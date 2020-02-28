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Как сирийские боевики "уничтожают" Т-90: Террористы выдают за подбитый танк что попало

28 февраля 2020, 00:39  •  34 • Политика
Сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90. Зачем они это делают? Как всегда, замешаны деньги.
Сирийские боевики постоянно выдают любые подбитые ими танки правительственных войск Сирии за Т-90. Это уже начали замечать даже на Западе и выпустили по этому поводу "шпаргалку" для боевиков.
Речь идёт о картинке с изображением четырёх разных танков. Однако все они подписаны как Т-90. В чём же причина такой одержимости "девяностыми"? Ответ до банального прост - деньги. За уничтожение современной техники террористы получают надбавку.
Таким образом, старенькие Т-55, а также другая гусеничная техника превращаются в современный танк Т-90. Съёмка "уничтожения" танков обычно ведётся с большого расстояния, чтобы было сложнее понять, какая модель бронетехники была подбита.
Стоит отметить, что подобное ноу-хау не ново. Ещё в начале 1991 года во время операции США в Кувейте в военных сводках все иракские самолёты автоматически становились российскими МиГ-29, а иракские танки превращались в Т-72, пишет RG.RU.
Фото: скриншот Twitter/@oryxspioenkop

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