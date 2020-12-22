Как шумеры вскрылись и поторопились...или фэйк от Зеленского... • 77 • Украина

О том, что укровласти и их пособники ведут постоянную работу в информационном пространстве ДНР и ЛНР, известно давно... О том, что пособники украинских фашистов, изображающие из себя "жителей республик" и пасущихся на российских интернет площадках ВК и ОК, тоже известно давно. О том, что во Львовской области и тут, рядышком Мариуполе сидят представители украинского ИПСО тоже известно давно. Все их телодвижения и шизофренические заявления можно найти на самых днищевых площадках Украины - "Обозреватель" и "Диалог юа". Но порой, они настолько явно прокалываются, или может быть их кураторы настолько тупы и необразованны, что их видно невооруженным взглядом.



По сетям ВК активно распространяется информация, что в ДНР началась вакцинация от коронавируса российской вакциной "СпутникV"...



На минуточку, руководство Республики только договаривается о приобретении вакцины в России...



Однако, вероятно тупоголовые кураторы из Украины, не дождавшись приказа по распространению негативной информации о вакцинировании в Республике, решили заранее начать информационную атаку...



Этим к стати они хотят показать на Украине - "мол вот почему мы не хотим прививаться и покупать российскую вакцину". Ведь Зеленский крутиться как уж на сковородке, придумывая причины не покупать российскую вакцину от коронавируса. Он не знает как это аргументировать, поэтому по социальным сетям был запущен фэйк - мол "посмотрите что происходит от вакцинации в ДНР"...



Читаем муть от зелефейков:





Теперь о персонажах...



Кирилл Репьёв - аккаунт https://vk.com/id408805151 создан в марте 2020 года... Есть одна незаметная вещь... Согласно поста, этот хлыщ неоднократно менял свои профессии. Как-то не так давно он был шахтером, потом военным в армии ДНР, теперь он стал медбратом.



То скачет по Луганску, то резко мчится в Донецк...



При создании аккаунта, ему пишет его подельник по цеху ипсошников:



Аккаунт "Надежды Радионовой" на данный момент заблокирован. Спалился...Но "здравия желаю" говорят обычно вы знаете кто...



А первый его прокол по сетям был после феерической информации:



Луганчане были а шоке... от такой откровенной лжи...



Максим Калашнеков - аккаунт https://vk.com/id209900577 создан в 2013 году, т.е. из "спящих". Активизировался только в этом году в апреле. И сразу активно начались вбросы по коронавирусу.



Этот персонаж, как и предыдущий неоднократно менял профессии и города проживания. Теперь оно так запуталось, что уже не помнит, как буквально пару недель назад был шахтером, которому не выплачивают зарплату, а сегодня оно уже военный в ДНР.



Один из первых вбросов, довольно грубых, которые сразу возмутили жителей Горловки был:



"Вот жаль, что за подобную дезинформацию не введены наказания. Приглашаю завтра с утра проведать всех пострадавших. Но только вместе с автором поста" - пишет один из возмущенных горловчан...



Потом этот Калашнеков стал путаться в городах, не понимая где например находится город Антрацит... карту ведь не учили... потом писать откровенно провокационные посты о якобы "массовых забастовках" шахтеров, которых никто кроме него не видел. Ну да, из Львова вероятно лучше видно.



Он так рьяно "болел" за Республику, а потом неожиданно возлюбил уркаину:



Стоп, пан Калашнеков, ты же распространяешь в сети, что служишь в армии ДНР, пост выше... а что же ты такое накалякал? Прокол? нет жирная точка на твоей физиономии, ипсошник...



Я неоднократно озвучиваю информацию о персонажах из уркаины, которые работают на украинскую власть для расшатывания ситуации в Республиках...Это тупые и безграмотные ипсошники. Кто им выдает задание, посмотреть бы на этих неучей...



Будьте бдительны и внимательны...



Вот такие персонажи...

О том, что укровласти и их пособники ведут постоянную работу в информационном пространстве ДНР и ЛНР, известно давно... О том, что пособники украинских фашистов, изображающие из себя "жителей республик" и пасущихся на российских интернет площадках ВК и ОК, тоже известно давно. О том, что во Львовской области и тут, рядышком Мариуполе сидят представители украинского ИПСО тоже известно давно. Все их телодвижения и шизофренические заявления можно найти на самых днищевых площадках Украины - "Обозреватель" и "Диалог юа". Но порой, они настолько явно прокалываются, или может быть их кураторы настолько тупы и необразованны, что их видно невооруженным взглядом.По сетям ВК активно распространяется информация, что в ДНР началась вакцинация от коронавируса российской вакциной "СпутникV"...На минуточку, руководство Республики только договаривается о приобретении вакцины в России...Однако, вероятно тупоголовые кураторы из Украины, не дождавшись приказа по распространению негативной информации о вакцинировании в Республике, решили заранее начать информационную атаку...Этим к стати они хотят показать на Украине - "мол вот почему мы не хотим прививаться и покупать российскую вакцину". Ведь Зеленский крутиться как уж на сковородке, придумывая причины не покупать российскую вакцину от коронавируса. Он не знает как это аргументировать, поэтому по социальным сетям был запущен фэйк - мол "посмотрите что происходит от вакцинации в ДНР"...Читаем муть от зелефейков:Теперь о персонажах...Кирилл Репьёв - аккаунт https://vk.com/id408805151 создан в марте 2020 года... Есть одна незаметная вещь... Согласно поста, этот хлыщ неоднократно менял свои профессии. Как-то не так давно он был шахтером, потом военным в армии ДНР, теперь он стал медбратом.То скачет по Луганску, то резко мчится в Донецк...При создании аккаунта, ему пишет его подельник по цеху ипсошников:Аккаунт "Надежды Радионовой" на данный момент заблокирован. Спалился...Но "здравия желаю" говорят обычно вы знаете кто...А первый его прокол по сетям был после феерической информации:Луганчане были а шоке... от такой откровенной лжи...Максим Калашнеков - аккаунт https://vk.com/id209900577 создан в 2013 году, т.е. из "спящих". Активизировался только в этом году в апреле. И сразу активно начались вбросы по коронавирусу.Этот персонаж, как и предыдущий неоднократно менял профессии и города проживания. Теперь оно так запуталось, что уже не помнит, как буквально пару недель назад был шахтером, которому не выплачивают зарплату, а сегодня оно уже военный в ДНР.Один из первых вбросов, довольно грубых, которые сразу возмутили жителей Горловки был:"Вот жаль, что за подобную дезинформацию не введены наказания. Приглашаю завтра с утра проведать всех пострадавших. Но только вместе с автором поста" - пишет один из возмущенных горловчан...Потом этот Калашнеков стал путаться в городах, не понимая где например находится город Антрацит... карту ведь не учили... потом писать откровенно провокационные посты о якобы "массовых забастовках" шахтеров, которых никто кроме него не видел. Ну да, из Львова вероятно лучше видно.Он так рьяно "болел" за Республику, а потом неожиданно возлюбил уркаину:Стоп, пан Калашнеков, ты же распространяешь в сети, что служишь в армии ДНР, пост выше... а что же ты такое накалякал? Прокол? нет жирная точка на твоей физиономии, ипсошник...Я неоднократно озвучиваю информацию о персонажах из уркаины, которые работают на украинскую власть для расшатывания ситуации в Республиках...Это тупые и безграмотные ипсошники. Кто им выдает задание, посмотреть бы на этих неучей...Будьте бдительны и внимательны...Вот такие персонажи... Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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