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Как сорвать встречу Путина и Меркель: Сосновский представил свою версию шпионского скандала

11 августа 2021, 16:25  •  171 • Политика
В Германии задержали британца по обвинению в работе на спецслужбы России. Политолог Сосновский назвал возможную цель провокации - срыв встречи Меркель и Путина.
В Германии задержали подданного Великобритании по подозрению в работе на русскую спецслужбу, сообщила пресс-служба немецкой Генпрокуратуры. Политолог Александр Сосновский разложил ситуацию по полочкам.
По его мнению, новый шпионский скандал возник не случайно и может являться провокацией с целью срыва встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Тем более что пока даже неизвестно, был ли русский незнакомец, с которым якобы встречался сотрудник посольства.
Что нужно сделать, чтобы сорвать встречу Меркель - Путин, запланированную на 20 августа? Верно. Нужен скандал, который помешает Германии быть "хорошей" по отношению к "злой" России,
- объяснил Александр Сосновский.
Он указал, что лучше всего для этих целей скандал с британским шпионом, которого русская разведка завербует на территории суверенной Германии. Что это, если не нападение сразу на две страны НАТО.
В таких условиях поездка канцлера в Москву на следующей неделе практически исключена,
- подчеркнул политолог в своём Telegram-канале.
Он считает, что подобная операция вполне в духе британских спецслужб. Вместе с тем Сосновский подчеркнул, что это лишь одна из возможных версий.

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