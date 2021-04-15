Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славян...
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объя...
Главная / Политика

Как санкции США по госдолгу РФ скажутся на россиянах

15 апреля 2021, 15:35  •  34 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Очередные ограничения Штатов больнее всего ударят по финансистам
Слова Джо Байдена заметно расходятся с действиями, ведь еще пару дней назад американский лидер вещал о нормализации отношений с Москвой, а уже сегодня стало известно, что по России планируют ударить очередной порцией санкций. Эксперты оценили, как новые экономические ограничения скажутся на жизни россиян.
Так, проректор РАНХиГС Андрей Марголин отметил, что новые санкции США ударят по рублю, но граждане вряд ли ощутят это на себе. Эксперт подчеркнул, что введение санкций в отношении Москвы на фоне обсуждения "исторической" встречи двух президентов, говорит о неадекватности американских партнеров.
Не ощутить на себе влияние новых рестрикций позволит опыт и умение противостоять санкциям, считает Марголин, который также добавил, что зависимость России от доллара продолжает снижаться.
"Чем меньше мы зависим от импорта, тем меньше влияет на цены обменный курс",
– подытожил эксперт в беседе с URA.ru
С Марголиным согласен и специалист по инфляции Михаил Беляев, который уверен, что рестрикции ударят по финансистам, но на жизни большинства россиян почти никак не отразится.
"Это неприятный момент для финансистов и их ограничение на получение заемных средств на международных финрынках",
– считает эксперт.
Однако из этой ситуации тоже можно найти выход: переключить заимствование на внутренний или азиатские рынки.
Напомним, что 15 апреля в американских СМИ появилась информация, что Вашингтон намерен ввести санкции против суверенного долга РФ, который подразумевает введение запрета для американских банков на покупку госдолга напрямую у Центробанка и Минфина РФ. Также США намерены демонстративно выгнать из страны 10 российских дипломатов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
15 апреля 2021, 05:30
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
15 апреля 2021, 00:00
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило манёвра Шойгу
15 апреля 2021, 00:00
Зачем Байдену разговор с Путиным: Сценарий "обострение в Донбассе" раскрыл политолог Брутер
15 апреля 2021, 01:50
Британский ветеран предупредил о военном ударе США по русским
15 апреля 2021, 09:10
"Крым-2" в пути? Источник в Киеве раскрыл план поэтапной зачистки Донбасса
15 апреля 2021, 11:00
Сенатор предостерёг США от глупости с суверенным долгом России
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 апреля 2021, 05:30
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
15 апреля 2021, 00:00
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило манёвра...
15 апреля 2021, 00:00
Предательство в Суэцком канале: Кто на самом деле спас мир, рискуя жизнью
15 апреля 2021, 00:00
Зачем Байдену разговор с Путиным: Сценарий "обострение в Донбассе" раскрыл ...
15 апреля 2021, 01:50
Британский ветеран предупредил о военном ударе США по русским
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
08 апреля 2021, 17:40
"Зеленский в отчаянии": США "слились" из блицкрига в Донбассе
11 апреля 2021, 12:35
Американский генерал пожаловался: Русские довели янки в Сирии до нервного стресса
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснение
12 апреля 2021, 15:10
Донбасс в огне. Украинские силовики атаковали посёлок Весёлое возле донецкого аэропорта
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушения MH17
13 апреля 2021, 02:10
Украинцам собрались объяснить, за что они будут проливать кровь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.