Как сейчас выглядят военные корабли в Крыму, которые Путин предложил вернуть Украине

На днях президент России Владимир Путин предложил Украине забрать военные корабли, которые остались в Крыму.

«Комсомолка» выяснила, в каком сейчас состоянии судна. Как оказалось, их временным местом базирования стала Стрелецкая бухта Севастополя. Они стоят без флагов, давно не крашены и не имеют экипажей. Здесь «живут» корветы Хмельницкий, Тернополь, Луцк, тральщики Чернигов и Черкассы... Многим из них далеко за тридцать лет. Когда-то эта груда металла была красой и гордостью украинских Военно-Морских Сил.

Почти четыре последних года на плаву этот морской антиквариат поддерживали российские моряки. Как чемодан без ручки – вроде не нужны, а бросить жалко - они просто утонут.

Проглядывает ржавчина.Фото: Олег КРЮЧКОВ

- Электроэнергии подача, тепло, подача, и охрана этих объектов, все это требует затрат и средств, - говорит контр-адмирал запаса Владимир Соловьев. - Я думаю, Россия еще ни разу не высказывала в какую сумму это обходится. Возможно, миллионы рублей…

Тральщик "Черкассы".Фото: Олег КРЮЧКОВ

Украинские власти заявили, мол, в 2014-ом были в прекрасном состоянии, после ремонта, а теперь корабли будто разграбили. Тем временем в боевых рубках и кубриках кораблей все так же, как и четыре года назад, когда их оставили экипажи.

- На них не проводились регламентные работы, на механизмах, не проворачивания, которые положено ежесуточно проводить на кораблях, но по сути дела, они в том же состоянии, в котором они перешли в разряд военного имущества. И компас, и все приборы на месте? Все также как осталось, - отметил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ России Вячеслав Трухачев.

Нужны ли эти корабли Украине? Скорее останутся все тем же чемоданом без ручки. На их содержание необходимы большие затраты, которых у неньки нет. Остается лишь распилить на металл, но… Теперь этого нельзя делать из политических соображений.

С 2014 года на суднах ничего не изменилось.Фото: Олег КРЮЧКОВ

Все годы независимости корабли стояли в севастопольских бухтах, ржавели, и только раз в год один из кораблей уходил на НАТОвские учения.

Возможно, так было бы и дальше, но сперва их придется забрать. Это, кстати, вполне реально. Судна могут своим ходом дойти до Одессы.

- Если провести ревизию по каждой боевой части, проверить состояние, провести ходовые испытания, то они дойдут до Одессы. Все в строю было когда-то, осталось людей прислать, - уточняет Владимир Соловьев.

Все до сих пор на украинском языке.Фото: Олег КРЮЧКОВ

К слову, корабли – самое ценное имущество для украинских военных, оставшееся на полуострове. Почти все самолеты, танки и БТРы они забрали еще четыре года назад.

ЧТО УКРАИНА УЖЕ ЗАБРАЛА?

Все лучшее из Крыма ненька забрала еще четыре года назад. Это более двух тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 32 корабля. Общая стоимость вывезенного превышает 1 миллиард долларов.

В частности, авиационной техники — 75 единиц, кораблей — 32 единицы, автомобильной техники — 1341 единица, ракетно-артиллерийского вооружения 120 единиц, бронетехники — 121 единица, техники связи — 201 единица, техника оперативного обеспечения — 302 единицы, техники тыла — 400 единиц.