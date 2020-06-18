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Как сдержать новую вспышку COVID-19? Инфекционист дала подсказку властям Пекина
18 июня 2020, 18:00 • 116 • В мире
В Пекине новая вспышка COVID-19. Инфекционист Ли Ланьцзюань подсказала городским властям, как сдержать распространение инфекции. По её мнению, для этого нужно выполнить два условия.
Ранее стало известно о новой вспышке COVID-19 в Пекине. Пока число заражённых исчисляется десятками. Среди них есть и бессимптомные. И все эти люди связаны с оптовым рынком "Синьфади".
Именно это место считается источником распространения новой вспышки заболевания. Член специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, инфекционист Ли Ланьцзюань в интервью для газеты "Цзянькан шибао" ("Здоровье") подсказала городским властям, как сдержать распространение инфекции дальше. Сама эксперт уверена, что эту вспышку заболевания можно сдержать.
Ланьцзюань полагает, что достаточно выполнить два условия. Первое: проверить все товары на оптовом рынке. В том числе указала на необходимость отследить происхождение тех товаров, "образцы которых покажут положительный результат". Таким образом станет понятен источник появления вируса.
Второе, что, как полагает инфекционист, нужно выполнить властям Пекина, - "найти и протестировать всех людей, которые были на рынке". Это условие, возможно, покажется невыполнимым, однако эксперт уповает на технологии больших данных. Тут главное - не бояться кого-то упустить, а провести тотальную проверку.
"Стоит только найти и изолировать всех инфицированных людей, которые были на рынке, изолировать всех, кто был с ними в контакте, не упустить источник инфекции, тогда можно избежать сильного распространения эпидемии", - цитирует слова эксперта РИА Новости.
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