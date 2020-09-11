Как Шмыгаль жителям Херсонщины в душу плюнул: «Сами ешьте ваши нитраты» • 314 • Украина

Арбуз — на сегодняшний день главное достояние этого самого южного региона Украины. Арбузами гордятся, их рисуют на постмайданных муралах, в честь арбузов-«кавунов» устраивают многочисленные региональные праздники. И никто из херсонцев не понимает, почему украинский премьер-министр демонстративно выбросил херсонский арбуз, который от всей души вручили ему в подарок.



Когда-то Херсонская область славилась мощным кораблестроением, до предела были загружены морские порты, на полную мощность работали машиностроительные и химические заводы. Пищевая промышленость обеспечивала отменной плодоовощной продукцией большую страну. Сегодня это уже история. Даже знаменитая херсонская компания «Чумак», ведущий производитель овощной консервации, вынуждена сворачивать обороты.



Однако здешние арбузы еще хороши. И вот именно такого полосатого красавца, крупнейший арбуз сезона-2020, торжественно вручили главе украинского правительства во время нынешнего визита делегации Кабмина в регион. Прямо у стен Херсонской областной государственной администрации шла пресс-конференция. Сам премьер-министр рассказывал, как Украина укрепит лидерские позиции на аграрных рынках мира, если будет наращивать площади полива. «Орошение земель на Херсонщине может увеличить урожайность в 2,5 раза», - подчеркивал Денис Шмыгаль.



После этого креативного спича расчувствовавшийся губернатор Юрий Гусев поднялся на ступеньки и из рук в руки передал высокому гостю огромный кавун. Типа вот вам наше самое дорогое. Публика радостно аплодировала, корреспонденты бодро щелкали фотокамерами.



Увы, когда уличная пресс-конференция закончилась, кто-то совсем некстати зашел в холл администрации. Там на стуле сиротливо лежал «сладкий херсонский гигант». Премьер не захотел забирать подарок в столицу. Оставил за ближайшей дверью, никак не позаботившись скрыть собственное пренебрежение к провинциальным аборигенам.



Фотографии выброшенного арбуза попали в сеть. Херсон ошеломлен поступком Шмыгаля. Вроде мелочь, а задело больно. Некоторые пишут, мол, «уроженец Львова, он с детства не переносит наших южно-украинских кавунов». Есть и другое мнение – премьер-галичанин оскорбил реальное экономическое достояние Украины. Неизвестно, преднамеренно или невольно, но факт, как говорится, на лице.



Напомним, после 2014 года каждое лето из Херсонской области в Киев торжественно отправляют баржу с 300 тоннами арбузов. По большому счету, ничем другим не похвастаешься. Виртуальную карту с маршрутом движения баржи размещают на своих порталах ведущие украинские медиа. Было заявлено, что в нынешнем году сама баржа несет еще и культурно-туристическую миссию. Оказывается, на каждый кавун прикрепили специальную наклейку с QR-кодом, по которому можно узнать интересные факты о самостийной державе.



Арбузный конвой точно так же торжественно встречают на речном терминале Переяслава Киевской области. Вообще-то этот городок назывался Переяслав-Хмельницкий, но год назад националисты Верховной Рады убрали напоминание о ненавистном им гетмане Богдане. В столичных супермаркетах херсонские арбузы появились накануне Дня Независимости.



Такое вот национальное торжество, о котором говорила вся Украина. Баржа реально стала большой национальной перемогой - практически единственной за последнее время. Тем обидней Херсонщине видеть выброшенный Шмыгалем подарочный супер-кавун: «Он вообще понимает, что нам в душу плюнул?..»



Кстати, характерный факт. За последнее полугодие на Украине утроили импорт арбузов и дынь. Это данные Национальной плодоовощной ассоциации, обнародованные 8 сентября. По предварительным оценкам, снижение собственного производства ранних сортов арбузов достигло 50%, а цена на них в среднем на 65-70% выше, чем в прошлом сезоне.

Арбуз — на сегодняшний день главное достояние этого самого южного региона Украины. Арбузами гордятся, их рисуют на постмайданных муралах, в честь арбузов-«кавунов» устраивают многочисленные региональные праздники. И никто из херсонцев не понимает, почему украинский премьер-министр демонстративно выбросил херсонский арбуз, который от всей души вручили ему в подарок.Когда-то Херсонская область славилась мощным кораблестроением, до предела были загружены морские порты, на полную мощность работали машиностроительные и химические заводы. Пищевая промышленость обеспечивала отменной плодоовощной продукцией большую страну. Сегодня это уже история. Даже знаменитая херсонская компания «Чумак», ведущий производитель овощной консервации, вынуждена сворачивать обороты.Однако здешние арбузы еще хороши. И вот именно такого полосатого красавца, крупнейший арбуз сезона-2020, торжественно вручили главе украинского правительства во время нынешнего визита делегации Кабмина в регион. Прямо у стен Херсонской областной государственной администрации шла пресс-конференция. Сам премьер-министр рассказывал, как Украина укрепит лидерские позиции на аграрных рынках мира, если будет наращивать площади полива. «Орошение земель на Херсонщине может увеличить урожайность в 2,5 раза», - подчеркивал Денис Шмыгаль.После этого креативного спича расчувствовавшийся губернатор Юрий Гусев поднялся на ступеньки и из рук в руки передал высокому гостю огромный кавун. Типа вот вам наше самое дорогое. Публика радостно аплодировала, корреспонденты бодро щелкали фотокамерами.Увы, когда уличная пресс-конференция закончилась, кто-то совсем некстати зашел в холл администрации. Там на стуле сиротливо лежал «сладкий херсонский гигант». Премьер не захотел забирать подарок в столицу. Оставил за ближайшей дверью, никак не позаботившись скрыть собственное пренебрежение к провинциальным аборигенам.Фотографии выброшенного арбуза попали в сеть. Херсон ошеломлен поступком Шмыгаля. Вроде мелочь, а задело больно. Некоторые пишут, мол, «уроженец Львова, он с детства не переносит наших южно-украинских кавунов». Есть и другое мнение – премьер-галичанин оскорбил реальное экономическое достояние Украины. Неизвестно, преднамеренно или невольно, но факт, как говорится, на лице.Напомним, после 2014 года каждое лето из Херсонской области в Киев торжественно отправляют баржу с 300 тоннами арбузов. По большому счету, ничем другим не похвастаешься. Виртуальную карту с маршрутом движения баржи размещают на своих порталах ведущие украинские медиа. Было заявлено, что в нынешнем году сама баржа несет еще и культурно-туристическую миссию. Оказывается, на каждый кавун прикрепили специальную наклейку с QR-кодом, по которому можно узнать интересные факты о самостийной державе.Арбузный конвой точно так же торжественно встречают на речном терминале Переяслава Киевской области. Вообще-то этот городок назывался Переяслав-Хмельницкий, но год назад националисты Верховной Рады убрали напоминание о ненавистном им гетмане Богдане. В столичных супермаркетах херсонские арбузы появились накануне Дня Независимости.Такое вот национальное торжество, о котором говорила вся Украина. Баржа реально стала большой национальной перемогой - практически единственной за последнее время. Тем обидней Херсонщине видеть выброшенный Шмыгалем подарочный супер-кавун: «Он вообще понимает, что нам в душу плюнул?..»Кстати, характерный факт. За последнее полугодие на Украине утроили импорт арбузов и дынь. Это данные Национальной плодоовощной ассоциации, обнародованные 8 сентября. По предварительным оценкам, снижение собственного производства ранних сортов арбузов достигло 50%, а цена на них в среднем на 65-70% выше, чем в прошлом сезоне. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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