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Как «санкции из ада» ударят по США

25 декабря 2019, 19:24  •  166 • В мире
Загоняя Россию в угол, Вашингтон усиливает позиции патриотического крыла в российской власти и подрывает влияние либералов — единственной надежды американцев поставить Москву на колени
Автор:
Латышев Сергей
Американские сенаторы самозабвенно «совершенствуют» так называмые «санкции из ада» — законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA). Ими они намерены дополнительно подвергнуть Россию наказанию за то, что та ещё не спустила над Кремлём российский флаг и не подняла вместо него звездно-полосатый, не переключилась, отсалютовав Вашингтону, на реализацию американских интересов вместо своих собственных. Неделю назад новые и очень жёсткие санкции уже одобрил комитет Сената по международным отношениям 17 голосами против пяти.
Согласно версии DASKA, внесенной в Сенат в феврале 2019 года, предлагается ввести санкции против нового суверенного долга России, политических деятелей, «олигархов» или членов их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина», российских банков, поддерживающих «вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах».
Предусматриваются также санкции против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа (СПГ) за пределами России и против инвестиций в зарубежные энергетические проекты России, добычи нефти в самой России. Корыстные интересы США в этой части санкционного пакета совершенно очевидны. Кроме того, санкции намерены ввести за «агрессию» России против Украины, против российского судостроения (Москва, дескать, мешает «свободе судоходства» в Керченском проливе), сотрудников ФСБ, а также чиновников, бизнесменов, банкиров. И не только российских — всех, кто инвестирует, предоставляет товары, услуги или технологии для экспортных и внутренних энергетических проектов нашей страны.
Теперь эти санкции «дорабатываются до того, чтобы вынести их на рассмотрение всего Сената, который в преддверии президентских выборов в США их, безусловно, поддержит абсолютным большинством голосов, после чего законопроект вернётся в Палату представителей и быстро окажется на подписи у президента Дональда Трампа. И тот не посмеет её не поставить, хотя считает данный законопроект недальновидным и вредным.
Конгресс США — штаб-квартира американской олигархии, не доверяющей президенту Дональду Трампу. Фото: Eliyahu Yosef Parypa / Shutterstock.com
В законопроекте DASKA появились несколько новых разделов, а также были конкретизированы условия введения и снятия санкций с России. Как показывает обновлённая версия DASKA на сайте Конгресса США, в документ вошли соответствующие поправки сенаторов Линдси Грэма (республиканец) и Роберта Менендеса (демократ).
Что предложила эта «сладкая парочка»?
Грэм и Менендес попытались придать антироссийским санкциям за пресловутое «вмешательство» во внутренние дела США и «агрессию» против Украины некий объективный и законный характер. Они должны вводиться не автоматически по «хотению» американских законодателей, а после изучения совместного доклада Национальной разведки и Госдепа США, который должен быть подготовлен, соответственно, в 90-дневный и 45-дневный сроки после подписания законопроекта. Снятие санкций произойдёт в том случае, если в докладах будет доказано, что российского вмешательства не было. В дальнейшем аналогичные доклады Госдеп и Нацразведка должны будут представлять в Сенат каждые 90 дней.
Иными словами, Россия ставится «на счётчик», и если Вашингтону что-то в её поведении не понравится и такое «вмешательство» будет отражено в докладе, «законных» санкций по всему вышеперечисленному спектру не избежать.
Но это ещё не всё. В тексте законопроекта появился новый раздел, озаглавленный как «Введение санкций с учётом убийств, совершённых Российской Федерацией на территории Соединённых Штатов и стран-участниц НАТО». Теперь не позже 90 дней «после предполагаемого убийства властями Российской Федерации» директор Национальной разведки в сотрудничестве с властями стран НАТО будет обязан подготовить для Сената доклад с ответом на вопрос, было ли данное преступление действительно организовано Москвой. В случае наличия «убедительных доказательств» этого президент США должен будет ввести санкции в соответствии с «актом Магнитского».
