Как Рузвельт хотел "стравить" англичан и русских: Рассекречены новые данные советской разведки

Новые архивные материалы рассекречены в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства", который был представлен в четверг в Москве. Среди обнародованных документов - шифротелеграмма, направленная 9 декабря 1942 года из Нью-Йорка в Москву выдающимся разведчиком, резидентом советской внешней разведки в США Василием Зарубиным под оперативным псевдонимом Максим.

Разведчик указывает в сообщении, что Рузвельт имеет далеко идущие планы по обеспечению выигрыша в войне США и дальнейшему завоеванию доминирующей роли на геополитической арене.

"Он планирует добиться вооружённого перемирия на год или полтора. Этот период должен явиться испытательным в отношении поведения СССР и Англии", - сообщал Зарубин.

По его словам, Рузвельт считал, что необходимо стравливать Англию и СССР и контролировать политику обеих стран. При этом американский президент был уверен, что он может справиться с Черчиллем, в том числе вытеснить Англию из Южной Америки.

"План Рузвельта обезвредить и парализовать СССР рассчитан на истощённость его и зависимость (от) экономической помощи Америки. Рузвельт (в) своих интересах настраивает англичан против русских и наоборот", - писал резидент.