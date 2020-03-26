Как селёдки в бочке: Лондонцы наплевали на призывы властей по поводу метро

В социальных сетях за последние дни появились десятки фотографий из Лондона, на которых люди стоят в метро, плотно прижавшись друг к другу. Городские власти перевели общественный транспорт на так называемый сокращённый тариф и призвали жителей им не пользоваться. Не сработало.

"Правительство призывает людей не путешествовать без крайней необходимости, но лондонское метро всё ещё забито", - рассказывает портал BuzzFeed о масштабе транспортного коллапса.

Координирует систему общественного транспорта корпорация Transport for London (TfL), но её специалисты не знают, как заставить жителей города сидеть дома. Некоторые станции метро закрыты, часть работает в ограниченном режиме. Но люди всё равно каждый день выходят из дома и спускаются под землю. Эксперты отмечают, что некоторые поезда даже более загружены, чем до коронавируса.

Депутат Нил Койл обратился к владельцам и руководителям коммерческих организаций и попросил перевести на удалённую работу сотрудников. В офисы он порекомендовал ездить только ключевым работникам и на непродолжительное время - только решать основные проблемы.

22 марта TfL разослала жителям города электронные письма с уведомлением, что количество пассажиров в метро резко сократилось.

"Но мы хотим, чтобы ещё больше людей прекратило пользоваться подземкой", - сказано в сообщении.

В материале BuzzFeed сказано, что заставить лондонцев отказаться от метро практически невозможно. Это может быть сделано, если правительство "примет строгие меры по блокировке". Многие жители города рассказывают, что готовы сидеть дома, соблюдая режим самоизоляции. Только вот правительство не готово предоставить адекватную финансовую поддержку, поэтому они вынуждены по-прежнему работать.

В Великобритании, по данным ВОЗ на вечер 24 марта, 6654 больных коронавирусом. 335 человек уже умерли. В этой стране один из самых высоких процентов как текущей, так и условной летальности.