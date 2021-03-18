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Как русских превращают в нищих: Делягин указал на систему "блатного феодализма" в России

18 марта 2021, 22:05  •  178 • Политика
Почти четверти граждан России после увольнения денег хватит всего на неделю. Михаил Делягин сравнил это с положением крестьянина при феодальном строе.
Экономист Михаил Делягин оценил исследование экспертов портала HeadHunter, согласно которому 23% граждан России считают, что могут позволить себе искать новую работу менее недели, прежде чем начнут испытывать финансовые трудности. По его мнению, в исследовании не учитывается ряд моментов.
Эксперт указывает, что опрос проводился среди тех, кто ищет работу. В эту категорию входят и активные соискатели, и те, кто недоволен текущим местом работы, и те, кто просто думает о смене места работы в будущем.
То есть выборка не слишком репрезентативная. В реальности граждан, которые в случае увольнения смогут нормально прожить лишь неделю, наверное, всё-таки меньше,
- отмечает Михаил Делягин.
Однако вместе с тем есть и другое исследование. Речь идёт о данных российских страховщиков. По их информации, 72% населения России имеют доход ниже 25 тысяч рублей.
Эта сумма, если грубо считать, - реальный прожиточный минимум, который, однако, примерно в два раза выше официального,
- поясняет эксперт.
Если к этому прибавить данные о том, сколько в России людей могут позволить себе купить простую бытовую технику, то выходит, что 80% граждан страны являются нищими. По этим показателям можно судить, насколько хорошо в России работают чиновники.
Сергей Юрьевич Глазьев, академик РАН, который много лет проработал помощником президента РФ Владимира Путина, назвал это "блатным феодализмом",
- напомнил Михаил Делягин.
А, как известно, при феодальном строе, если крестьянина лишить возможности работать, то он погибнет даже быстрее, чем за неделю, подводит итог экономист.

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