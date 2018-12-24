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Как сократить разрыв между богатыми и бедными и убедить граждан, что им стало жить лучше?

24 декабря 2018, 02:39  •  60 • В России

В четверг, 20 декабря, на Большой пресс-конференции Президента России прозвучали вопросы от " Комсомолки" - острые и важные, на которые подробно ответил глава государства.(см.на нашем сайте.) Все последующие дни этот фрагмент встречи президента с журналистами цитировали многие СМИ, российские и зарубежные.

А в воскресенье, 23 декабря, тема, поднятая нашей газетой, стала предметом ещё более подробного обсуждения в эфире популярной программы "Толстой. Воскресенье", которую ведёт вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Путин рассказал корреспонденту "КП", почему народ недоволен чиновниками.

Полностью передачу вы можете прямо сейчас посмотреть по ссылке. А мы публикуем несколько важных заявлений, прозвучавших в эфире...

Петр Толстой:

...- Вопрос... про разрыв между богатыми и бедными в нашей стране - вот это, на мой взгляд, люди обсуждают достаточно интенсивно, как и ответы президента на это. Как вы считаете - что нужно сделать, чтобы это преодолеть?

Дмитрий Некрасов, политолог:

- Ну это, безусловно, проблема для России. Неравенство в России довольно высокое - выше, чем в большинстве развитых стран. Мы, может быть, только с США можем сравниться по этому уровню.

Вопросы "Комсомольской правды" Владимиру Путину на Большой пресс-конференции обсудили и в программе "Толстой. Воскресенье" на Первом канале

Пётр Толстой:

- Но они-то к этому неравенству шли 200 лет, а у нас это за 20 лет произошло.

Дмитрий Некрасов:

- Здесь есть объективные и субъективные вещи. Очень большая страна у нас - с разными регионами и разными климатическими условиями. Доходы в ней просто объективно будут разными, стоимость жизни на Чукотке будет выше, чем в Красноярском крае ...

Пётр Толстой:

- Но если удалось приватизировать энергокомпанию, то доходы твои заведомо - хоть на Чукотке, хоть на Урале - будут выше, чем у обычных горняков...

Дмитрий Некрасов:

- Понимаете, неравенство, как его обычно обсуждают в масштабах страны - оно касается не там первых ста человек - а касается там условно верхних 10 процентов населения и нижних 10 процентов населения, как раз и сопоставляются данные показатели.

Если кто приватизировал энергетическую кампанию - это не так сильно влияет. У нас 10 процентов - 14 миллионов человек, то есть очень много людей, и у нас между 10 процентами верхних и 10 процентами нижних - огромный разрыв, гораздо больше, в разы больше чем в Европе.

Пётр Толстой:

- Так что делать?

Дмитрий Некрасов:

- В первую очередь, об этом и сам президент говорил, нужно создавать дополнительные доходы, а не пытаться распределять существующие. А неравенство - сейчас, в постиндустриальный период - оно во всем мире растёт...

Порошенко приравнял «бандеровцев» к ветеранам-красноармейцам

Выпуск программы Толстой. Воскресенье в 21:00 от 23.12.2018.Смотрите в этом выпуске: главное событие недели большая пресс конференция президента России;

Пётр Толстой:

- Вот мужики так не считают. Они как бы не согласятся сейчас с вами.

Дмитрий Некрасов:

- Сейчас неравенство победить невозможно. В лучшем случае, можно предотвратить его дальнейший рост.

Пётр Толстой:

- Но хотя бы людей не злить было бы полезно. (Обращается к Жириновскому) Владимир Вольфович, у вас какое ощущение после пресс- конференции - удаётся тенденцию переломить и обьяснить людям, что все-таки движение (к лучшему. - А.Г.) какое-то пошло? Или оно не идёт или это не удалось?

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР:

- Где-то показатели в экономике улучшились, но большинство граждан это не почувствовали на своём желудке... Своя одежда, какие-то услуги... (в этом не убеждают.) Поэтому, общую экономическую статистику вот так воспринимать - что все уже хорошо, что, действительно, есть положительное направление, которое, может быть, связанно с улучшением... Чтобы резко улучшить жизнь каждого человека - на это нужны годы и годы...

Пётр Толстой:

- Как сократить зазор (между богатыми и бедными. - А.Г.) и убедить людей в том, что их жизнь изменится...

Владимир Жириновский:

- У нас экономика интернациональная, а не национальная. (Нужно менять.) Сначала своим гражданам дайте все необходимое и никому помогать не надо. И ещё необходимо облегчить простым людям налоговое бремя...

Ну, давайте налог введём - на сверхдоходы. Почему в Европе есть, а у нас нет? До 80 процентов. Заработал миллиард - 800 миллионов надо в казну.

Люди хотят улучшения собственной жизни. Через налоги можно влиять.

КАК ЭТО БЫЛО

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Наш сайт вел прямую онлайн-трансляцию (подробности)

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