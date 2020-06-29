Как с помощью Гренландии и тоннеля под Беринговым проливом США хотят оторвать Чукотку от России

О работе американцев с эскимосами и чукчами

В погоне США за ускользающими позициями в Арктике, этой «последней ресурсной кладовой» планеты, особая роль отводится постепенной аннексии Гренландии, крупнейшего острова на Земле (2,17 млн кв. км). Речь идёт не только о геополитическом потенциале самой Гренландии, расположенной у «западных ворот» Северного морского пути (СМП), но и о возможности влиять через Гренландию на российскую Чукотку у его «восточных ворот».

Гренландия

В своей политике откола этой пока ещё автономной территории Дании от метрополии Вашингтон опирается на местное движение инуитов (эскимосов), которое претендует на «совместный суверенитет» в Арктике всех северных народов инуитской группы (эскимосы, чукчи, коряки). Всего их в этой редко заселённой зоне насчитывается около 200 тыс. человек, проживающих на Гренландии, Аляске, в Канаде и российской Чукотке. Хотя идейно-политическим центром инуитского движения является Аляска, имеющая специальные полномочия от Белого дома по работе с инуитами, ближе всего к независимости продвинулась Гренландия.

Флаг Гренландии

Население острова – около 60 тыс. человек, инуиты составляют абсолютное большинство в 50 тыс. 21 июня 2009 года была провозглашена расширенная автономия Гренландии. Местная администрация взяла на себя ответственность за полицию и судебную систему острова и контроль над всеми природными ископаемыми, среди которых золото, алмазы, нефть, газ. За Данией пока остаётся контроль над обороной, внешней и денежной политикой Гренландии.

Вашингтон неоднократно предлагал Копенгагену выкупить у него Гренландию, финансирование которой недёшево обходится датскому правительству. Последний раз такое предложение Трамп сделал в августе 2019 г. на 10-летнюю годовщину провозглашения расширенной автономии. По соображениям престижа правительство Дании пока отклоняет эти предложения. И США встали на другой путь, демонстрируя, что могут добиться своего бесплатно, поддерживая требование независимости Гренландии. А дальше возможны варианты типа статуса Пуэрто-Рико в ассоциации с США. Тем более что, руководствуясь «демократическими принципами», правительство Дании заявляло, что, «если Гренландия захочет отделиться, она может отделиться… Дания не будет держать её насильно. Если гренландцы желают быть независимыми – пожалуйста, они имеют на это право…».

Открытое Трампом в середине июня сего года консульство США в главном гренландском городе Нууке, несомненно, поможет в этом гренландским эскимосам. В том же ключе следует воспринимать и заявление о предоставлении Гренландии американской экономической помощи в размере $12 млн, что с учётом потребностей острова не так мало. Оппозиционный депутат датского парламента Расмус Ярлов назвал это «абсолютно неприемлемыми действиями». А депутат левого толка Карстен Хонге обвинил США в попытках вбить клин между Гренландией и Данией и призвал датского премьера «прочертить линию на льду».

Футуристическая картина будущего Гренландии

Ближайшая цель американцев на острове может заключаться в том, чтобы склонить островитян к проведению референдума о независимости, результаты которого при соответствующих вливаниях из США предсказуемы. Многие политики в Гренландии поддерживают эту идею, считая, что гренландцы по складу ума и географии ближе к Северной Америке, чем к Европе. Активизация политики США по отношению к Гренландии, возможно, и связана с тем, что сторонники независимости хотят провести референдум и провозгласить независимость в 2021 году, на 300-летнюю годовщину датского колониального правления на острове.

Нуук (Готхоб), административный центр Гренландии

Независимость Гренландии, как рассчитывают в США, не приведёт к всплеску националистических настроений среди инуитов Аляски и Канады ввиду их разбросанности по территории и контролируемости центральными властями. А вот в отношении Чукотки американские стратеги надеются использовать пример Гренландии как средство воздействия на оппозиционные настроения местного населения.

