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Как слабость Украины поможет США причинить боль России: совет дал эксперт

08 апреля 2021, 12:10  •  117 • Политика
Фото: Roger Gagnon / xinhua/GLOBAL LOOK press
Укрепление ВВС Незалежной отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов
США должны не просто на словах поддерживать Украину в ее борьбе с Россией, отправляя ей небольшое количество вооружений, а внести реальный вклад в модернизацию украинской армии. Тем самым Вашингтон нанесет Москве ощутимый удар. Таково мнение эксперта Института внешнеполитических исследований США Стивена Бланка.
По его оценке, восстанавливать, в первую очередь, нужно Военно-воздушные силы Украины, которые находятся в плачевном состоянии. Сейчас ВВС Незалежной имеют лишь около 30 рабочих истребителей Су-27, примерно столько же Су-24, около 80 МиГ-29 и несколько Су-25. При этом к 2030 году большая часть и этих самолетов не сможет взлететь.
Единственная альтернатива, которая может прийти им на смену, – это американские F-15, уверяет Бланк.
"Необходимость модернизации ВВС Украины дает администрации Байдена шанс причинить Москве реальную боль как в стратегическом плане, так и на поле информационной войны",
– говорится в издании американского аналитического центра Atlantic Council.
По мнению Бланка, помощь Киеву Вашингтон может быть проведена по типу "лендлиза". Поставить предлагается более сотни F-15, штук 6-8 E-2C-2000 Hawkeye и 8-12 танкеров KC-135R. Кроме того, в пакет военной помощи должны быть включены системы передачи данных Link-16, "умные" боеприпасы, крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" JASSM и разведывательное оборудование.
Реализовать поставку можно мгновенно. Для этого нужно лишь расконсервировать хранящиеся на складах США и их союзников технику и боеприпасы. Тем самым Штаты дадут понять, что не намерены больше терпеть "зловредное" поведение России в Восточной Европе.
"Потери Москвы будут ощутимые и долгосрочные", - утверждает эксперт.
Ранее в Донбассе на фоне усиления конфликта с Незалежной отмечали, что США предпочитают оставаться в роли наблюдателя, передает URA.RU. При этом в Пентагоне не скрывают, что поставляют Украине как нелетальное, так и летальное оружие.

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