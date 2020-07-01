Как сэкономить на ЖКХ в пандемию? Четыре лайфхака

Напомним, что с сегодняшнего дня, несмотря на экономическую нестабильность и пандемию, цифры в квитанциях за "коммуналку" вновь вырастут. Минфин ответил категорическим отказом на предложение не повышать тарифы, учитывая ситуацию в стране, - якобы отрасль тогда не получит средств на поддержание объектов.

Ведущая телеканала Царьград Мария Иваткина подсказала, как можно сэкономить в сложившихся условиях. Итак, четыре лайфхака по "коммуналке":

Первый: если на оплату услуг ЖКХ уходит не менее 22% от совокупного дохода всех проживающих в квартире членов семьи, то можно запросто подавать заявление в соцзащиту на субсидии.

Второй: не забывать о том, что есть категории граждан, которым положена субсидия. Среди них - Герои Советского Союза, бывшие узники концлагерей, ветераны, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и недееспособные граждане. Им, в зависимости от региона и категории, могут компенсировать от 50 до 100% коммунальных платежей.

Третий лайфхак касается жителей Москвы и Московской области. В связи с пандемией власти этих регионов с 1 апреля приостановили взимание взносов за капремонт. Если управляющие компании требуют оплаты по этой статье, Иваткина разрешает "слать лесом" их.

Четвёртый: не забывать о том, что по всей стране до конца года остановлено начисление пеней и штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, равно как и запрещено отключение неплательщика от коммунальных услуг - воды, газа, отопления и электричества.