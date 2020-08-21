Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищения

Стали известны имя и фамилия человека, которого пытались похитить в Москве агенты СБУ. Источник описал в подробностях, кого и как собирались украсть в столице России украинские спецслужбы.

Целью СБУ был лидер народного ополчения Донбасса Роман Волянюк. Его выманили в торговый центр "Домодедовский" на Ореховом бульваре под предлогом приобретения у него недвижимости. Злоумышленники планировали при помощи насилия и угроз усадить ополченца в машину и уже на ней переправить его на Украину.

Только благодаря оперативным и высокопрофессиональным действиям сотрудников ФСБ похищение удалось предотвратить, - сообщает РИА ФАН.

Отмечается, что на украинском экстремистском сайте "Миротворец", где украинские националисты и радикалы публикуют личные данные "врагов Украины" для последующей расправы над ними, присутствует информация о защитнике Донбасса, фамилия и инициалы которого полностью совпадают с данными ополченца, которого собиралась похитить СБУ. Согласно размещённым на украинском портале данным, Волянюк Роман Богданович родился в 1979 году и служил в звании прапорщика разведчиком 5-го отделения ОСпН Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР.