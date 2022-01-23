Как сделать курицу-гриль без гриля. Рецепт в обычной духовке

Простой рецепт курицы-гриль опубликован в инстаграм. Любопытно, что для этого вкусного блюда не нужен гриль.

Для приготовления нужны куриная голень, мёд, томатная паста и соевый соус. Мясо маринуем в смеси из мёда, пасты и соевого соуса, после чего отправляем голени в холодильник, чтобы они пропитались.

На гарнир можно приготовить овощи - например, картофель. Овощи нарезаем в блюдо, посыпаем любимыми специями и солью.

Когда мясо промаринуется, то голень продеваем в решетку от духовки, а снизу ставим блюдо с овощами. Включаем духовку на 200 градусов и запекаем до готовности.

Ранее в кулинарном блоге в инстаграм появился рецепт гречки, которую можно приготовить как праздничное блюдо к застолью. Готовится такая гречка просто и быстро.