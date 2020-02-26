Как с цепи сорвались

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве с расспросами о том, приедет ли Лавров в Тбилиси. Дипломат сообщила, что ее с коллегой "зацепило", но министр от натиска корреспондентов не пострадал. Поведение девушек Захарова назвала "жалким зрелищем".