Как смена стратегии Лукашенко скажется на его будущем: мнение эксперта

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Батька не готов бороться за власть с преемником

В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко получил проект будущей Конституции с последними правками. Планируется, что новый главный закон Республики ограничит возможности главы государства. Например, президент не сможет занимать этот пост больше двух сроков. Эксперты оценили, что будет с Батькой, когда все поправки наконец примут.

На данный момент сохраняется интрига, какое место в системе новой власти займет Лукашенко. Сначала президент Белоруссии был нацелен на то, чтобы создать видимость транзита власти. Лидер белорусов хотел было стать председателем Всебелорусского народного собрания. Однако новый глава страны мог в итоге вступить борьбу с Батькой, что грозило бы РБ двоевластием и проблемами. Лукашенко же отдавать власть кому-то еще не хочет. Поэтому он отказался от этой стратегии.

Вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин считает, что Лукашенко еще надолго задержится в кресле главы страны. Эксперт пояснил, что отсчет о сроках президентства обычно начинается с момента принятия поправки. То есть Лукашенко сможет встать у руля еще два раза. Однако в регионах популярность лидера не столь велика, как в столице, есть риск возникновения новых протестов.

Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич придерживается другой позиции. Эксперт подчеркнул в разговоре с "Известиями", что в каком-либо виде транзит власти осуществят. Ведь Лукашенко понимает, что удержал страну от хаоса, но проблемы никуда не исчезли.

Ранее поляки восхитились умением Лукашенко заключать сделки с Россией.