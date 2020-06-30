Как сочиняют фейки о поправках в Конституцию: Политолог назвал главные темы для вбросов

Фейки о голосовании по поправкам в Конституцию России давят на две основные темы - "незаконность" голосования и "неосведомлённость" граждан о поправках. Об этом заявил политолог и публицист Юрий Светов на пресс-коференции медиагруппы "Патриот".

В качестве примера эксперт привёл гуляющий по Сети оскорбительный видеоролик со стадом баранов, который подписан так: "Граждане России, идущие голосовать за поправки в Основной закон". Политолог отмечает, что подобного рода контент, по его личным ощущениям, буквально заполонил российский сегмент интернета.

При этом Светов указывает, что подобные фейки достаточно легко разоблачаются. Предлагаемые изменения в Конституцию были разъяснены множество раз самыми разными способами.