Президенту США Дональду Трампу окончательно связывают руки. Фото: White House / Globallookpress
Таким образом, дела бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, на которого Россия якобы покушалась в Англии, и матёрого чеченского террориста Зелимхана Хангошвили из Грузии, убитого якобы по приказу Москвы в Берлине, определённо подпадают под данное положение (оправдания Москвы в расчёт не берутся), и за это Россия должна быть жестко наказана. Теперь борьбу с терроризмом и террористами Россия должна согласовывать с США и получать разрешение Вашингтона на каждую операцию? Похоже, что так. Очень мило.
Другая новая статья законопроекта обязывает Национальную разведку совместно с Госдепом и Минобороны подготовить доклад о российском предпринимателе Евгении Пригожине и связанных с ним структурах, к которым отнесена ЧВК Вагнера. От Нацразведки, Госдепа и Пентагона требуется в приказном порядке установить причастность этого ЧВК к убийству российских журналистов.
В советские времена, когда надо было что-то на кого-то «повесить», говорили: «Разберитесь объективно». Это — один к одному то же самое.
Россию хотят также заставить заплатить за «подрыв» работы Совбеза ООН, в частности, за вето на 12 западных проектов резолюций по Сирии. Тут, безусловно, подразумевается, что ООН обязана прикрывать агрессию США и их вассалов против любой страны и что только у этой группы стран есть законное право вето. Россия же должна расплачиваться за свою позицию, если она не совпадает с западной, угрозой санкций. Никакого права вето у неё не должно быть.
Россию хотят заставить забыть о праве вето в Совбезе ООН под угрозой санкций. Фото: Michael Brochstein / Globallookpress
Администрация недовольна
В общем, совершенно очевидно, что Конгресс на двухпартийной основе намерен всё-таки изъять у Трампа бразды правления и присвоить себе право формулировать внешнюю политику США по ключевым направлениям в обход Белого дома. И руководствоваться законодатели будут при этом не реальными национальными интересами, а пиаром для самих себя, что будет подрывать возможности Вашингтона самым эффективным методом кнута и пряника продавливать в мире свою линию, в том числе и в американо-российских отношениях.
Понятно, что администрация Трампа в ужасе от этих поправок, как и от самого законопроекта в целом. Госдеп направил в Конгресс письмо, в котором законопроект назван неприемлемым, избыточным и не позволяющим проявлять гибкость в отношениях с Россией.
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Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл не поддерживает ужесточения санкций против России и будет, судя по всему, затягивать голосование по «санкциям из ада». Но сколько он сможет продержаться в год президентских выборов, когда сенаторы и конгрессмены будут гореть желанием показать избирателям свою «крутизну» в отношении «плохого парня» — России? Конечно, Трамп может теоретически наложить вето на этот документ, но тогда он противопоставит себя всей нации и будет выглядеть весьма одиозно. И вряд ли он на это пойдёт.
Делаем выводы
Таким образом, хорошо видно, как «санкции из ада», направленные не только против России, но и всех, кто с ней сотрудничает, то есть большинства стран мира, начнут уничтожать сами США. И… помогут России. Поскольку они, прежде всего, подрывают позиции либералов в российской власти и сделают её более патриотичной, заставят окончательно отвернуться от Запада и осознать общность судьбы со своим собственным народом. В этом заключается источник огромный силы, используемый пока лишь частично. Так как одна из двух ног современной российской элиты по-прежнему находится на Западе, а «санкции из ада» её либо отрежут, либо заставят «покинуть помещение»...
Чтобы России выжить в новых условиях, придётся менять почти всё. Когда-нибудь, чтобы покончить со стагнацией — неизбежным спутником раздвоения российской власти — это всё равно пришлось бы делать, но в более худших условиях. Так лучше уж сейчас.
И пусть умные враги России в США кусают себе локти. Они отлично знают, что в лоб Россию им никогда не одолеть. Все их надежды поэтому связаны с «шестой колонной», либералами в российской власти, готовыми втихаря «слить» страну по примеру СССР, всякое значение и степень влияния которых «санкции из ада» упраздняют. Зато возрастут роль и значение других людей, которые знают, что делать в условиях американских блокад, тех, кто никогда не ожидал от американцев ничего хорошего. Поэтому новые жёсткие санкции лишь укрепят Россию, имеющую всё для того, чтобы прекрасно жить, а не обогащать Запад и США, как это происходит сейчас, несмотря на имеющиеся политические противоречия. Остаётся только пожелать успехов господам Грэму, Менендесу и Ко.

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