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Как сделать курицу-гриль без гриля. Рецепт в обычной духовке
23 января 2022, 15:20 • 273 • Политика
Простой рецепт курицы-гриль опубликован в инстаграм. Любопытно, что для этого вкусного блюда не нужен гриль.
Для приготовления нужны куриная голень, мёд, томатная паста и соевый соус. Мясо маринуем в смеси из мёда, пасты и соевого соуса, после чего отправляем голени в холодильник, чтобы они пропитались.
На гарнир можно приготовить овощи - например, картофель. Овощи нарезаем в блюдо, посыпаем любимыми специями и солью.
Когда мясо промаринуется, то голень продеваем в решетку от духовки, а снизу ставим блюдо с овощами. Включаем духовку на 200 градусов и запекаем до готовности.
Ранее в кулинарном блоге в инстаграм появился рецепт гречки, которую можно приготовить как праздничное блюдо к застолью. Готовится такая гречка просто и быстро.
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