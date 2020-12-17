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Как Рузвельт хотел "стравить" англичан и русских: Рассекречены новые данные советской разведки
17 декабря 2020, 15:25 • 129 • Политика
Президент США Франклин Рузвельт в 1942 году планировал добиться прекращения военных действий в Европе и в условиях наступившего мира стравить СССР и Англию, чтобы отодвинуть их на второй план и обеспечить доминирующую роль Америки на мировой арене, следует из новых рассекреченных архивных материалов Службы внешней разведки России.
Новые архивные материалы рассекречены в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства", который был представлен в четверг в Москве. Среди обнародованных документов - шифротелеграмма, направленная 9 декабря 1942 года из Нью-Йорка в Москву выдающимся разведчиком, резидентом советской внешней разведки в США Василием Зарубиным под оперативным псевдонимом Максим.
Разведчик указывает в сообщении, что Рузвельт имеет далеко идущие планы по обеспечению выигрыша в войне США и дальнейшему завоеванию доминирующей роли на геополитической арене.
"Он планирует добиться вооружённого перемирия на год или полтора. Этот период должен явиться испытательным в отношении поведения СССР и Англии", - сообщал Зарубин.
По его словам, Рузвельт считал, что необходимо стравливать Англию и СССР и контролировать политику обеих стран. При этом американский президент был уверен, что он может справиться с Черчиллем, в том числе вытеснить Англию из Южной Америки.
"План Рузвельта обезвредить и парализовать СССР рассчитан на истощённость его и зависимость (от) экономической помощи Америки. Рузвельт (в) своих интересах настраивает англичан против русских и наоборот", - писал резидент.
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