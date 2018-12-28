Как сложится политическая судьба Меркель в 2019 году

Канцлеру ФРГ крупно повезёт, если она не лишится своего поста в наступающем году, России – тоже, потому что для Москвы любой преемник Ангелы Меркель будет хуже

Автор:

Латышев Сергей

Канцлер Ангела Меркель управляла Германией железной рукой с 2005 года. Она входит вместе с президентом России Владимиром Путиным в тройку мировых лидеров-рекордсменов. С 2004 по 2017 год Меркель 12 раз становилась самой влиятельной женщиной-политиком в мире по версии журнала Forbes. Однако после состоявшихся в сентябре 2017 года парламентских выборов, на которых возглавляемая канцлером ведущая правительственная партия - Христианско-демократический союз (ХДС) - выступила неудачно, её политическая карьера пошла на спад. Весь 2018 год эта тенденция лишь набирала обороты.

Хроника заката

После нанёсшего страшный удар по её репутации провала первой попытки создания после выборов нового правительства с участием свободных демократов (СвДП) и «зелёных» канцлеру удалось сформировать кабинет только в марте 2018 года – очередную «большую коалицию» с социал-демократами (СДПГ). Несмотря на то, что этот формат себя полностью исчерпал, так как он просто убивает социал-демократов.

Их руководство удалось побудить принять участие в новом правительстве лишь благодаря жёсткому давлению со стороны немецкого и наднационального истеблишмента и путём беспрецедентных уступок в том, что касается распределения министерских портфелей. Меркель пришлось отдать социал-демократам «самые рыбные» министерские посты, в том числе министерство финансов, «номенклатуру» ХДС, и заключить крайне выгодный для СДПГ коалиционный договор. Это вызвало серьёзное недовольство в ХДС. Социал-демократические избиратели тоже не оценили этого жеста, в результате чего обе партии провалили в уходящем году проходившие в стране региональные выборы.

Всё это происходило на фоне стремительного роста популярности асистемной «Альтернативы для Германии» (АдГ). Несмотря на демонизацию в СМИ этой самой молодой в ФРГ партии, позиционирующей себя как «истинная ХДС», даже в самой богатой и либеральной немецкой федеральной земле – Гессене - она получила на недавних региональных выборах свыше 13% голосов. В «новых землях» ФРГ, то есть в бывшей ГДР, это теперь самая популярная политическая партия. В остальной части страны она уже практически сместила СДПГ на третье место и дышит в затылок ХДС. В этой некогда правой и консервативной партии, превращённой Меркель в центристскую и всеядную, так как раньше это помогало побеждать на выборах, в сложившейся ситуации позиции канцлера пошатнулись.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель любит власть, одним из её любимых исторических персонажей является Екатерина II. Фото: www.globallookpress.com

Вначале против Меркель, являвшейся председателем ХДС с 2000 года, взбунтовалась парламентская фракция партии. Впервые за долгое время депутаты от ХДС и «сестринской» ХСС, имеющие совместную фракцию (у этой баварской партии есть и несколько министров в правительстве), «прокатили» ставленника Меркель и выбрали главой фракции критически относящегося к ней политика.

Затем Меркель пришлось сработать «на опережение». Сомневаясь, что её изберут председателем ХДС, канцлер в декабре этого года решила не баллотироваться на этот пост. Вместо неё его заняла, победив вернувшегося в политику врага Меркель Фридриха Мерца, её ставленница Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Хотя и с минимальным числом голосов. Это говорит о том, что это временная фигура, задача которой заключается в том, чтобы позволить Меркель продержаться во главе правительства хотя бы до следующего партийного съезда в конце 2019 года. Ранее Меркель говорила, что намерена в любом случае сохранять за собой пост председателя партии, потому что в противном случае её политические позиции будут подорваны. И всё-таки она на это пошла. Поэтому мало кто сегодня в Германии всерьёз воспринимает её заявления о том, что она намерена оставаться федеральным канцлером до выборов 2021 года.