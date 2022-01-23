Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной ф...
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил...
Главная / Политика

Как сделать курицу-гриль без гриля. Рецепт в обычной духовке

23 января 2022, 15:20  •  273 • Политика
Простой рецепт курицы-гриль опубликован в инстаграм. Любопытно, что для этого вкусного блюда не нужен гриль.
Для приготовления нужны куриная голень, мёд, томатная паста и соевый соус. Мясо маринуем в смеси из мёда, пасты и соевого соуса, после чего отправляем голени в холодильник, чтобы они пропитались.
На гарнир можно приготовить овощи - например, картофель. Овощи нарезаем в блюдо, посыпаем любимыми специями и солью.
Когда мясо промаринуется, то голень продеваем в решетку от духовки, а снизу ставим блюдо с овощами. Включаем духовку на 200 градусов и запекаем до готовности.
Ранее в кулинарном блоге в инстаграм появился рецепт гречки, которую можно приготовить как праздничное блюдо к застолью. Готовится такая гречка просто и быстро.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от КУХНЯ️РЕЦЕПТЫ️ЕДА️ВКУСНО (@gotovim.prosto2)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



273
Источник
Похожие новости
23 января 2022, 03:40
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
23 января 2022, 01:55
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил против себя офицеров ФРГ
23 января 2022, 01:55
Русские корабли под боком у США? Венесуэла готова сотрудничать с Россией в военном плане
23 января 2022, 13:35
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмирал
23 января 2022, 00:10
Все "бегут" из Киева. Кто распространяет фейки об эвакуации западных дипломатов?
23 января 2022, 09:30
Новые санкции против России: Британия заговорила о "ядерном" варианте
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 января 2022, 03:40
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
23 января 2022, 01:55
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил прот...
23 января 2022, 01:55
Русские корабли под боком у США? Венесуэла готова сотрудничать с Россией в военном пл...
23 января 2022, 13:35
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмирал
23 января 2022, 00:10
Все "бегут" из Киева. Кто распространяет фейки об эвакуации западных диплом...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 января 2022, 18:00
Время США закончилось. Названо три способа усмирить воинственную Америку
19 января 2022, 10:25
Обращение Назарбаева спровоцировало попытку нового бунта в Казахстане
17 января 2022, 05:40
"Подавитесь вы этими санкциями": Журналисты расхохотались, увидев "ответку"
20 января 2022, 20:50
"Польская делегация была в ужасе": Бывший генсек НАТО рассказал о шутке Путина про альянс
16 января 2022, 22:05
Россия может вывести силы из Калининградской области? Песков сделал важное объявление
21 января 2022, 09:40
Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.