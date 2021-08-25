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Как скрывают масштабы бедности: Пронько вскрыл "лживые манипуляции"

25 августа 2021, 17:55  •  88 • Политика
Юрий Пронько объяснил, как скрывают масштабы бедности в России. Он вскрыл "лживые манипуляции чиновников", обратив внимание на новый механизм оценки уровня нищеты, используемый Росстатом и Минэкономразвития.
Экономический обозреватель телеканала Царьград Юрий Пронько заявил об острой необходимости детально разобраться в ситуации с реальными располагаемыми доходами граждан России.
Он обратил внимание, что новая методика, по которой Росстат и Минэкономразвития сейчас оценивают нищету и бедность в стране, уже вызывает гомерический смех у профессионалов-экономистов.
Если раньше степень бедности высчитывалась через потребительскую корзину, то теперь, согласно этому подходу, - через средний доход населения с так называемым поправочным коэффициентом.
В результате фактически получается, что чем ниже доходы у граждан страны, тем меньше по этой новой методике бедных и нищих в России, пояснил ведущий "Первого русского":
Вот такой парадокс. И вот эти лживые манипуляции чиновников не отображают уже реальное соотношение материального состояния в русских семьях. А если вы не знаете, в какой ситуации и системе координат вы находитесь, вы не можете принимать адекватные решения.
Кроме того, возрастающие долги и процентные ставки, всё большее погружение семей в долговую кабалу говорят о том, что в стране складывается крайне нехорошая ситуация в плане уровня жизни людей с точки зрения среднесрочной перспективы, подытожил Пронько.

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