Как скоро Европой будут управлять трансгендеры? • 2 • Аналитика © AP Photo / Pool/Danny Gys В борьбе за светлое будущее цивилизованного мира взята новая высота: в Европе появился первый министр-трансгендер. Точнее, появилась — 57-летняя Петра де Суттер, ставшая вице-премьером и министром по делам госслужбы и государственной администрации в правительстве Бельгии, начала менять пол еще в 2004 году. До этого Петер был профессором гинекологии Гентского университета и завотделением репродуктивной медицины в университетской больнице. Хотя теперь уверяет, что с детства считал себя женщиной: "Я всегда была женщиной, просто люди этого не видели. Я не пряталась, а боролась сама с собой. Некоторые думают, что это выбор или тренд... Это не так! Я совершила трансгендерный переход, когда мне было 40 лет, потому что мне потребовалось много времени, чтобы принять и понять себя". В 2014-м де Суттер пошла в политику — не просто включившись в борьбу за права трансгендеров, но и став депутатом бельгийского сената, параллельно работала в Парламентской ассамблее Совета Европы, занимаясь как правами ЛГБТ, так и поддержкой сурогатного материнства. В прошлом году стала депутатом Европарламента — причем изначально претендовала на то, чтобы на выборах выступать одним из двух лидеров общеевропейских "зеленых". И вот теперь — вице-премьер бельгийского правительства. Наверняка это не вершина карьеры: следующим логичным шагом представляется место комиссара (то есть министра) уже на общеевропейском уровне, то есть в Еврокомиссии, правительстве единой Европы. Года через четыре, когда будет формироваться новый кабинет. Ну и какое нам дело до 11-миллионой Бельгии? Пускай кого хотят, того и назначают — нам с ними детей не крестить? Но тут речь идет вовсе не о Бельгии, а о Евросоюзе в целом — нашем полумиллиардном соседе. Для которого маленькое и случайно возникшее королевство давно уже стало очень важным поставщиком руководящих кадров — и не только потому, что Брюссель является столицей ЕС. Бельгийская элита (чья собственная страна давно уже трещит по швам) во многом формирует общеевропейскую повестку. Нынешний председатель Евросовета, то есть президент ЕС Шарль Мишель — бывший премьер-министр и открытый гей. Теперь вот трансгендер де Суттер. То, что недавно казалось невозможным для христианской Европы, становится правилом — а еще лет через десять мы увидим, как будут введены обязательные квоты и позитивная дискриминация для трансгендеров — как раньше это было для геев и лесбиянок. У вас в правительстве нет ни одного трансгендера? Тогда вам не место в Евросоюзе. Но если бы речь шла только о ЕС — та же де Суттер работала в ПАСЕ, а это то место, где европейцы из ЕС пытаются экспортировать гендерную революцию в другие страны, входящие в организацию. В ту же Россию. Да и сама Петра де Суттер прямо говорит о том, что ее пример другим наука, — имея в виду вовсе не только европейские государства: "С одной стороны, я не хочу, чтобы обо мне осудили по этому аспекту моей личной истории… Я хочу, чтобы обо мне судили по тому, что я делаю и что я говорю. Но с другой стороны — я вижу, что многие на меня смотрят как на пример борьбы против дискриминации... Я горжусь, что в Бельгии и большинстве стран ЕС гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой... Довольна тем, что в Бельгии моя личная история не сильно интересует СМИ. Это говорит о том, что в нашем обществе мы уже находимся на такой стадии, когда это уже не является чем-то исключительным. Но, к сожалению, во многих странах мира по-прежнему сохраняется дискриминация... Надеюсь, что мое назначение может вызвать дебаты в странах, где это еще не так". Да, действительно, давайте подискутируем — нас же и так обвиняют в том, что мы идем не в ногу с Европой. Вместо того чтобы ввести в школах уроки толерантности и уважения к секс-меньшинствам, запретили ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних. Вместо того чтобы продвигать гендерное разнообразие, закрепили в Конституции определение брака как "союз мужчины и женщины". А о трансгендерах вообще не заботимся, не замечаем, не поддерживаем, не говоря уже о том, чтобы продвигать их по служебной лестнице. Ужасное мракобесие. Да, ужасное — вот только как быть с тем простым фактом, что рост числа представителей ЛГБТ на Западе начался именно после того, как о них стали говорить из каждого утюга, поддерживать и продвигать? Ну конечно, говорят нам, это же просто легализовались те, кто до этого страдал и мучился, жил подавленным и несчастным, — а так-то их