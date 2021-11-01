Как с гуся вода: почему региональным чиновникам Семёнкину, Кушнарёву и Семёнову всё сходит с рук

В течение года в связи с утратой доверия увольняют около 300 чиновников. Но почти всегда это мелкие сошки. Те же, кто пробился на уровень мэра города или регионального министра, будто бы приобретают иммунитет. И даже если в отношении них возбуждают уголовное дело, не факт, что оно закончится судом и потерей работы.

Сюжет: Коррупция

Год назад в центре скандала оказался министр сельского хозяйства Ульяновской области Михаил Семёнкин. Да не один, а вместе со своей гражданской женой Марией Шпак. Раньше она тоже работала в минсельхозе, а потом стала главой Чердаклинского района. Когда уже действовали антиковидные ограничения, чиновная парочка отправилась в недельный вояж на французский Лазурный берег.

Министр из Ниццы

Министр сельского хозяйства Ульяновской области Михаил Семёнкин

Уже один этот факт вызвал вопросы этического порядка. Однако на историю можно было посмотреть и с другой точки зрения. Ведь в качестве транспорта чета выбрала частный бизнес-джет, полёт которого по маршруту Ульяновск – Лондон – Ницца и обратно стоил около 6 млн рублей. Правда, Семёнкин потом говорил, что оплачивал каждое место отдельно и сумма вышла не такая уж большая – около 247 тыс. за место, полмиллиона на двоих. Вот только, согласно официальным данным, доход министра в 2019 году составил 2,8 млн рублей. Потому в регионе многие и занялись вопросом: а точно ли министр выкроил деньги на путешествие из своего кармана, а не из других источников? Из-за поднявшегося общественного резонанса губернатор Сергей Морозов был вынужден начать антикоррупционную проверку. Но тут всплыла информация, что джет могли оплачивать местные предприниматели из аграрного сектора, бизнес которых Семёнкин курировал на своём посту. Причём пошли слухи, что будто бы не только один лишь Семёнкин пользовался этим самолётом, но и другие чиновники летали время от времени по своим делам. Впрочем, копать в этом направлении никто не стал: губернатор Сергей Морозов просто уволил министра в связи с утратой доверия, Мария Шпак тоже ушла с должности по собственному желанию. Однако история на этом не закончилась.

На днях Михаил Семёнкин восстановился в должности министра уже при новом губернаторе – Алексее Русских. Он несколько месяцев пытался сделать это через суд, оспаривая решение об увольнении экс-губернатора Морозова. Но теперь юристы новой администрации просто подписали с Семёнкиным мировое соглашение и он вернулся в министерское кресло, правда, пока с приставкой и.о. Прокуратура также прекратила антикоррупционное разбирательство против Семёнкина. И вряд ли стоит удивляться происшедшему. Сомнительными поездками ульяновских чиновников уже никого не удивишь. Например, губернатор-коммунист Алексей Русских вместе с приближёнными отметил победу на выборах поездкой на Кавминводы с восхождением на Эльбрус. Прокуратура начала было антикоррупционную проверку, поскольку и в этой истории также фигурировали частный самолёт, арендованный за 2 млн рублей, служебный транспорт (микроавтобусы из Ульяновска поехали в аэропорт Кавминвод, чтобы встретить Русских со товарищи и отвезти их к подножию гор). Но после заявлений чиновников, что они оплатили поездку за свой счёт, история затихла. Кстати, Семёнкин тоже участвовал в той поездке на Кавказ, что стало для многих сигналом – скандал остался в прошлом.

Короли дорог

Депутат Госдумы Виталий Кушнарёв

23 октября в Ростове-на-Дону произошло ДТП, которое сразу приобрело большой резонанс. Бывший сити-менеджер донской столицы, а ныне депутат Госдумы Виталий Кушнарёв якобы сбил 84-летнюю пенсионерку. В результате, как писали в соцсетях, пострадавшая оказалась в больнице с переломом шейки бедра и травмой челюсти.

Поначалу ГИБДД официально ответила местной прессе, что в указанном районе происшествий с участием пешеходов не было. Однако после того как поднялся шум, Кушнарёв сам объяснил СМИ, что да, ДТП действительно было. Однако на старушку он не наезжал – пенсионерка сама упала рядом с его машиной, спускаясь с бордюра. После чего он вызвал ей «скорую» и оказал первую помощь. «Всё, что нужно было с точки зрения внимания и заботы, мы проявили. Единственная ошибка – я не вызвал патрульную машину ГИБДД, надо было просто подстраховаться», – рассказал депутат.

