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Как Собчак «высасывает» людей. На этот раз «донором» стал Иван Голунов

14 июня 2019, 21:54  •  65 • Политика
Ксения Собчак в очередной раз доказала, что является мастером пиара, и первой взяла интервью у вышедшего на свободу журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Автор:
Афанасьев Андрей
Ксения Собчак продолжает формировать свой новый образ. Некогда скандальная светская львица и героиня бульварной прессы, она теперь старается выглядеть в глазах людей защитницей слабых и обездоленных.
Интервью с вышедшим на свободу журналистом «Медузы» Иваном Голуновым можно назвать однозначным политтехнологическим успехом Собчак-политика. За последнее время к судьбе журналиста было приковано внимание практически всех СМИ и лидеров общественного мнения. Очевидно, что любой, кто возьмёт первое интервью после выхода Голунова на свободу, сорвёт «медийный куш». Собчак же ещё и удалось позиционировать себя в этом разговоре максимально удачным образом: она проявляла сочувствие, рассыпалась в комплиментах и вообще максимально «пригревала» Голунова, с которым вместе работала над проектом «Собчак живьём».
До этого она пыталась разыграть ту же карту в аналогичной истории, выступив защитницей видеоблогера Евгения Баженова, известного под псевдонимом BadComedian. Он стал популярным после того как начал делать хлёсткие обзоры на не самые качественные фильмы российского производства. Одной из студий это не понравилось, и против Баженова был подан иск в суд, как он сам считает, по надуманному поводу.
Собчак решила выступить «защитницей униженных и оскорблённых» и через социальные сети заявила, что ей якобы удалось связаться с продюсерами студии, и те готовы отозвать иск, однако Баженов отказался от предложения. Как потом выяснилось, одним из условий Собчак было обязательное участие популярного у молодёжи Баженова в её программе. Но тот, видимо, решив, что не хочет быть использованным, предпочёл отказаться. Стоит заметить, что это его решение было воспринято аудиторией с нескрываемым восторгом.
Журналист Иван Голунов. Фото: Артём Геодакян/ТАСС
У Голунова вряд ли была возможность сделать то же самое. Тем более что с Собчак его связывают личные отношения. В результате пользователи социальных сетей более двух часов могли наблюдать сеанс профессионального медийного «выкачивания» человека. То, что эта программа всё-таки о Собчак, а не о Голунове, стало ясно буквально с первых минут, когда зрители увидели, что освобождённый журналист застенчиво сидит на низком кресле, а над ним на голову возвышается доминантная ведущая.
Разговор был скорее о переживаниях Голунова после задержания, о том, как отреагировало на сложившуюся ситуацию то, что сама Собчак назвала «журналистским сообществом и гражданским обществом». Сошлись на том, что журналист теперь должен стать общественным деятелем, главная цель которого – борьба за декриминализацию 228-й статьи УК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства). Собчак пошла дальше и предложила Голунову спешно выдвигать свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму. С точки зрения политтехнологий она абсолютно права: ещё несколько месяцев лицо Голунова будет одним из самых узнаваемых, а гонимых и преследуемых наш народ всегда любил и жалел, а значит, если правильно разыграть эту карту, шансы на успех крайне высоки.
Не стоит забывать, что сильнее, чем гонимых, у нас в стране любят тех, кто этих гонимых защищает. Опять же, можно только поаплодировать тому, как Собчак справилась с этой ролью. Пускай со второй попытки (BadComedian всё же выскользнул), но эта настойчивая женщина в очередной раз доказала, что умеет добиваться своего. Видимо, слухи о том, что в ближайшее время мы увидим расцвет политической карьеры Ксении Собчак, оказались не просто слухами. Вот только чем это обернется для России и народа?

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