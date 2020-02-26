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Как с цепи сорвались
26 февраля 2020, 16:09 • 126 • Карикатуры
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве с расспросами о том, приедет ли Лавров в Тбилиси. Дипломат сообщила, что ее с коллегой "зацепило", но министр от натиска корреспондентов не пострадал. Поведение девушек Захарова назвала "жалким зрелищем".
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