Однако многие увидели в версии Кушнарёва ряд нестыковок. Характер травм пострадавшей может указывать именно на контакт с машиной. Сам Кушнарёв в тот же день пересел со своего «Мерседеса» на «Ауди» сына, что также может свидетельствовать о желании побыстрее отремонтировать автомобиль и скрыть следы столкновения. Удивление вызвало и поведение пенсионерки, которую убедили на камеру рассказать, как было дело. Она прямо заявила, что ничего не может сказать, потому что ничего, дескать, не помнит. Снять общественный резонанс могла бы публикация записей камер видеонаблюдения, но этого не произошло.

При этом многие уверены: даже если депутат виновен в ДТП, то он легко избежит ответственности. Во-первых, Виталий Кушнарёв в Ростове известен многим по прозвищу «неплемянник». После того как в 2016 году он неожиданно занял пост мэра Ростова, горожане пытались понять: как на этом посту мог появиться такой человек? Ведь к Ростову Кушнарёв не имел никакого отношения, он родился в далёком хуторе и свою карьеру начинал в сельских администрациях. И лишь после того как губернатором Ростовской области стал Василий Голубев, молодой сельский чиновник вдруг занял пост его помощника, после чего стал министром транспорта. В результате появился всё объясняющий слух – мол, Кушнарёв является не только земляком Голубева, но и его родственником. Однако сам губернатор на прямой вопрос заявил, что такого племянника у него нет, и замял тему другого возможного родства. Потому никто не удивился, когда Кушнарёв вдруг вошёл в список кандидатов в Госдуму и получил место в парламенте.

Охотник стал добычей

Вице-губернатор Рязанской области Михаил Семёнов

Потому если высокопоставленному функционеру и стоит чего-то опасаться, это интриг со стороны своих коллег по службе. В начале октября в Рязанской области во время охоты на лося (по некоторым данным, на территории заказника) были задержаны сразу три крупных местных чиновника: вице-губернатор региона Михаил Семёнов, вице-мэр Рязани Алексей Пустовалов и глава местного отделения Россельхознадзора Олег Наумов. Задержанных сперва доставили в отдел полиции, однако затем отпустили по домам. После Семёнов сообщил на сайте регионального правительства, что стал-де жертвой грязных технологий создания фейковых новостей. Однако через несколько дней после такого опровержения губернатор Николай Любимов снял своего зама с должности. Своё решение он сопроводил пояснением: мол, люди, имеющие статус государственного служащего, обязаны соблюдать целый ряд ограничений.

Ситуация пока один в один повторяет ульяновский сценарий. Но есть у этого эпизода и оригинальный антураж, и любопытная предыстория. Михаил Семёнов приехал в Рязань из Москвы в сентябре и сразу же стал вторым человеком в области. Вскоре после назначения губернатор Любимов ушёл в отпуск, оставив руководство регионом на новичка. Именно в этот момент Семёнов и отправился на охоту вместе с Пустоваловым и Наумовым. Наумов мало того что курирует охотхозяйства по долгу службы, так ещё и располагает собственными охотничьими домиками. Так что организатором вылазки на природу можно смело назвать его. Драматизм ситуации в том, что охотники сами стали добычей. Как оказалось, в лесу их словно специально поджидал спецназ. Нарушали ли чиновники закон, убивая зверей, доподлинно не известно. Однако можно не сомневаться, что Наумов и Пустовалов выйдут их этой истории без потерь. Семёнова официально в браконьерстве тоже не обвиняют, так что тюрьма ему не грозит. Хотя должность он уже потерял. И именно в этом многие видят суть интриги. Ведь всё выглядит так, будто задержание устроил губернатор Николай Любимов, испугавшийся, что прибывший из столицы «варяг» собирается его подсидеть. Потому ничего не подозревающего гостя пригласили на охоту, где его уже поджидала засада.

Если так, то проблема Семёнова не в том, что в его послужном списке появилась неприятная запись. Попавших в скандалы не любят «наверху» по другому поводу – что ж ты за руководитель, если так лопухнулся? Впрочем, организаторы этой интриги, если она и вправду была, продумали всё хорошо. Как выясняется, Семёнова по какой-то причине уволили «на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне». По этому поводу появились шутки, что Семёнов, возможно, слишком многое рассказал на допросе приехавшим за ним силовикам.