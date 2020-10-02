Как русских туристов пытаются удержать в пандемию: Политолог вскрыл "опасную игру" Турции

Политолог Юрий Самонкин в комментарии для Nation News выразил уверенность, что турецкие власти манипулируют статистикой по COVID-19 в попытке удержать только восстановившийся турпоток.

Ранее на странности в ежесуточных отчётах о количестве новых больных указал местный парламентарий Мурат Эмир.

Он опубликовал внутренний документ Министерства здравоохранения страны, где говорилось о почти 30 тыс. новых эпизодов коронавируса 10 сентября. Публичная статистика, однако, в ту дату отразила лишь около 1,5 тыс. заражённых.

Самонкин считает, что Анкара намеренно подделывает официальные отчёты, дабы не потерять важнейшую статью прибыли для своего бюджета - туристический сектор. Он заметил, что данная "опасная игра" была затеяна, в частности, для того, чтобы удержать гостей из РФ.