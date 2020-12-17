Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
В письме Путина Байдену есть "сенсационные детали": Скрытый смысл увид...
В США выбирают президента, теперь по-настоящему: Трамп впереди, но Байден дышит ...
Главная / Политика

Как Рузвельт хотел "стравить" англичан и русских: Рассекречены новые данные советской разведки

17 декабря 2020, 15:25  •  129 • Политика
Президент США Франклин Рузвельт в 1942 году планировал добиться прекращения военных действий в Европе и в условиях наступившего мира стравить СССР и Англию, чтобы отодвинуть их на второй план и обеспечить доминирующую роль Америки на мировой арене, следует из новых рассекреченных архивных материалов Службы внешней разведки России.
Новые архивные материалы рассекречены в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства", который был представлен в четверг в Москве. Среди обнародованных документов - шифротелеграмма, направленная 9 декабря 1942 года из Нью-Йорка в Москву выдающимся разведчиком, резидентом советской внешней разведки в США Василием Зарубиным под оперативным псевдонимом Максим.
Разведчик указывает в сообщении, что Рузвельт имеет далеко идущие планы по обеспечению выигрыша в войне США и дальнейшему завоеванию доминирующей роли на геополитической арене.
"Он планирует добиться вооружённого перемирия на год или полтора. Этот период должен явиться испытательным в отношении поведения СССР и Англии", - сообщал Зарубин.
По его словам, Рузвельт считал, что необходимо стравливать Англию и СССР и контролировать политику обеих стран. При этом американский президент был уверен, что он может справиться с Черчиллем, в том числе вытеснить Англию из Южной Америки.
"План Рузвельта обезвредить и парализовать СССР рассчитан на истощённость его и зависимость (от) экономической помощи Америки. Рузвельт (в) своих интересах настраивает англичан против русских и наоборот", - писал резидент.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



129
Источник
Похожие новости
17 декабря 2020, 09:55
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
17 декабря 2020, 06:15
F-16 начали охоту на "российские" МиГ-29 в Ливии? Всех свели с ума спутниковые снимки
17 декабря 2020, 06:15
Скандал с переобуванием вокруг "Спутника V": Слушателям - стихи "после укола сразу в гроб"
17 декабря 2020, 00:45
Минобороны России оборвало враньё Пашиняна о миротворцах в Карабахе
17 декабря 2020, 11:45
Китайцы - Путину: "Достойно! Это был мощный удар русским молотом!"
17 декабря 2020, 02:35
В Киеве провели "репетицию майдана". Политолог рассказал, стоит ли Зеленскому собирать вещи
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 декабря 2020, 10:35
Последние два варианта: США распадаются
11 декабря 2020, 17:20
"Примите мою большую розовую...": "Разведка" доложила о разъярённом Путине. Баранец ответил
13 декабря 2020, 08:45
Осторожно, Штаты распадаются?
12 декабря 2020, 04:20
Эксперт о возможном бегстве Трампа: Россия превращается в Лондон образца 19-го века
15 декабря 2020, 16:40
Исчезновение Украины уже неотвратимо – прозрение видного майданщика
14 декабря 2020, 00:20
"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский политолог поблагодарил Россию
13 декабря 2020, 05:05
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.