории в школах и институтах, пока СМИ полностью не обработают сознание «мирового сообщества».

Кто поработил Европу


Шаг за шагом, капля за каплей, но в начале XXI века информационная повестка была полностью переформатирована. Большую роль в этом процессе сыграла «оттепель» Хрущёва, который сам дал Западу информационный повод для травли русских. «Мировое сообщество» на отлично отработало карту враля Солженицына («Зачем создали миф о великом писателе-правдорубе Солженицыне»). Во время «перестройки» на СССР, по стопам Солженицына, повесили «преступления кровавого сталинского режима», пакт Риббентропа — Молотова, который якобы привел к «советской оккупации» Прибалтики, Восточной Европы и «несправедливой» советско-финской войне. Польша была объявлена «первой жертвой Гитлера», хотя поляки вместе с фюрером устроила раздел Чехословакии. «Лучший немец» Горбачёв повесил на Россию Катынь, хотя факты говорят о том, что польских офицеров расстреляли нацисты.

В 1990—2000-е годы, когда на Россию можно было повесить всех собак, на Западе уже вообще перестали стесняться. Возник чудовищный миф о том, что русские солдаты «изнасиловали в Германии всех немок в возрасте от 8 до 80 лет». Реальных фактов нет, но интеллектуальный, образовательный уровень потребителя «мирового сообщества» так просел, что СМИ могут уже лепить всё, что угодно. Со второй половины 2010-х годов, после государственного переворота и войны на Украине, образ русского солдата-освободителя был практически уничтожен. Теперь можно придумывать практически всё, что угодно, обыватель съест. В частности, рассказывать, что на украинских фронтах воевали только украинцы, что Украина — «жертва сталинской и гитлеровской оккупации». Что бандеровцы боролись за свободу и независимость, воюя против гитлеровцев и красных комиссаров.

Таким образом, в «мировом сообществе» уже полностью пересмотрели и переписали итоги Второй мировой войны. В мировом информационном пространстве господствуют темы: соглашение Гитлер – Сталин по разделу Европы, «русская оккупация Восточной Европы»; оккупация Польши немцами и русскими; война СССР против «миролюбивой» Финляндии («Миф об агрессии "преступного сталинского режима" против "мирной" Финляндии»; Часть 2); битва за Британию и Тихий океан, Африканская кампания и высадка союзников во Франции; освобождение Европы союзными армиями и «оккупация русскими варварами» Восточной Европы. Нынешняя «победа» местечковых пражских политиканов над маршалом Коневым – это лишь малая толика информационной войны Запада против России.


«Воин-освободитель» — монумент в берлинском Трептов-парке. Скульптор Е. В. Вучетич, архитектор Я. Б. Белопольский, художник А. А. Горпенко, инженер С. С. Валериус. Открыт 8 мая 1949 года. Монумент «Воин-освободитель» является символом победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне и освобождения народов Европы от нацизма
Самсонов Александр

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