Как русским удалось "объегорить Минфин США". Баширов разоблачил доклад американцев

Политтехнолог Марат Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик" раскрыл схему из доклада американцев. Он высмеял провокацию, на которую пошли власти США из-за желания сильнее "закрутить гайки". В результате русских обвинили в невероятной схеме, по которой они якобы "объегорили Минфин США".

"От души рассмешили американские сенаторы, которые предположили, что Ротенберги (российские бизнесмены. - Ред.) обходили санкции Минфина США, покупая предметы искусства. Никто во всём мире не смог придумать, как это сделать, а они, оказывается, не просто смогли, а ещё и делали это много раз. Пошёл посмотреть, на какую же сумму удалось объегорить Минфин США? Оказалось, 18 с копейками млн долларов США. И всё? Вы серьёзно?" - написал Баширов.

При этом в самом докладе говорится, что это лишь "вершина айсберга". Баширов предполагает, что американцы сами понимали смехотворность этих сумм, учитывая, какие деньги вертятся на рынке искусства. Политтехнолог убеждён, что громкой фамилией в США решили прикрыться, чтобы жёстче контролировать эту сферу.

"Ротенберги, как и любая другая громкая фамилия, - это просто инструмент, чтобы сагитировать американских конгрессменов поддержать новые законодательные меры, которые позволят США полностью контролировать и торговлю предметами искусства, и арт-дилеров, и владельцев. А главное - контролировать финансовые потоки, исчисляемые миллиардами долларов", - заметил Баширов.

Политтехнолог обратил внимание, что "международная обстановка благоприятствует". США конфликтуют с Китаем, Россией, рядом стран Ближнего Востока. А представители этих стран как раз - основные покупатели на арт-рынке.

"То есть они и так автоматом под санкционным ударом США. Надо только немного "закрутить гайки" и финансовые потоки потекут в нужные карманы", - подытожил политтехнолог.