всегда было много. Или все-таки все ровно наоборот: реклама и продвижение извращений (ой, что вы, нетрадиционных ценностей) на фоне разрушения семейного уклада и традиций как таковых в сочетании с демонтажем христианства и привела на Западе к лавинообразному росту армии ЛГБТ? Причем даже в той же Европе разрыв между Западом и Востоком виден невооруженным глазом — в то время как часть Восточной Европы еще активно противится ценностной революции, в Западной любое возражение против необходимости распространения светлого облика ЛГБТ уже в принципе невозможно. Между тем если "защитой прав", то есть продвижением лесбиянок и гомосексуалистов активно занимаются уже почти полвека, то трансгендерами активно занялись лишь в этом столетии. И сейчас мы наблюдаем переход к новой стадии их внедрения — когда уже мало просто поддерживать трансгендеров, а нужно разделять все "трансценности" как таковые. То есть соглашаться с их картиной мира, в котором нет не только семьи и традиций, но нет и разделения на мужчин и женщин. Думаете, преувеличиваю? Но посмотрите на идущую уже почти месяц в соцсетях (особенно в "Твиттере") кампанию #RIPJKRowling, то есть "Покойся с миром, Джоан Роулинг". Автора "Гарри Потера" травят якобы за ее последнюю книгу, написанную под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, в которой речь идет о серийном убийце, переодевавшемся в женскую одежду. Но травля началась еще до выхода книги — когда Роулинг осмелилась сказать, что она против "уничтожения концепции пола", то есть усомнилась в том, что любой мужчина, заявивший, что чувствует себе женщиной, должен считаться таковой. За это ее назвали трансфобом — как бы она ни оправдывалась: "Я уважаю право каждого трансгендера жить так, как ему удобно и естественно. Я выйду вместе с вами на марш протеста, если вас станут подвергать дискриминации из-за вашей принадлежности к трансам. В то же время моя жизнь определяется тем, что я женщина. И я не считаю, что в таких словах есть какая-то ненависть". Армия ненавистников накинулась на Роулинг: ее оскорбляли, призывали сжечь ее книги, желали ей "смерти во славу толерантности и учета всеобщих интересов". Актеры, снимавшиеся в "Гарри Потере", отказываются сниматься в новых фильмах по ее книгам, если киностудии не уволят ее. То есть идет тотальный террор — и это против самого знаменитого детского писателя современности, миллиардерши и одной из самых влиятельных женщин в Великобритании. Причем этот террор не имеет ничего общего с теми принципами терпимости и толерантности, которые якобы остаивают трансгендеры и их защитники. Более того, как правильно подметил обозреватель The Times Джеймс Киркап, главная причина травли — "не то, что написала или сказала Роулинг, не ее мнение о трансгендерах. Главная причина в том, что она женщина": Первые лица стран мира с подтверждённым COVID-19 в 2020 году "Роулинг посмела сказать, что женщины имеют право отказать "людям с мужским телом" в доступе к женским приватным пространствам, что женщины имеют право выражать свое мнение о праве, политике и обществе". Правда, даже если поверхностно пробежаться по твитам, изливающим ненависть к писательнице, указанный повод в них найти сложно, а вот сексизм — пожалуйста. По словам Киркапа, он сбился со счета, когда пытался понять, сколько раз в публикациях с хештегом #RIPJKRowling ее назвали "сукой", а бывало и что похлеще. "Это чудовищно, но неудивительно. Женщины, которые высказывают негативные оценки в обсуждении трансгендерного вопроса, постоянно сталкиваются с критикой и в конечном счете сексистскими оскорблениями... Движение, которое позиционирует себя современным и прогрессивным, уж как-то чересчур резво спешит дать оплеуху женщинам, которые посмели взять слово не в свой черед". Да, есть люди, которые по-настоящему ненавидят женщин, — и они называются не сексистами и не женоненавистниками, а трансгендерами. Впрочем, они точно также ненавидят и мужчин — которыми отказываются себя признавать. И это уже не только европейская проблема: если Европа не найдет в себе сил очнуться, то достаточно скоро по историческим меркам нам придется иметь дело с подобными соседями. Соседями, с которыми мы не просто говорим на разных языках или относимся к разным цивилизациям, верам, расам, а с теми, с кем у нас принципиально разные представления уже о самой человеческой природе. Впрочем, долго подобная "трансъевропейская цивилизация" точно не протянет. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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