Например, жителей российского полуострова можно попытаться склонить к выдвижению требований о повышении государственного статуса Чукотского автономного округа. И даже если ничего не получится, можно создать повод для объявления против России новых репрессалий «за нарушение прав коренных народов» вплоть до санкций против использования Севморпути.

На высокую вероятность такого развития событий указывают, в частности, документы международного Инуитского Приполярного совета (ICC), основанного в 1977 г. на Аляске. Центральный офис ICC находится в Анкоридже на Аляске, имеются офисы в Нууке (Гренландия), Копенгагене (Дания), Оттаве (Канада), Анадыре (Чукотка). На период 2018-2022 гг. председателем ICC является представитель Аляски Dalee Sambo Dorough.

Эбен Хопсон – основатель ICC (1977), мэр и член Сената штата Аляска

Символ ICC

Зона расселения инуитов

В 2009 г. ICC принял «Декларацию о суверенитете приполярных инуитов в Арктике» , которая утверждает, что, несмотря на пребывание в разных странах – США, Канаде, датской Гренландии и России, – инуиты являются единым народом, представленным через ICC. Как народу, им принадлежат все права иных наций, начертанные в Уставе ООН и других международных организаций, включая право на самоопределение. Другие государства должны уважать право инуитов на самоопределение и способствовать его осуществлению. Ни один проект на территории инуитов не может быть осуществлён без их согласия.

При этом провозглашается своего рода двойной суверенитет. Инуиты должны сохранить все права граждан США, Канады, Дании и России, но одновременно иметь права отдельного народа на основе международных законов. Обращает на себя внимание то, что инуиты объявляются едва ли не единственными правообладателями в приполярной зоне. Другие народы, например якуты, ненцы, ханты, манси, полностью игнорируются.

Настораживает и утверждение «Декларации о суверенитете» о том, что хуже всего дело с правами инуитов обстоит якобы на российской Чукотке. Между тем есть Чукотский автономный округ, а языку и культуре родственных инуитам чукчей там всегда уделялось большое внимание. Здесь отчётливо проявляется геополитический интерес США, а не забота о положении инуитов.

Одновременно в СМИ вброшена ещё одна давняя геополитическая затея американцев, направленная на Чукотку, – о прокладке трансконтинентального железнодорожного тоннеля под Беринговым проливом. И у этой сомнительной идеи находятся восторженные почитатели, в том числе в России.

Старый проект связи Чукотки и Аляски (отрыва Чукотки от России), активно продвигаемый поныне

Однако ещё российский генерал-губернатор Дальнего Востока (1905-1910), военный инженер и исследователь этих мест П.Ф. Унтербергер в отношении уже тогда существовавших проектов выхода железной дороги через Чукотку к Берингову проливу и строительства под ним 86-километрового тоннеля докладывал министру финансов В. Коковцеву, что выгодны эти проекты могут быть только американцам. Он доказывал принципиальную невозможность прокладывания путей через хребты Восточно-Сибирской оконечности Евразии, где в условиях полюса холода понадобилось бы пробивать многие сотни километров горных туннелей. Американские предприниматели, продвигавшие этот план при царском дворе, готовы были на условиях концессии построить отрезок в несколько сот километров от Анадыря вглубь российской территории до начала хребтов. Унтербергер справедливо утверждал, что в итоге только эта часть и будет построена, навсегда экономически привязав Чукотку к американской Аляске.

Унтербергер Павел Федорович

Сейчас эти проекты более чем столетней давности снова вбрасываются в российское общественное сознание: дескать, они помогут привлечь гигантские американские капиталы. Возможно. Только на кого эти капиталы будут работать?

Заметим, что, поддерживая в своих интересах сепаратистские движения по всему миру, в Вашингтоне напрасно не задумываются о том, что «возвратной волной» этих настроений может накрыть Америку. Происходящее сейчас на улицах американских городов делает подобную перспективу очень вероятной.