Как русский нелегал стал австралийским шведом: история предательства

Петрова подловили на большой страсти к выпивке. Деньги он тоже очень любил. Вплоть до того, что "нечистоплотно ведал кассой резидентуры". Но было еще одно обстоятельство, которое толкнуло к предательству. Это страх за свою жизнь. Как напомнил Валерий Киселев, в 1954 году в СССР происходила смена власти. Сначала умер Сталин, потом расстреляли Лаврентия Берию и еще несколько "шпионов иностранных государств". Между тем именно Берия руководил разведчиками, которых забрасывали за границу, он же лично инструктировал Петрова. Петров боялся, что его вызовут в Москву, что он пойдет под расстрел по "делу Берии". Тот же страх помимо других причин в 1954 году выдавил из щелей целую группу предателей. Нелегалы Растворов, Дерябин, Хохлов стали перебежчиками в странах пребывания (Япония, Австрия, Западная Германия). Предателя-радиста "Гарта" все-таки вывезли из Канады в СССР. Другой радист, "Вик", укрылся в посольстве США во Франции, сдал Рудольфа Абеля. Радости потом у него было немного (как у них у всех): "Вик" странно умер в США. Представители ЦРУ заявили: это была случайная автомобильная катастрофа.