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Как русский нелегал стал австралийским шведом: история предательства
03 апреля 2020, 04:35 • 44 • Аналитика
Пожизненная пенсия – потом, 5000 австралийских фунтов – сразу. На этих условиях 3 апреля 1954 года советский разведчик Владимир Петров стал перебежчиком в Австралии. Выдал всю резидентуру.
Как русский нелегал стал австралийским шведом: история предательства
03:00
Урон советской разведке был нанесен огромный. Не только в Австралии – еще в Китае и в Швеции, где Петров работал раньше. Ценность его информации оказалась значительной: до австралийского назначения он был шифровальщиком. Сдал все шифровальные коды.
Добегался до богадельни
Настоящее имя Петрова – Афанасий Шорохов. Его историю долго скрывали. Только в 2011-м появилась первая публикация, англоязычная. "Именно английская разведка помогала австралийской в разработке Петрова. Ее итогом стал разрыв дипотношений между Австралией и СССР", – рассказал ветеран группы специального назначения КГБ "Вымпел" Валерий Киселев:
"Внешним поводом для разрыва явилась попытка вывоза жены Петрова в СССР. Наши разведчики под видом дипкурьеров планировали доставить ее на самолете. Но самолет остановили. Дело дошло чуть ли не до перестрелки, когда Петрову отбивали в одном австралийском аэропорту. После этого на пять лет прекратились все связи между двумя странами. Кстати, жизнь предателя наказала. После нескольких инсультов он 17 лет до самой смерти не вставал с инвалидного кресла. В редких интервью местным газетам говорил, что с 1954 года его жизнь потекла без друзей и без будущего".
Жена от Петрова ушла, едва они получили австралийское гражданство (1956). 20 последних лет он просидел в доме престарелых в Мельбурне как одинокий шведский пенсионер Свен Эллисон. Так решили его новые хозяева.
Страх перед родиной
Петрова подловили на большой страсти к выпивке. Деньги он тоже очень любил. Вплоть до того, что "нечистоплотно ведал кассой резидентуры". Но было еще одно обстоятельство, которое толкнуло к предательству. Это страх за свою жизнь. Как напомнил Валерий Киселев, в 1954 году в СССР происходила смена власти. Сначала умер Сталин, потом расстреляли Лаврентия Берию и еще несколько "шпионов иностранных государств". Между тем именно Берия руководил разведчиками, которых забрасывали за границу, он же лично инструктировал Петрова. Петров боялся, что его вызовут в Москву, что он пойдет под расстрел по "делу Берии". Тот же страх помимо других причин в 1954 году выдавил из щелей целую группу предателей. Нелегалы Растворов, Дерябин, Хохлов стали перебежчиками в странах пребывания (Япония, Австрия, Западная Германия). Предателя-радиста "Гарта" все-таки вывезли из Канады в СССР. Другой радист, "Вик", укрылся в посольстве США во Франции, сдал Рудольфа Абеля. Радости потом у него было немного (как у них у всех): "Вик" странно умер в США. Представители ЦРУ заявили: это была случайная автомобильная катастрофа.
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
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