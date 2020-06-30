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Как сочиняют фейки о поправках в Конституцию: Политолог назвал главные темы для вбросов
30 июня 2020, 11:00 • 68 • Политика
Политолог Светов назвал две главные темы фейков о голосовании по поправкам в Конституцию. Авторы вбросов давят на "незаконность" и "неосведомлённость".
Фейки о голосовании по поправкам в Конституцию России давят на две основные темы - "незаконность" голосования и "неосведомлённость" граждан о поправках. Об этом заявил политолог и публицист Юрий Светов на пресс-коференции медиагруппы "Патриот".
В качестве примера эксперт привёл гуляющий по Сети оскорбительный видеоролик со стадом баранов, который подписан так: "Граждане России, идущие голосовать за поправки в Основной закон". Политолог отмечает, что подобного рода контент, по его личным ощущениям, буквально заполонил российский сегмент интернета.
При этом Светов указывает, что подобные фейки достаточно легко разоблачаются. Предлагаемые изменения в Конституцию были разъяснены множество раз самыми разными способами.
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